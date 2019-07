Der Winter kommt

Seit 1960 denken sich die Macher des Kinderzirkus zusammen mit den Kindern neue Themen aus: Einmal ist das Setting ein altes Kino, ein andermal brechen Tiere aus dem Zoo aus. Die vier Jahreszeiten sind dieses Jahr das Thema. Das bringt in diesen warmen Tagen sicher Abkühlung, wenn man an die Schneemänner, welche auf Kugeln laufen, oder an das Sommergewitter, welches über die Bühne fegt, denkt.



Und im Herbst bleibt kein Blatt auf dem anderen. Die 52 Kinder im Alter zwischen 7 und 16 Jahren zeigen in ihren Nummern ihr Können auf Hocheinrädern, an Luftringen oder als Menschenpyramiden. Und für die Besucher gilt: ­Sonnenschutz für Kopf und Haut nicht vergessen! Denn der Zirkus findet wie immer «open air» statt.



So 14. bis Di 23.7.

Hechtplatz

Eintritt Kinder 10 Franken / Erwachsene 20 Franken

www.kinderzirkus.ch