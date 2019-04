Kleine Räuber wehren sich

In den 30ern an der Küste von Dalmatien: Branko hat eben seine Mutter verloren, und wo sein Vater ist, weiss er nicht. Auf sich allein gestellt, hungert er. Weil er am Markt einen Fisch vom Boden aufliest, wird er als Dieb verhaftet und ins Gefängnis gesteckt – aus diesem befreien ihn Zora und ihre Bande von Strassenkindern. Zusammen nehmen sie es mit einem bösen, reichen Fischhändler auf. 2008 entstand diese Kino­adaption von Kurt Helds Jugendbuch. Der Drehort ist schön anzusehen, und Mario Adorf spielt einen Fischer, der den Kindern hilft. Doch sonst ist der Film arg klamaukig und klischeebeladen. Diese moderne Version kann also nicht ganz mit der Fernsehserie von 1979 mithalten, die zwar etwas altmodisch, aber auch sehr charmant ist. (ggs)



Die rote Zora

Die Rote Zora war in erster Linie eine äusserst beliebte 13 teilige Fernsehserie. Und so haben wir uns überlegt, welche unseren liebsten Serien aus unserer Kindheit sind. Als noch Skirennen über Mittag verfolgt wurden, Testbilder über den Bildschirm flimmerten und Binge Watching noch nicht möglich war.



Jack Holborn

R: Sigi Rothemund / D 1982



Eine ZDF-Weihnachtsproduktion wars und als 10 jähriger Bube war ich das Zielpublikum der Serie. Und so litt ich mit Jack (Patrick Bach), dem Waisenknaben, der sich auf das Schiff «Charming Molly» stiehlt. Ich war irritiert ob Jacks Flashbacks aus seiner frühen Kindheit und fasziniert von Matthias Habich, der sowohl den Kapitän Sharingham als auch den Lordrichter Sharingham spielte. Und ich wurde traumatisiert! Von dieser einen Galgenszene, die jeder noch in Erinnerung haben dürfte, der die Serie gesehen hat. Ich sag nur Röhrchen und Genickbruch. (nia)



Die ganze Serie gibt es übrigens auf Youtube zu sehen, aber hier mal der Vorspann. Video: YouTube/TheMOREEntertainment



Anna

R: Frank Strecker, D 1987



Mein Schulweg am südlichen Rand von München führte an einem seltsamen Gebäude vorbei: eine Art Miniaturhalle ohne sichtbare Fenster. Eines Tages stand die Flügeltüre offen und im Inneren war ein kleiner hübscher Blumenladen eingerichtet worden. Nur kaufen konnte man dort seltsamerweise nichts. Erst später habe ich realisiert, dass dort Dreharbeiten zur ZDF-Weihnachtsserie “Anna” stattfanden. Die Mutter der jungen Tänzerin, die sich nach einem schweren Unfall zurück ins Leben und auf die Bühne kämpft, hatte nämlich ein Blumengeschäft. Ich liebte die Serie. Ich wollte tanzen können wie Anna (Silvia Seidel) und ich wollte denselben Freund haben wie sie -- also eigentlich den Schauspieler Patrick Bach. Jedes Mal, wenn ich heute an den Rand Münchens zurückkehre, denke ich an «Anna». Die Hütte mit dem gewölbten Dach, die irgendwann renoviert wurde, steht da immernoch. (ish)



Da kommen viele Erinnerungen hoch: «Anna». Video: YouTube/Studio Hamburg Enterprises



Daktari

USA 1966-69



Wir hatten eine Kindheit jenseits von Afrika, und «Daktari» war unsere Lieblingsserie. Erstens: weil es Ende der 60-er Jahre keine andere Serie gab. Zweitens: weil diese Serie so freundlich zu den Tieren und zu den Menschen war: Alle wurden hier geheilt. Anders gesagt: niemand kam da um. «Daktari» war so eine Art Paradies - in Schwarz-Weiss natürlich, unser Fernseher hatte damals noch keine Farbe. Erzählt wurden Geschichten aus einer Buschstation, ab und zu hatte da ein Elefant Ohrenweh oder eine Leopardin fiel in eine Grube. Und immer wieder mussten böse Wilderer zur Raison gebracht werden. Zum domestizierten Wildlife gehörten Clarence, der schielende Löwe, und die Schimpansin Judy. Ich ahnte aber, dass es jenseits dieses Africa, U.S.A., noch andere Welten gab: farbigere und auch wildere. Bald würde ich sie sehen. (bu)



Jenseits in Afrika: «Daktari». Video: YouTube/TeeVees Greatest



Der kleine Vampir

1985



Eigentlich war ich als Kind ja ein rechter Schisser, sogar jene Seite mit der Zeichnung einer Hexe in einem meiner Bilderbücher überblätterte ich jeweils geflissentlich. Kurioserweise hatte ich mit der TV-Serie “Der kleine Vampir” null Berührungsängste. Klar, da war der Friedhof, auf dem die blutsaugende Familie des Titelhelden hauste, da waren die rot umrandeten Augen in sehr bleichen Gesichtern, die 80s-gerecht auftoupierten Frisuren und natürlich die Fangzähne. Aber irgendwie hatte die nächtliche Grabeskälte, in denen sich die Schauspieler von Folge zu Folge rumtrieben, keine Chance gegen die herzerwärmende Freundschaft zwischen dem Menschenkind Anton Bohnsack und dem seit 146 Jahren toten Vampirbuben Rüdiger von Schlotterstein. Diese pädagogisch wertvoll heterogene, ja gruftübergreifende Allianz schob letztlich den Machenschaften des serieninternen Vampirjägers Geiermeier einen Riegel. Und noch etwas Gutes hatte mein vorschulischer TV-Konsum: Derart vampirmässig frühgefördert, konnte ich mir später nämlich die unsägliche Twilight-Saga getrost schenken. (psz)



Vampir-Frühförderung: «Der kleine Vampir». Video: YouTube/TheGrafDuckula



Alfred J. Kwak

1989/90



Der holländische Musiker Herman van Veen hat die kleine gelbe Ente mit dem Maulwurf-Papa in den 70ern erfunden. Van Veen hat auch die Lieder für die Zeichentrickverfilmung komponiert, wobei der Abspann-Song «Warum bin ich so fröhlich» ein ganz schlimmer Ohrwurm ist – der hat sich dazumal für alle Zeit in mein kindliches Gehirn eingeprägt. Aber die europäisch-japanische Ko-Produktion ist mir auch deswegen im Gedächtnis geblieben, weil sie vor ernsten Themen nicht zurückschreckte. So gründet Alfreds Widersacher Kra im Verlauf der Serie die Nationale Krähenpartei und wird zu einer Art Hitler, der die Macht übernimmt im Grosswasserland. (ggs)



Politik kinderfreundlich erzählt: «Alfred J. Kwak». Video: YouTube/Dominik Ullrich



