So verändert Instagram das Bild von Zürich

Geduldig warten die Leute auf den Einlass, unter den Armen tragen sie Plastikkisten, die kurze Zeit später eifrig mit exotischen Pflanzen gefüllt werden. Der Dichtestress ist hoch, ebenso wie die Gefahr, sich an einem der spitzen Gewächse zu stechen.



Es war vor gut einem Monat, als die Sukkulenten-Sammlung aus allen Nähten platzte. Was bis vor kurzem ein Insideranlass für Kakteenfans war, ist spätestens seit diesem Sommer ein Grossereignis: der Kakteen- und Sukkulentenmarkt. Auffällig war, dass vor allem junge Städter den Markt besuchten. Sie haben die Sammlung für sich entdeckt. Letztes Jahr zählte sie rund 53 000 Besucher, dieses Jahr werde die Zahl voraussichtlich deutlich überschritten werden, sagt Gabriela Wyss, Leiterin der Sammlung.



An Grossmünster und See sattgesehen



Wyss und Adrian Seitz, Leiter Social Media bei Zürich Tourismus, sehen neben dem allgegenwärtigen Kakteentrend einen anderen wichtigen Grund für die stetig steigende Popularität der Sukkulenten-Sammlung: Dank Instagram, der App, die eine Mischung aus öffentlichem Fotoalbum und Unterhaltungsplattform ist, erlebt die Sammlung am See gerade einen nie vorher da gewesenen Hype. «Viele Instagrammer suchen neue Orte, die sie fotografieren oder wo sie sich inszenieren können», sagt Seitz. Die Jungen scheinen sich an Grossmünster und See sattgesehen zu haben. Gefragt sind neue Orte jenseits gängiger Touristen-Spots.



Die Sukkulenten-Sammlung hat für jeden etwas: Botanikfans finden genügend Sujets für Nahaufnahmen, symetrieliebende Ästheten mögen das Glashaus und Influencern dient sie als Shootinglocation.

4,2 Millionen Bilder sind auf Instagram unter #zurich zu finden, #zürich zählt 1,7 Millionen Bilder. Accounts mit Namen wie @visitzurich, @zurich.switzerland oder @zhwelt zeigen Drohnenaufnahmen des Niederdorfes oder kitschige Sonnenuntergänge über dem See. Das mag wenig überraschen. Doch auch die Regenschirmallee vor dem Club Hive, die Aussicht von der Hardbrücke auf die Zuggleise oder eben die Sukkulenten-Sammlung sind oft zu sehen.



Einfach nur schön reicht nicht mehr

So unterschiedlich diese Orte sind, sie haben eines gemeinsam: Sie passen ins ästhetische Konzept von Insta­gram. Mit Filtern versehen, werden sie makellos, minimalistisch, weichgezeichnet. Sie sind cool, urban oder romantisch und eignen sich dazu, das perfekte Leben auf Instagram zu inszenieren. Einfach nur schön, das war gestern, heute müssen Orte «instagrammable» sein.



«Wenn ein Ort überraschend und aussergewöhnlich ist, dann ist er instagrammable», sagt Adrian Seitz, der oft in Anglizismen spricht. Englisch ist klar die Sprache der sozialen Medien. «Local Influencer suchen vermehrt nach Abwechslung und neuen Motiven», sagt Seitz. Die Frauenbadi oder die Strassen um den Idaplatz, die im Frühling von rosa blühenden Bäumen gesäumt sind, seien solche Orte.

Leuchten dank Filtern noch pinker: Die Kirschblüten rund um den Idaplatz.



Hat das traditionelle Postkartenmotiv mit Grossmünster, Fluss und Altstadt also ausgedient? «Nein», sagt Seitz. «Unter ausländischen Instagrammern sind es immer noch klassische Motive wie die Aussicht vom Uetliberg, die Münsterbrücke und eigentlich alle Orte, bei denen Wasser auf dem Bild zu sehen ist, die besonders beliebt sind.» Dass diese Bilder ebenfalls auf Instagram zu sehen sind, dafür sorgt auch Zürich Tourismus, der gezielt Influencer einlädt und zum Beispiel Touren zu den Sehenswürdigkeiten organisiert.

Auch das klassische Züri-Bild ist auf Instagram zu finden: Die Limmat, fotografiert von hiesigen Instagrammern.



