Die Züri-Fäscht-Highlights am Sonntag

Unterhaltung



Freestyle.ch

Landiwiese

12–21 Uhr

Yes! It's back! Highlights dürften auf Wakeboards, beim Freestyle-Motocross und am FMX-Superfinal (So) genug geliefert werden.





Hochmast- und Motorradshow

Hafen Riesbach

13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr (Dauer der Show: 30 Min.)

Sie tragen den Thüringer Verdienstorden. Denn die Hochseiltruppe Geschwister Weisheit kommt aus Gotha. Seit 1950 fahren die Artisten auch mit Motorrädern durch die Lüfte. Dort tun sie, was auf der Strasse sehr verboten ausschaut: sich übereinander überholen, zum Beispiel.



Flugshow

See

15.15 Uhr, 16 Uhr, 16.45 Uhr, 17.30 Uhr, 18.15 Uhr, 19 Uhr

Um 16.45 Uhr gehört der Himmel über dem Zürichsee den neun Piloten des PC-7-Teams. In den Pilatus-Trainingsflugzeugen zeigen sie, was sie unter Präzision verstehen. Nur zu fünft fliegt das weltbekannte spanische Team Patrouille Aspa um 17.30 Uhr. Dafür aber in Helikoptern.



Grossmünster-Projektion

Grossmünster

21.50–23 Uhr

Je später, desto dunkler, darum desto besser: Der weltweit aktive Lichtkünstler Gerry Hofstetter, der auch schon die sinkende Titanic auf einen Eisberg projizierte, wirft seine Lichtsujets auf das Grossmünster.



Sunrise-Seespektakel

Utoquai, See

21.15 Uhr, 21.45 Uhr, 22.30 Uhr (Dauer: 15 Min.)

Eine riesige Wasserwand, auf die Lichter projiziert werden? Hört sich gut an. Und Laserstrahlen sind auch dabei? Das ist noch besser.



Action



Zip-Line

Lindenhof-Limmatquai

10–21 Uhr

So gehts zum Linienflug: Einchecken beim Lindenhof, anschnallen, dann ab über die Limmat ans Limmatquai.



Rivella-Wasserrutschbahn

Zürichhorn

10.30–20 Uhr

Je nach Körpergewicht kanns einen schon 20 Meter weit in den See schleudern. Kein Wunder: Hier rutscht man ja auch auf der grössten mobilen Rutsche Europas.



Schwimmauto: Publikumsfahrten

Hafendamm Enge

11–13.45 Uhr, 15.15–18.45 Uhr

Wenn ein Auto ins Wasser fährt und nicht grad untergeht, ist das ein Schwimmauto. Im Alltag haben sich die Modelle nicht durchgesetzt. Für das Fest sind sie aber eine Attraktion. Und das Beste ist: Man darf mitfahren!



Frischeparadies

Central

10–21 Uhr

Es wird heiss. Klar, der See lädt zur Abkühlung ein. Aber am Central ist dieser Bogen mit Frischedüsen dafür verantwortlich.



Kinder



Familienland

Arboretum

Joey-Kinderkrippe: 11–21 Uhr

Kino Familienland: 11–19 Uhr (Spider-Man: 14–21 Uhr, Angry Birds: 12–18.30 Uhr)

Kinder in der Krippe abgeben? Geht hier. Sich mit den «Angry Birds»-Stars oder Spider-Man fotografieren? Geht auch. Sowie malen, basteln, Hüpfburg entern, Büchsen schiessen und vieles mehr.





Kamelreiten

Arboretum

14–18 Uhr

Das Hauskamel ist, wie der Name sagt, ein Haustier. Es lebt im Zoo. Manchmal bekommt es in Zürich Auslauf. Dann dürfen Kinder darauf reiten – was sie sonst mit Haustieren nicht dürfen. Ab 6 Jahren.





Food & Drinks



Nach-Bar

Hirschenplatz

Ab 16 Uhr

Hinter dieser Bar stecken Sänger Baschi und sein Kumpel, der Gourmetkoch Pascal Schmutz, die regelmässig für kulinarische Projekte zusammenspannen. Was genau die beiden in ihrem Foodtruck feilbieten, ist noch offen; sicher ist, dass sie Gin- und Giselle-Drinks servieren.

Street Food Park

Bellevue

Ganztags

Pulled Burger, Churros oder Paella gibt es bei dieser Züri-Fäscht-Ausgabe des Street Food Park Festival.

Partys & Konzerte



The Church

Zwingliplatz

12–23 Uhr

Sie bespielen von Kirchen bis Kinos alles: Das Naturklang-Kollektiv ist auch am Züri-Fäscht vertreten – mit Lichtshow und elektronischer Musik. Zum Abschluss der dreitägigen Sause spielt unter anderem Francesca Lombardo.

Caliente

Münsterhof

18–23 Uhr

Was normalerweise die Langstrasse blockiert, hat jetzt seine Basis auf dem Münsterhof. Täglich sorgen DJs und Livebands für südamerikanische Rhythmen wie Salsa, Bachata oder Merengue, und Bars liefern das passend Flüssige dazu.



Im Takt

General-Guisan-Quai vor dem Kongresshaus

Gemeinsam mit den VBZ bringt die Radiocrew und Betreiberin des «Senders» GDS.FM Zürcher Musiker auf die Bühne: Neben Flavio Troubadour (15.30 Uhr) und Khaderbai (18 Uhr) spielt zum krönenden Abschluss Rap-Altmeisterin Big Zis (20.30 Uhr).





Transport



Gruben-Festbahn

Mythenquai

10–22 Uhr

Wer sich zurücklehnen will, nimmt die Gruben-Festbahn, welche vom Mythenquai bis zur Landiwiese tuckert, rattert und dampft.



Fäschtwälle ZSG (Fähre)

Zürichhorn nach Landiwiese:

14–19.45 Uhr (alle 15 Minuten)

Die Fäschtwelle bringt Sie für 10 Franken von der Fischstube beim Zürichhorn zur Landiwiese. Haben Sie Geduld. Die Platzzahl ist beschränkt. Auch klar: Während des Feuerwerks fährt die Fähre nicht.



(Züritipp)