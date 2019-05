Hier finden Sie neue alte Schätze

Wer heute sagt, er kaufe auf Flohmärkten ein, der gilt als cool. Denn auf Flohmis wühlen schon lange nicht mehr nur Hippies oder Sparfüchse. Heute, in unserer stets schneller werdenden Welt, in der man immer und sofort alles anonym im Internet kaufen kann, scheint es geradezu, als ob sich die Menschen nach Stücken mit Geschichten sehnen.



Eine Seidenbluse aus den 60ern, die perfekt abgewetzte Lederjacke, eine alte Goldkette mit Anhänger; nichts davon gibt es am «Sale»-Ständer von Zara und Co. Ebenso wenig dieses Gefühl, diesen Kick, wenn man nach mehreren Flohmigängen endlich dieses eine Stück – ob Kleidung, Möbel oder Nippes – findet, nach dem man so lange gesucht hat.



Passend zum Zeitgeist



Hinzu kommt, dass in Zeiten von regelmässigen Klimastreiks und dem wachsenden Bewusstsein für die bedenklichen Umstände, unter denen unsere Kleidung oft hergestellt wird, zunehmend bewusster gekauft wird. Und so ist der Flohmarkt genau wie Secondhand-Läden die nachhaltigste Art des Konsums: Gekauft wird das, was es schon gibt. Die Herstellung von neuen Dingen entfällt ebenso wie zusätzlicher Abfall.



Das entschleunigte Einkaufen von Einzelstücken passt auch insofern zu unserem Zeitgeist, weil das Bedürfnis nach Individualität gestillt wird. Ein Teil vom Flohmi kann niemand nachkaufen. Und weil alles – von den Rüschen über Blumenmuster bis zu Schlaghosen – schon mal da war, heisst Kleidung auf dem Flohmarkt kaufen auch nicht zwingend, nicht im Trend zu sein. Es ist deshalb wenig überraschend, dass das Konzept auch online angekommen ist; Plattformen wie Kleiderkreisel oder Vestiaire Collective boomen ebenso wie ­private Verkäufe über Instagram.



Muffig, aber spannend



Doch die schönsten Flohmarkterlebnisse sind immer noch die in der Offlinewelt. Da, wo es oft etwas muffig riecht und chaotisch ist, man dafür die Stoffe anfassen, in den Schälchen mit Ohrringen wühlen und lose den Blick über die Verkaufstische schweifen lassen kann. Und dann plötzlich unter all den anderen – natürlich oft auch nutzlosen – Dingen diesen einen tollen Flohmifund macht. (aho)

Sie suchen Kinderkleider oder eher eine Designertasche? Unsere Übersicht zeigt Ihnen, wo Sie was finden können.





Flohmarkt BürkliplatzJeden Samstag (Mai–Oktober, ausser 15.6. / 6.7. / 10.8.)

7–17 Uhr

www.buerkli-flohmarkt.ch

Antik-Händler mit fixen Ständen und Gastverkäufer, die sich bei der Losziehung einen begehrten Platz ergattert haben, teilen sich den Raum auf dem edlen «Bürkli». Hier findet man gut erhaltene Markenklamotten, schöne Basics wie Kaschmirpullis oder Taschen. Die besten Fashionstände sind beim Geiserbrunnen, wo Frauen ihre Einkäufe von der nahen Bahnhofstrasse wieder loswerden. Beim Kiosk gibts hausgemachte Salate und Wiedikerli. (cs)









Flohmarkt KanzleiJeden Samstag (ganzes Jahr)

7.20–16 Uhr

Kanzleistr. 56

www.flohmarktkanzlei.ch

Ausgeleierte Turnschuhe, Vintageblusen aus den 60ern, abgewetzte Lederjacken, alte BHs: Dieser Flohmi ist der wohl chaotischste der Stadt – aber auch der günstigste. Und deshalb findet man mit etwas Glück hier echte Trouvaillen für wenig Geld; vom selbst gestrickten Pulli für einen bis zu Bally-Schuhen für 30 Franken. (aho)









