Hier kaufen wir in der Europaallee ein

Die Macherei



Das gibts: Dinge, fair hergestellt, die das Leben schöner machen: Taschen, Naturkosmetik, Schuhe und Ingwerlikör. Auch immer wieder Neues (nicht nur aus der Schweiz). Etwa der Schmuck von Leni Adam aus Olten, die zusammen mit Strahlern ihre Kristalle selber sucht.



Das lieben wir: Dass es trotz der Übersichtlichkeit immer etwas zu entdecken gibt.



Das ist besonders: Die Macher(innen) teilen sich nicht nur den Laden, sondern auch die Arbeitszeiten. Heisst: Man kriegt Infos direkt von den Menschen, welche die Produkte herstellen, weil sie selbst hinterm Verkaufstresen stehen. (nia)



Lagerstr. 104

Mo bis Fr 11–19 Uhr, Sa 11–18 Uhr

www.diemacherei.ch



Opia



Das gibts: Frauen- und Männermode aus Südkorea und Japan, Duftkerzen, Beautyprodukte, Kunstdrucke, Magazine oder Schmuck.



Das lieben wir: Den grossen, kargen Raum mit den Neonröhren, die Spielkiste für Kinder, weil man so in Ruhe stöbern kann, sowie das Wissen von Shop-Inhaberin Claudia Desax. Sie kennt jeden Stoff, jedes Herkunftsland und jede Marken­geschichte.



Das ist besonders: Das Sonnenbrillensortiment ist exklusiv. Abgefahren sind die Statement-Brillen von Jacques Marie Mage, tragbar und cool jene von Andy Wolf aus Vorarlberg. (cs)



Lagerstr. 72

Mo bis Fr 11–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr

www.opia.ch



Say Chocolate



Das gibts: Schoggi, natürli! Allem voran die Buchstaben-Pralinés der Say-Chocolate-Gründer Deniz und Pino Nocilla-Incesulu, mit denen man eine Botschaft schreiben kann.



Das lieben wir: Dass man jedes Mal was Neues entdeckt. Und nicht ewig ansteht, bis man bedient wird. Und dass man jetzt, wos draussen ungemütlich wird, jeweils doch für ein Stück Torte bleibt, obwohl man eigentlich gleich weiterwollte...



Das ist besonders: Die Bio-Schoggi von Claudio Corallo aus São Tomé und Príncipe gibts im zweitkleinsten Inselparadies Afrikas zu kaufen – und hier! (psz)



Lagerstr. 28

Mo 11–19 Uhr, Di bis Fr 10–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr

www.saychocolate.ch







Oxblood



Das gibts: Schuhe aus bestem Pferdeleder, pflanzlich gegerbt; exklusive Marken, von Heinrich Dinkelacker bis Handmacher. Dann Hüte, made in Zurich, auch aus Biberhaar. Halten ein Leben lang. Und Accessoires. Beste Schuhbändel, zum Beispiel, in allen Farben. Pink!



Das lieben wir: Eine kluge Frau schaut bei einem Mann zuerst auf die Füsse. Heisst es. Hier bekommen auch kluge Frauen ihre Schuhe. Und Männer gescheites Schuhwerk.



Das ist besonders: Mann kann mit geklebten Tretern ganz okay leben. Rahmengenähte Schuhe sind besser. Oder holzgenagelte. Nachhaltigkeit zeigt sich in ihrer schönsten Form. (bu)



Europaallee 19 Mo bis Fr 11–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr www.oxblood.ch

Veg and the City



Das gibts: Frische Schnittblumen zum Selber-Sträusse-binden, Setzlinge, Samen, diverse Pflanzgefässe, Erde, Vasen und viele schöne Dinge rund um den Garten. Ausserdem werden Workshops und Kurse angeboten.



Das lieben wir: Die liebevolle fachliche Beratung. Das einladende Bild mit den vielen verschiedenen Pflanzen aussen vor dem Laden.