Aber zurück zu den hiesigen Instagrammern. Wer von ihnen das Zürich-Bild am meisten präge, sei schwierig zu sagen, findet Adrian Seitz, das komme ganz auf die Interessen an. «Relevant für Zürich ist der Account @lerichti von Philipp Heer. Er fotografiert ausschliesslich Architektur und zeigt bekannte Orte wie das Landesmuseum aus einer neuen Perspektive und so die Stadt von einer neuen Seite. Auch @harrysding von Carrie Meier-Ho und Harry Meier ist wichtig. Sie fotografieren neu eröffnete Cafés genauso wie das Limmatquai in der Abendsonne und zeigen so, wie sie das moderne und schöne Zürich erleben.»



Fotoalbum des schönen Lebens



Trotz Bemühungen nach mehr Authentizität ist Instagram genau das: ein Fotoalbum des schönen Lebens. Adrian Seitz ist überzeugt, dass gewisse Orte, wie etwa die von Stararchitekt Calatrava gebaute Jus-Bibliothek der Universität Zürich, durch ihre Präsenz auf Instagram mehr besucht werden. Was im Extremfall passieren kann, hat ein Tessiner Dorf Lavertezzo letzten Sommer erlebt: Es wurde von Touristen überrannt, nachdem italienische Blogger ein Video aus dem Verzascatal veröffentlicht hatten.



Viele Menschen informieren sich heute in den sozialen Medien über Feriendestinationen oder neue Orte in ihrer Heimatstadt – anstatt wie früher Reiseführer oder Kataloge zu studieren. Und so lastet der Druck der perfekten Inszenierung auch auf Cafés, Museen oder Läden. Weil nicht jeder Ort automatisch instagrammable ist, passen etwa immer mehr Restaurants ihre Einrichtung an – Tische nahe am Fenster für optimale Lichtverhältnisse, Blumen als Dekoration, vielleicht rosa Wände und helle Marmortische. Auch die Speisekarte wird auf Insta-Tauglichkeit getrimmt. Besonders fotogene Gerichte sind farbige Poké- und Açaibowls oder die Pizza mit pink Randenbelag des Zürcher Restaurants Stripped Pizza. Auf der Karte trägt die Pizza passenderweise den Namen «#Foodporn».

Ein Hotspot für Influencer: Das Zürcher Restaurant «Stripped Pizza».



Gewisse Orte, so erklärt Trendforscherin Marta Kwiatkowski vom Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI), würden lediglich durch Instagram an Attraktivität gewinnen: «Es geht dabei oft nicht um den Ort per se, sondern darum, zu zeigen, dass man auch da war.» Influencer wissen genau, welche Motive viele Likes generieren. Die Konsequenz: Hochgeladen werden Bilder in einer ähnlichen Optik. Das führt dazu, dass Orte oft auf Instagram gepostet werden, die eigentlich für eine Stadt, historisch oder kulinarisch betrachtet, unwichtig sind. Gezeigt werden sie nur, weil sie hübsch aussehen. Sie werden dadurch künstlich mit Bedeutung aufgeladen und ziehen immer mehr –fotografierende – Besucher an.



Durch den Filter scheint die Sonne immer noch etwas schöner.Marta Kwiatkowski, Trendforscherin am GDI

Es stellt sich somit die Frage, ob dies zu einer verzerrten Sicht auf eine Stadt führt. «Natürlich entsteht ein idealisiertes Bild. Durch den Filter scheint die Sonne immer noch etwas schöner», sagt Marta Kwiatkowski. Gleichzeitig relativiert sie: «In Katalogen wurde schon immer ein perfektes Stadtbild gezeigt.» Der Unterschied heute ist, dass Instagram stark mit Blasen funktioniert. Jemand, der sich für Architektur interessiert, folgt anderen Accounts als jemand, der Berge mag. Und diese Blasen, in denen man sich virtuell bewegt, prägen die Sicht auf die Umwelt.



Abnehmen wird die Bilderflut auf Instagram kaum. Das heisst auch, dass die eine Milliarde Nutzer immer stärker um Likes konkurriert – und Städte, Restaurants und Museen darum, möglichst oft Sujet auf einem der täglich 80 Millionen hochgeladenen Bilder zu sein.



Wohin diese Entwicklung führen wird, lässt sich nur schwer abschätzen. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Fest steht aber, dass durch die Masse an Bildern Instagram auch zur Fundgrube wird, um die eigene Stadt neu kennen zu lernen. Etwa, wenn man durch die Bilder unter #zurich scrollt – und plötzlich den versteckten Innenhof am Rennweg 32, die kleine Treppe im Talacker oder den Lindenhof aus einer neuen Perspektive entdeckt.



(Züritipp)