Mädelsflohmarkt EscherwyssSo 5. und So 26.5. 12–17 Uhr

Fr 17.5. 18–23 Uhr

Escherwyss, Hardstr. 305

www.maedelsflohmarkt.ch

Dieser Flohmi richtet sich an «Schnäppchen­jägerinnen, Klamottensüchtige und Fashionistas»: Von den fast neuen Handtaschen über ungetragene Lingerie bis zu falsch bestellten Turnschuhen wird hier alles verkauft. (evh)









Luisa’s FlohmiSa 25.5. 11–18 Uhr

Marta's Flohmarkt (Garten), Brauerstr. 58

Anmeldung: luisa.stuebner@gmx.de

Normalerweise veranstaltet Luisa Stübner ihren Markt im Krokodil. Saisonbedingt findet er jetzt aber erstmals im Freien statt. Verkauft wird neben Fast Fashion, teureren Labels und Designer­waren neu auch Selbstgemachtes. (evh)









Flohmi BullingerhofAm letzten Samstag im Monat (März–Oktober)

8–16 Uhr

Bullingerhof 5

www.flohmi-bullingerhof.ch

Vom Quartier fürs Quartier: Dieser Markt wird vom Verein «lebendiger Bullingerhof» der gleichnamigen Siedlung organisiert. Entsprechend unaufgeregt ist der Flohmi: günstige Kleidung, Kindersachen, dazu ein Café. (cs)









Flohmi am WasserSo 5.5. und Sa 22.6. 11–17 Uhr

Rote Fabrik, Seestr. 395

Anmeldung: rotefabrikflohmi@gmail.com

Die Frauen – und auch einige Männer – wollen nicht ihre günstigen Fehlkäufe loswerden, sondern hochwertige Ex-Lieblingsstücke, zu klein gewordene Kinderkleider und Accessoires, die nicht mehr zum persönlichen Style passen. Bei schlechtem Wetter werden die Stände im Innern aufgestellt. (evh)









Piazza OskarAm letzten Samstag im Monat (bis September) 11–17 Uhr

Hohlstr. 485

Anmeldung: info@chezoskar.ch

Auf dem hübschen Labitzke-Areal vor dem Takeaway Chez Oskar findet am 25. Mai Altstettens erster Flohmi statt (nur bei schönem Wetter!). Danach gibts monatlich weitere Märkte mit Verkaufsschwerpunkten, zum Beispiel Design (29. Juni) oder Vinyl (am 27. Juni). (cs)









RöntgenplatzNoch keine Termine bekannt

Updates: www.flohmarktroentgenplatz.ch

Tout Kreis 5 verkauft hier sein Hab und Gut. Das Einkaufserlebnis ist familiär und das Kleider-Angebot von hübsch bis hip. Vorübergehend sucht der Flohmi wegen einer Baustelle eine neue Bleibe. Und findet sie hoffentlich bald! (ish)









Markt in Frau Gerolds GartenSa 4. / 11. / 25.5. / 1.6. / 7. / 14. / 21. / 28.9. 11–17 Uhr

Geroldstr. 23

www.montagsmarkt.ch

Am Designmarkt sind neben Neuwaren auch Flohmistände zugelassen. Platziert sind sie jeweils im hinteren Teil des wilden Gartens von Frau Gerold. Dort kann man mit Glück richtige Schätze der Kreis 5-Bewohner finden. (ish)









Flohmarkt WetzikonSa 18.5. / So 16.6. / Sa 13.7. / Sa 21.9. / Sa 19.10. / Sa 9.11. 8–16 Uhr

Bei der Eishalle, Rapperswilerstr. 63

www.flohmarkttermine.ch

Dieser Riesenflohmi lässt sich mit einem Ausflug an den nahen Pfäffikersee verbinden und ist eine wahre Schatzkiste: Familien verkaufen hier Kinderkleider und Spielzeug, und man findet tolle Retroartikel (etwa alte Lacoste-Shirts), die auf einem Stadtflohmi das Doppelte kosten würden. Ein Grillstand sorgt fürs leibliche Wohl. Bei schönem Wetter ist es auf dem baumlosen Platz wie in der Wüste. Sonnenhut mitnehmen! (cs)







(Züritipp)