Die letzte Schweizer Hutmanufaktur

Früher Industriequartier, heute Kreativviertel: Die Gegend um die Langstrasse hat sich schon vor längerer Zeit zum Hub für Kreative gemausert. Früh gemerkt haben das die Initianten des Kreislaufs, dieses Jahr findet bereits die zwölfte Ausgabe statt. Neu ist die Erweiterung um einen Kreis: Auch Wiedikon ist jetzt Teil des Kauflaufs.



Die Stores in den Kreisen 3, 4 und 5 öffnen aber am Samstag und Sonntag nicht nur die Türen zum Shoppen, sondern bieten teilweise auch Workshops an oder veranstalten Apéros. Wer lieber das Quartier erkundet, anstatt einzukaufen, der sollte sich für eine der geführten Touren mit Persönlichkeiten wie Radiojournalist Hannes Hug, Mode-Suisse-Initiant Yannick Aellen oder der Organisatorin des Forward Festival Tara Lasrado anmelden.

Aber klar, die Veranstaltung ist ein Shoppingevent. Doch auch wer für Minimalismus und bewussten oder nachhaltigen Konsum einsteht, sollte den Kreislauf nicht meiden. Denn gerade das bewusste Konsumieren ist Teil des Events, und Ziel ist es schliesslich nicht, einfach möglichst viel einzukaufen, sondern, auch die Gesichter hinter den Labels und Läden sowie die Quartiere kennen zu lernen. In den Tiefen des Internets ist meist weder das eine noch das andere möglich. Deshalb bummeln wir dieses Wochenende zwischen Viadukt, Europaallee und Lochergut – und besuchen neben den alteingesessenen vor allem die kleinen, neuen oder noch wenig bekannten Stores.



Sa und So, 11 bis 18 Uhr

www.kreislauf345.ch



