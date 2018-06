Lieber Möchtegern-Fan, wir müssen reden!

Ich habe lange geschwiegen. In den schwierigsten Momenten ging ich jeweils vor die Bar an die frische Luft und habe ruhig auf zehn gezählt. Aber nach gut einer Woche WM kann ich einfach nicht mehr schweigen. Denn ich tue dies nicht nur für mich. Es ist für jene Menschen, die sich auch die CL-Quali im Spätsommer antun oder im Februar den Kampf am Tabellenende der Challenge League verfolgen. Auch für jene, die sich nicht zu Schade sind, auf Eurosport einer deutschen U17 zuzuschauen.



Ich tue dies also für uns Fussballfans. Denn wir leiden in diesen Tagen. Wegen Menschen, die sich plötzlich für unseren Sport interessieren und die WM-Bars dieser Stadt fluten. Ich weiss, liebe, ansonsten überaus geschätzte Mitmenschen, die nachweislich und offenkundig keine Ahnung von Fussball haben, das mag jetzt etwas hart klingen: Aber wir wollen euch nicht. Zumindest 90 Minuten lang.



Wie eine Horde All-Inclusive-Touristen



Denn die letzten Tagen haben wieder einmal gezeigt, dass ihr euch ähnlich respektvoll aufführt wie eine Horde All-Inclusive-Touristen in einem thailändischen Tempel. Mit eurem Unwissen drapiert ihr euch am liebsten ganz vorne auf den besten Plätzen der WM-Bar, ordert gerne in der Nachspielzeit vier Caipis und stellt euch kurz vor Anpfiff direkt vor den Bildschirm. Und ihr redet. Über alles, nur nicht über Fussball. Nichts kann euch bremsen. Auch kein Ronaldo, der sich anschickt, einen epochalen Freistoss zu schiessen.



Immer macht ihr die Schweizer klein. Warum?Yann Cherix

Und wenn ihr doch einmal das Geschehen auf dem Spielfeld zum Thema eurer Erzählungen macht, gehts meist um Oberflächliches: Neymars Frisur, Kroatiens witzige Leibchen, Ronaldos Jubel. Und dass die Schweizer sowieso keine Chance hätten. Immer macht ihr die Schweizer klein. Warum? Weils mal - zu Recht - en vogue war. Ich habe anfänglich noch versucht, fachmännische, durch zahlreiche Statistiken profund gestützte Entgegnungen einzuwerfen. Bringt aber nichts. Ihr hört nicht zu. Ihr wollt auch nicht lernen. Wozu auch? Die WM ist ja nur alle vier Jahre.



Und dann gewinnt ihr auch noch die Tippspiele



Das Schlimmste, das Allerschlimmste ist aber, dass ihr oft noch dazu die diversen Tippspiele gewinnt. Es ist einfach nicht zu fassen. Bei meiner letzten Teilnahme gewann eine Nicole. Sie hatte den Pot mit 84 Franken nicht einmal abgeholt. Sie war nach der Pause tatsächlich gegangen.



Was machen wir also, liebe, ansonsten überaus geschätzte Mitmenschen, die nachweislich und offenkundig keine Ahnung von Fussball haben, mit den restlichen WM-Wochen? Mein Vorschlag: Wir trennen uns für 90 Minuten. Ihr könnt die Bars und WM-Public-Viewings an der Langstrasse haben. Wir begnügen uns mit dem Geroldareal und dem Bogen F.



Und nach Spielschluss treffen wir uns alle wieder und feiern zusammen, zum Beispiel im Glatten Köbi. Handschlag?



(Züritipp)