So war 2018

Nun geht das Jahr 2018 zu Ende. Eine gute Zeit, um kurz innezuhalten. Das Nächs­te, Kommende kann warten. Für einmal blicken wir zurück. Auf der folgenden Doppelseite haben wir das Jahr abgebildet. Wir zählen die Anlässe auf, die Zürich in den letzten zwölf Monaten geprägt haben; erinnern an Begebenheiten, Phänomene, die zu reden gaben; erzählen von freudigen Momenten und traurigen Nachrichten.



Tops und Flops, Stadtleben und Kultur, das klingt nach einem starren Schema. Das Gegenteil ist der Fall. Denn genau so können wir die fliessenden Übergänge zwischen den Begriffen aufzeigen. Sind beispielsweise die berühmten Wiedikerli-Würstli Produkt oder bereits Kulturgut? Giselle nervte mit der Dauerpräsenz an jedem Hipsteranlass. Aber es ist eben auch eine gute Alternative zu sonstigen Apérogetränken. Ambivalent ist unsere Haltung auch in Bezug auf die vielen, vielen Pop-up-Lokale, die die Gastroszene beleben, aber auch nervös machen.



Sicher sind wir uns hingegen in Sachen E-Trottinetts, Einhorn-Böötli, die Zürcher Festspiele oder Sophie Hunger. Aber lesen Sie selbst. Und vor allem: Bauen Sie sich Ihr eigenes 2018 zusammen.



Stadtleben – TOP

Hitzesommer

Dieses Jahr schien der Sommer nie enden zu wollen. Da nagte aber auch der Gedanke an den Klimawandel.



Metzgerei Keller

Bleibt das Wiedikerli nach dem Abgang von Chefmetzger Urs Keller dasselbe?









20 Jahre

Les Halles, Pumpstation, Rimini Bar: Viele Gastroinstitutionen feierten dieses Jahr Geburtstag. Zu verdanken haben wir die Betriebe, die wir nicht mehr missen wollen, der einstigen Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes.



WM

Toll, dass heuer nicht nur an der Street Parade auf den Strassen getanzt wurde, sondern auch abendelang auf der Langstrasse. Aber: Wer wurde noch mal Weltmeister?





Bild: Dieter Seeger/TA



Abstimmung Sechseläutenplatz

Das Wienachtsdorf darf weiterhin auf dem grossen Platz gastieren. Das finden nicht nur wir prima, wie der Andrang zeigt.



Rosi

Bayrische Küche mit einem Twist und Top-Gastgeber: Wir könnten nicht mehr ohne die Beiz beim Lochergut leben.





Bild: Marie-Christine Gerber

Pop-Ups

Gefühlt wöchentlich eröffnet eine neue Beiz oder Bar auf Zeit. Das bringt viel Bewegung in die Gastroszene – doch die ständigen Wechsel nerven auch.





Giselle

Die neue Zürcher Spirituose war diesen Sommer eine willkommene Abwechslung zu Hugo, Spritz und Co.





Stadtleben – FLOP

Australienanlage

Der Zoo ist um eine klimatische Zone reicher: Seit März leben zwei Koalas auf dem Züriberg – leider schlafen die beiden die meiste Zeit.





Bild: Rita Schlegel



Stadion

Nach langem Hin und Her gabs endlich ein Ja zum neuen Hardturmstadion. Trotzdem befürchten wir, dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist.



Tram 8

Endlich fährt der 8er über die Hardbrücke. Schade nur, ist er ständig zu spät.



Sharing

Essen wird in vielen Zürcher Restis nur noch geteilt. Das ist nett, um Verschiedenes zu probieren. Aber wer gefrässig ist, der will auch verschiedene Sachen für sich allein essen.





Bild: iStock

Züspa

69 Jahre nach der ersten Ausgabe der Traditionsmesse heisst es: Tschüsspa.

E-Trottinetts

Wir dachten, die O-Bikes seien eine Plage, doch leider wurden wir eines Besseren belehrt.

