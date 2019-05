Das etwas andere Wissensquiz

Über 100 Jahre Popkultur will das Quiz abdecken. So wissen ältere Teilnehmer mehr von früheren Geschehnissen, und jüngere können bei Aktualitäten die Nase vorn haben. Geraten wird in Teams, wobei auch einzelne Teammitglieder Punkte sammeln können. Wie das genau funktioniert, erklären Journalist Mämä Sykora und Grafiker Sascha Török vor Ort. Sicher ist, dass sich das Comiclesen, TV-Glotzen und Durchblättern von Schundheften für einmal bezahlt macht. Schnell muss man sein und laut. Und wenn man das alles nicht ist? Dann geniesst man einfach die Show.



Und als Vorbereitung hat uns Mämä Sykora schon einmal einige Fragen zum Üben geschickt: Testen Sie deshalb in unserem Quiz ihr Wissen rund um Popkultur.



Fr 10.5. — 20.30 Uhr

Helsinki

Geroldstr. 35

Eintritt 24 Franken

www.quizderpopulaerkultur.ch

(Züritipp)