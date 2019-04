In Ihrem Buch beantworten sie 99 Fragen. Was wäre die hundertste?

Es gibt schon über 240 Kolumnen. Die Frage wäre also: Warum genau diese 99? Es ging darum, ein breites Spektrum an spannenden Texten zu schaffen.

Halten Sie sich selbst auch an Ihre Ratschläge?

Natürlich. Aber auch ich bin ein Mensch und handle immer wieder leichtsinnig. Und widersprüchlich.

Welche Fragen beantworten Sie gern?

Jene zu Beziehungen. Das sind für mich die interessantesten.

Geben Sie privat auch Tipps, und kommt das gut an?

Nur wenn ich gefragt werde. Okay, manchmal auch sonst. Aber ja, das kommt ganz gut an. Ich wähle meine Worte mit Bedacht.

Welche Fragen fallen bei Ihnen durch?

Mein Anspruch an die Antworten ist, dass sie für ­viele hilfreich sind. Das gilt auch für die Fragen.

Müssen Sie für die Beantwortung auch mal recherchieren?

Sehr selten. Es ist ja eine Meinungskolumne. Aber wenn ich wissen will, wie sehr der Fleischkonsum die Umwelt belastet, brauche ich natürlich Fakten.

Was sind das für Menschen, die Ihnen Fragen stellen?

Die meisten Fragen werden mir direkt gestellt, oder ich formuliere Problemstellungen aus meinem Umfeld als Frage. Generell ist jemand, der eine Frage stellt, interessiert an einer Lösung.

Wann ist ein Frage dumm?

Nie. Das mag vielleicht jemand denken, der sich für sein Problem schämt, aber das ist unnötig.

