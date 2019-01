Das Treffen der Traumfänger

Freitag 18.01.

Philosophisches Speed-Dating 18:30–19:30 Uhr Eintritt 10 Franken Immer schon mal davon geträumt, einen Quickie mit einer wildfremden Person zu haben? Am Speeddating gehts aber um innere Werte und den Austausch von Gedanken, nicht von Körperflüssigkeiten.

Philosophy Slam 18–19:30 Uhr Eintritt 25 Franken Dem gesprochenen Wort ist wie dem Traum keine Grenze gesetzt. Am Slam beteiligen sich Gina Walter, Phibi Reichling, Sarah Altenaichinger und Gregor Stäheli.

Freie Liebe – und andere feuchte Träume 20:30–22 Uhr Eintritt 25 Franken Melanie Winiger, Svenja Flasspöhler und Stefan Zweifel sprechen über die freie Liebe und sexuelle Träume, und warum das alles nicht so einfach ist.

Samstag 19.01

Träum nicht, tu was! 20–21:30 Uhr Eintritt 20 Franken «Lifere statt lafere!» denn «Actions speak louder than words». Wirklich? Und wo kann man denn anpacken, damit sich was verändert? Darüber – und ob Gutes tun auch ohne Verzicht geht – diskutieren Hilal Sezgin und Yves Bossart.

Der Tod ist tot, es lebe die Unsterblichkeit 20.30–22 Uhr Eintritt 25 Franken Das ewige Leben. Traum oder Fluch? Unter anderem diskutiert hier auch Janina Loh, Expertin für Roboterethik.

Auf Drachenrücken und in Drogenküchen 22:30–24 Uhr Eintritt 18 Franken Wie viel Philosophisches steckt hinter TV-Träumen wie «Game of Thrones»? Autor Béla Batthyany und Philosophin Susanne Schmettkamp schauen in die Röhre und erzählen.