Das ist besonders: Die selber getrockneten Blumen der Macherinnen gibts nur hier. Und Steckzwiebeln von Tulpen über Narzissen bis Knoblauch können einzeln gekauft werden. (moi)



Lagerstr. 36

Mo 11–19 Uhr, Di bis Fr 9–19 Uhr, Sa 9–18 Uhr

www.vegandthecity.ch



La Cucina



Das gibts: Gewürze und Tee sowie alles, was es an Zubehör braucht.



Das lieben wir: Dass man hier zu einem halbwegs vernünftigen Preis einen Matcha-Besen bekommt und dazu noch eine Erklärung, wie man ihn verwen­den muss, um einen japanischen Grüntee richtig anzurühren. Dass es zu Hause nicht so recht klappen will, liegt dann wirklich nur noch an der Talentlosigkeit des Käufers.



Das ist besonders: Die Zürcher Filiale wurde 2013 eröffnet, aber in Bern, wo La Cucina herkommt, gibts das Geschäft schon 31 Jahre. (ggs)



Lagerstr. 18a

Mo 11–19 Uhr, Di bis Fr 9–19 Uhr, Sa 9–18 Uhr

www.lacucina.ch



Closed



Das gibts: Eine riesige, aufgeräumte Auswahl an Jeans; in allen Schnitten, Farben und Grössen.



Das lieben wir: Das cleane und doch einladende Interieur. Und weil das Anprobieren von Hosen immer ewig dauert, gibt es für die Begleitung eine bequeme Bank, um sich niederzulassen.



Das ist besonders: Dass die Produktion von Jeans nicht gerade umweltschonend ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Auch das deutsche Label ist sich dessen bewusst und setzt sich intensiv mit Nachhaltigkeit und seiner sozialen Verantwortung auseinander. (aho)



Europaallee 11

Mo bis Fr 10–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr

www.closed.com



Transa



Das gibts: Die komplette Ausrüstung, um das Überleben auf einer Himalaja-Expedition zu sichern – ebenso wie jenes in den täglich wechselnden Bedingungen des Grossstadtdschungels.



Das lieben wir: Mehr Farbe geht nicht. Sie ­finden, das Leben, besonders in der Stadt, sei zu grau? Die Outdoor-Branche treibt Ihnen den Gedanken sogleich aus. Ob in Gelb, Rot, Blau oder Grün ist einerlei.



Das ist besonders: Selbst ein Besuch am Samstagnachmittag mit den Kindern ist nervlich machbar – der Indoor-Rutschbahn sei Dank. (ebi)



Europaallee Passage, Lagerstr. 4

Mo bis Fr 9–20 Uhr, So 9–18 Uhr

www.transa.ch



Buchsalon



Das gibts: 5000 Bücher, ein Café und viele gemütliche Plätze zum Arbeiten und Lesen.



Das lieben wir: Die liebevoll kuratierten Themeninseln und die tolle Auswahl an Kinderbüchern, neu auch mit LGBTQ-Literatur.



Das ist besonders: Offline Bücher kaufen bis 22 Uhr (So bis 20 Uhr). Die exklusive Kosmos-Naturseife der Zürcher Manufaktur Soeder. (ish)



Im Kosmos, Lagerstr. 104

Mo bis Sa 10–22 Uhr, So 10–20 Uhr

www.kosmos.ch



Zämä



Das gibts: Eigentlich alles, aber hauptsächlich Kleider und Accessoires für Männer, Frauen – und vereinzelt sogar für Kinder.



Das lieben wir: Im Zämä shoppt jede und jeder ohne schlechtes Gewissen: Alle Produkte wurden unter fairen Bedingungen hergestellt. Wer mehr über ein Label erfahren möchte, fragt das Personal – es weiss immer Bescheid.



Das ist besonders: Weil im Zämä auch das «Zämä si» gefeiert wird, werden immer wieder Workshops und Events durchgeführt. (evh)



Lagerstr. 34

Mo bis Fr 11–19 Uhr, Sa 9–18 Uhr

www.zaemae.ch