Alles zum Thema Räbeliechtli

Letztes Jahr haben wir mit Manuela Lanfranconi, Grafikerin und Mutter mit langer Schnitzerfahrung, die besten Tipps zum Schnitzen zusammengestellt – und gemerkt, dass wir noch lange nicht alles wissen. Deshalb: Verraten Sie uns Ihre besten Kniffe und Tricks! Schreiben Sie unten in die Kommentare oder redaktion@zueritipp.ch

Die Räbe wählen



So gehts: Auf gleichmässige Oberfläche achten. Die Farbe ist nicht so entscheidend. Die Unterseite sollte sich zum Abstellen eignen.



So gehts nicht: Es heisst Liechtli, nicht Stadionbeleuchtung. Die Räbe eher klein wählen. Dann dauert auch das Aushöhlen nicht Stunden.



Das richtige Werkzeug



So gehts: Zum Aushöhlen eignet sich am allerbesten ein Butterroller. Dann wird mit Linoleumschnitzzeug gearbeitet.



So gehts nicht: Sie sind beliebt, aber mit den kleinen Aushöhllöffelchen holt man sich einen Krampf. Küchenmesser zum Schnitzen: keine gute Idee.



Das Sujet



So gehts: Aquarium, Weltraum – Welten, in denen die Figuren, Sterne und Namen schweben können, eignen sich besonders gut. Zusammen mit dem Kind vielleicht schon vorher eine Zeichnung machen.



So gehts nicht: Nicht zu hohe Ansprüche! Eine Einhornparty mit laserschiessenden Dinos als DJs wird nicht so rauskommen, wie es sich das Kind vorstellt.



Die Haltbarkeit



So gehts: Wenn die Räbe am Vortag geschnitzt wird, wird sie am besten in einem Wasserbad draussen oder im Kühlschrank gelagert. Dem Kind klarmachen, dass das Räbeliechtli nicht ewig konservierbar ist.



So gehts nicht: Am Vortag die Räbe schnitzen und in der Wohnung stehen lassen sollte man nicht, ausser man möchte tags darauf einen Schrumpfkopf haben.



Gut zu wissen



- Mit der Räbe und einer Taschenlampe ins Dunkeln gehen, reinleuchten, und man weiss, ob genug ausgehöhlt wurde.

- Zacken beim Luftloch kokeln schnell an. Rundungen halten besser.

- Kein Stecken! An den Schnüren alleine ist das Liechtli einfacher zu tragen.



Räbenschnitzen



GZ Affoltern Bodenacker 25 Sa 2.11., 13–16 Uhr



GZ Bachwiesen, Bachwiesenstr. 40

Fr 1.11., 14–17 Uhr



GZ Buchegg, Bucheggstr. 93

Mi 6.11., 14–17.30 Uhr

Fr 8.11., 14–17.30 Uhr



GZ Grünau, Grünauring 18

Mi 13..11., 14–17 Uhr

Do 14.11., 14–17 Uhr

Sa 15.11., 14–17 Uhr



GZ Höngg GZ Standort Rütihof, Limmattalstr. 214

Sa 2.11., 14–17 Uhr



GZ Hottingen, Klosbachstr. 118

Mi 6.11., 9.30–11.30 Uhr



GZ Leimbach, Leimbachstr. 200

Fr 8.11., 14–17.30 Uhr

Sa 9.11., 10–14 Uhr



GZ Loogarten, Salzweg 1

Di 5.11., 14.30–17.30 Uhr

Mi 6.11., 14.30–17.30 Uhr

Do 7.11., 15.30–18 Uhr

Fr 8.11., 15.30–18 Uhr

Sa 9.11., 14.30–17 Uhr



GZ Neubühl, Erligatterweg 53

Kinder unter 6 Jahren in Begleitung

Fr 1.11., 14–17.30 Uhr

Sa 2.11., 14–17.30 Uhr



GZ Schindlergut, Kronenstr. 12

Kinder in Begleitung

Fr 1.11., 15–17.30 Uhr



GZ Wipkingen, Kronenstr. 12

Kinder in Begleitung

Fr 1.11., 14–16.30 Uhr

Sa 2.11., 14–16.30 Uhr



GZ Witikon, Witikonerstr. 405

Mi 6.11. 9.30–12 Uhr: Kleinkinder in Begleitung

14–17 Uhr: Kinder ab 6 Jahren



Räbeliechtli-Umzüge



Kreis 2

Sa 2.11., 18 Uhr: Ab Schulhaus Entlisberg durch Wollishofen

Sa 9.11., 17.45 Uhr: Ab Rebenweg



Kreis 6

Fr 1.11., 18–20 Uhr: Räbenfest mit kleinem Umzug im Schindlerpark



Kreis 7

Do 7.11., 18.30 Uhr: Singen im Arterpark



Kreis 7

Mi 6.11., 18.15 Uhr: Ab Katholischer Kirche, Carl-Spitteler-Str. 44



Kreis 9

Sa 2.11., 18 Uhr: In der Ey, unterhalb des Schulhauses

Sa 9.11., 18 Uhr: Ab GZ Loogarten zum Lindenplatz

Fr 15.11., 18.15 Uhr: Ab Altem Dorfplatz



Kreis 10

Sa 2.11., 17.15 Uhr: Ab Schulhaus Letten zum GZ Wipkingen

Sternumzug 18.30 Uhr ab Schulhaus Rütihof zur Kirche Höngg

Sternumzug 18.45 Uhr ab Kürbergstrasse / Am Börtli Regensdorfer- / Segantinistrasse Schulhaus am Wasser



Kreis 11

Fr 1.11. 18.30 Uhr: Vom MFO-Park zum Ligusterwäldli

18.45 Uhr: Für kleinere Kinder verkürzte Route ab GZ Oerlikon

Sa 2.11., 18 Uhr: Sternumzug ab Kleintieranlage Schwandenholz, Restaurant Unterdorf, Evang. Zentrum Glaubten, Bächlerstrasse zum GZ Affoltern

Sa 9.11., 17.50 Uhr: Ab GZ Buchegg zur Röslischüür



Kreis 12

Fr 1.11. , 18.30 Uhr: Ab Schulhaus Hirzenbach.