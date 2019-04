Das sind Zürichs Flirt-Hot-Spots

ETH-TerrasseRämistr. 101

Terrasse durchgehend zugänglich, bQm Mo–Fr 12–23 Uhr

Kein Scherz: Freunde von mir haben sich dort kennen gelernt. Und sind jetzt verheiratet. Das Flirtpotenzial der guten, alten ETH-Terrasse (und des darunterliegenden bQm, gemäss Website «Kulturcafé & Bar») hält sich, unbeirrt von allen Trendaufrissdestinationen, die da ­kommen und gehen, auf konstant hohem Niveau. Was tendenziell auch für den IQ der Leute gilt, die man hier trifft. Abends zum Sonnenuntergang zwei, drei Bierchen zwitschern, die Nacht durchquatschen und sich beim ersten Kafi die Relativitätstheorie erklären lassen: Gehts noch romantischer? (psz)

GonzoLangstr. 135

Mi–Sa, ab 23 Uhr

www.gonzoclub.ch

Wer hier sucht, der findet: Es gibt keinen einfacheren Ort, um Leute kennen zu lernen – auf einer körperlichen Ebene. Seinem Ruf als Abschleppschuppen wird der schummrige Kellerclub Woche für Woche gerecht: Viel gesprochen wird hier nicht, dafür umso mehr getanzt, geknutscht und Mexikaner-Shots gekippt. Outfit und Getränkewahl spielen hier ebenso wenig eine Rolle wie die Musik. Getanzt wird hier vor allem zu Songs, die man bei einem nüchternen Date nie als seine liebsten angeben würde. (aho)

Piazza CellaEcke Langstrasse / Dienerstrasse

Ob an den Tischen vor der Longstreet-Bar oder beim Palestine Grill: Wer bei warmen Temperaturen am Abend auf der Piazza Cella sitzt, braucht kein Handy, denn auf dem Weg ins Vergnügen an der Langstrasse kommen alle vorbei: Gastrokönige, Partyveranstalterinnen, Herren in Anzügen und Grafikerinnen von den nahen Ateliers. Die Wahrscheinlichkeit, spontan den Schwarm zu treffen, ist also gross. Wer hier nach zwei Bierchen den Mund nicht aufkriegt, dem können wir auch nicht weiterhelfen. (cs)

Sternen GrillBellevue

Täglich bis kurz vor Mitternacht geöffnet

www.sternengrill.ch

Es gibt in der Stadt keinen unprätentiöseren Treffpunkt. Und vielleicht gerade darum ist Züri hier besonders weltstädtisch. Hier kommen alle zusammen: das Züriberg-Paar kurz vor dem Opernhausbesuch, der Büezer, besoffene Teenies, Mamis mit Kindern. Zufrieden nagen sie alle an ihrer Wurst. Kein Fressneid, kein Bestellungsstress. Ansatzpunkt für ein Schwätzchen: Zum extrascharfen Senf hat jeder eine Meinung. (cix)

CityRunningDiverse Orte

Gratis, ohne Anmeldung

www.cityrunning.ch

Auf der Suche nach neuen Bekanntschaften geht der Sportler nicht ins Fitnesscenter. Sondern in einen der abendlichen Lauftreffs von Cityrunning, in Oerlikon (Dienstag), der Enge (Mittwoch) oder in Altstetten (Donnerstag). Wo lässt es sich unbeschwerter parlieren als auf einer lockeren Joggingrunde? Der Guide gibt die Route vor – und das Tempo. Dieses ist sozial, also locker genug, damit sich Sätze wechseln statt hecheln lassen. (ebi)

Kon-TikiNiederdorfstr. 24

Mo – Do 11–24 Uhr, Fr / Sa 11 – 02 Uhr, So 11–24 Uhr

www.kontikibar.ch

Wenn sich die Gassen im Niederdorf füllen, dann gibt es einen Ort, an dem sich alles staut: vor dem Kon-Tiki. Hier raucht, trinkt und redet man gern draussen. Man kennt sich. Und wenn nicht, kommt man schnell ins Gespräch. Weil man auf das Band-Shirt angesprochen wird, Feuer geben muss oder einfach passieren will. (nia)