Peter und Vreni

Die Trutzburg an der Langstrasse und einer unserer Lieblingsschuhläden musste sein Geschäft aufgrund steigender Mietpreise um die Hälfte verkleinern. Leisten konnte sich den neuen Preis eine Thai-Kette, die zur Migros gehört.





Bild: Samuel Schalch



Böötli-Epidemie

Beim Letten rein, bei der Werdinsel raus. Kann man machen. Aber warum mit einfältigem Einhorn?





Kultur – TOP

Black Sea Dahu Viele Zürcher Bands haben dieses Jahr Alben veröffentlicht, keines ist so gut wie «White Creatures».



Marthaler

Derjenige, dem wir den Schiffbau zu verdanken haben, inszenierte ebendort. Und zu Recht kam tout Züri.



Museum für Gestaltung

Nach dreijähriger Renovation ist das Museum für Gestaltung aus seinem Dornröschenschlaf aufgewacht und bereichert die Stadt neu mit einer grosszügigen Ausstellungshalle.





Bild: Georg Aerni



Luna Wedler

Die Zürcherin gewinnt den Schweizer Filmpreis.



Theaterspektakel

Der neue Leiter Matthias von Harz wusste mit seinem Programm zu begeistern. Obs so bleibt?



Café Populaire

Selten hat man sich als Zuschauerin so ertappt gefühlt und gleichzeitig so viel gelacht. Was will man mehr von einem Theaterstück – vielleicht dem besten des Jahres.





Bild: Doris Fanconi



Wolkenbruch

Michael Steiner bringt Thomas Meyers Bestseller über das jüdische Zürich auf die Leinwand und macht ihn zum erfolgreichsten Schweizer Kinofilm 2018.



Jan Bülow

Der junge Deutsche begeisterte Zürich als Hamlet. Nach der Premiere stand er auf der Bühne und schiens nicht glauben zu können. Man hätte ihn umarmen wollen.





Bild: Fabienne Andreoli



Sophie Hunger

Fünf Zürcher Konzerte im Oktober, fünfmal ausverkauft.









Kultur – FLOP

Red Bull

Der Club Zukunft verzichtet aus politischen Gründen auf eine weitere Zusammenarbeit. Statements sind gut, Debatten besser. Wir sind da ambivalent.



Zürich Openair

Schwimmen wir nach Hause? Nach dem Konzert von Kendrick Lamar setzte schlagartig die Sintflut ein.



Riffraff

Das Kino feierte dieses Jahr sein 20-Jähriges. Finanziell gesehen hatten die Betreiber wenig zu jubeln. Wir finden: Kämpft weiter, ihr seid eine Zürcher Institution!





Bild: Sabina Bobst



Zwingli

Theater, Kunstprojekte, Filme, ein Tram: Dass 500 Jahre Reformation gefeiert wurde, war nicht zu übersehen – nur irgendwann hatten wir genug von Huldrych.



Löwenbräu Kunst

Nach nur sechs Jahren wollen sich die Betreiber neu positionieren und umbauen. Weshalb wurde nicht von Anfang an besser geplant?







Zürcher Festspiele

Das diesjährige Motto «Schönheit & Wahnsinn» war alles und nichts. Erklären konntens nicht mal die Kuratoren.



Sukkulentenmarkt

Nein, der Kaktushype ist nicht vorbei, im Gegenteil: langes Anstehen in der brütenden Hitze für Pflanzen? Am diesjährigen Sukkulentenmarkt wars so.







Ed Sheeran

Aus Sicherheitsgründen waren trotz über 30 Grad Getränkeflaschen im Stadion verboten – nur für die hartgesottenen Fans in der ersten Reihe gabs Wasser.



Katz Contemporary

Aus die Maus: Nach 10 Jahren schliesst Frédérique Hutter ihre Galerie.

Live at Sunset

Elton John oder B.B. King auf der Kunsteisbahn Dolder, das war einmal. Wegen fehlender Sponsoren musste die diesjährige Ausgabe des Musikfestivals abgesagt werden. Und auch für die Zukunft sieht es nicht gut aus.





Bild: Reto Oeschger



(Züritipp)