ViCaféZ.B. am Bellevue, Theaterstr. 14

Mo–Fr 6.30–18 Uhr, Sa 8–18 Uhr, So 9–18 Uhr

www.vicafe.ch

Der Kafi ist zum Niederknien. Aber auch das Herzlein kommt an den stylishen Über-d-Gass-Theken, von denen es inzwischen an jedem neuralgischen Punkt der Stadt einen gibt, auf seine Kosten: Entweder man gräbt beim Anstehen eine(n) Mitwartende(n) an, oder man lässt sich vom Barista ein schelmisches Lächeln schenken. Koffein- und Ego-Booster in einem? We like. (psz)

Abteilung Partnerschaft & SexualitätBuchhandlung Orell Füssli, Füsslistr. 4

www.orellfuessli.ch

Auf diesen Tipp steht die Höchststrafe: «Hundert Jahre Einsamkeit». Buchhandlungen sind ja, so stehts in jedem Flirtführer, «ein Eldorado für Männer auf Partnersuche». Auch Orell Füssli hat einst Singles, die Kontakt suchen, einen roten Einkaufskorb mitgegeben. Denn es stimmt schon: Hier trifft man die klügsten Frauen: Hallo, Elena Ferrante, Siri Hustvedt, Juli Zeh. Männer können da manchmal recht einpacken. (bu)

Paddy Reilly'sTalstrasse 82

Mo–Do 11.30–24 Uhr, Fr 11.30–4 Uhr, Sa 13–4 Uhr,

So 13–24 Uhr

www.paddys.ch

Nicht primär ums Flirten, sondern um ein geselliges Beisammensein geht es im Pub beim ­Talacker. Wer neu in der Stadt und alleine hier ist, kommt schnell ins Gespräch: Die vielen Biersorten und die Sportübertragungen, die auf ­mehreren Bildschirmen laufen, bieten genügend Gesprächsstoff. Von Vorteil sind Englischkenntnisse, Deutsch hört man hier kaum. (aho)

Coop LochergutBadenerstr. 244

Bei den Steinbänken vor dem Eingang scheint die Sonne, bis sie untergeht, was viele Spontan-Apéröler anzieht. Und drinnen im Laden gibt es ab 19 Uhr auffallend viele Solo-Shopper: Weil dieser Coop jeweils bis 22 Uhr offen ist, kann man davon ausgehen, dass nur jene, die ungebunden sind, in dieser Zeitspanne einkaufen. Sollte man einen Single vor dem Aktionsregal in ein Gespräch verwickeln, lässt es sich in der nahen Bar Sacchi weiterflirten. (cs)

Spazierweg RigiblickAb Rigiplatz Seilbahn Rigiblick / Tram 6 ab Zoo

www.sorellhotels.com

Den Wald im Rücken, die Stadt weit unten. Und der Blick schweift über den See hin zu den Glarner Alpen. Wem auf dem Höhenweg zwischen Rigiblick und Zoo nicht das Herz aufgeht, der kann kein Mensch sein. Hier grüssen auch eingefleischte Städter beim Kreuzen. Und die Chance ist gross, dass man sich später noch einmal auf der Terrasse des Hotels Zürichberg trifft. Hallo zweite Chance! (cix)

GalerieeröffnungenZürcher Galerien

Das nächste Zurich Contemporary Art Weekend findet am 8. / 9.6. (vor der Art Basel) statt. «Normale» Vernissagen gibts aber jede Woche.

www.dzg.ch

Obacht! Bevor man an einer Vernissage zwischenmenschlich aktiv wird, gilt es, zu eruieren, worauf man eigentlich aus ist: Kunstbetrachtungs-Buddy oder eher etwas fürs Leben? So oder so sollte man sich einen Event mit zu einem selbst passender Kunst aussuchen, sonst läuft man Gefahr, als Neokonkrete womöglich mit einem Performance-Fan anzubandeln. Und da hilft dann auch kein Cüpli mehr. (psz)

Ziegel Oh LacSeestr. 407

Di–So 11–24 Uhr

www.ziegelohlac.ch

Wenn die Sonne scheint und man erst einmal gesättigt ist, steht einem entspannten Nachmittag bzw. Abend nichts mehr im Wege. Wer mit einem kühlen Bier in der Hand am Seeufer sitzt, während der Anblick der Alpen Bergromantik verströmt, bleibt nicht lange allein. Und wenn doch, findet man hier auf jeden Fall Gesprächsstoff, um Kontakte zu knüpfen. Sollte sich ein gemeinsamer Spaziergang anbieten, dann kann man auf dem Cassiopeiasteg hinter der Roten Fabrik romantisch in den Zürichsee hinauslaufen. (ish)

(Züritipp)