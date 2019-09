Wo des Kindes Glück wohnt

Kinderläden

Kiwi

Kleider für Kinder von Klein bis grösser, Spielsachen, DVDs. Alles aus zweiter Hand aber hier werden auch neu gefertigte Produkte aus dem Quartier angeboten. Der Kiwi am Röschibachplatz ist eine Fundgrube für alle, die sich ein wenig Zeit lassen wollen, um das Richtige zu finden. Was sie auch mit Nachwuchs können, denn der kann sich da sehr frei bewegen oder setzt sich hin und schaut ein Kinderbuch an. Weil auch das gibts dort. (nia)

Kiwi, Landenbergstrasse 26

Mo-Fr 9 bis 11.30 / 14 bis 17 Uhr

Sa 10 bis 15 Uhr

Tiger-Fink

«Familyshop» trägt der Laden im Seefeld als Untertitel. Passt. Denn auch wenn sich die Kleider, Spielsachen und Möbel hauptsächlich an Babys und Kleinkinder richten, so macht zumindest die Anschaffung auch Älteren Freude. Denn der Laden ist hell und hübsch, das eher hochpreisige Angebot ausgesucht. (evh)

Tiger-Fink Zürich

Kreuzstrasse 36

Mo 11 bis 18.30 Uhr

Di-Fr 9.30 bis 18.30 Uhr

Sa 9.30 bis 17 Uhr

Nepomuk

«Ha, das hatte ich auch»!, denken Erwachsene öfters, wenn sie durch den Nepomuk streifen. Denn im Kinderladen gibts mehrheitlich Klassiker - vom Holzspielzeug über Kinderbücher bis zu Puppen. Unaufgeregte, zeitlose Kinderkleider und wenig Damenmode runden das auserwählte Angebot ab. (evh)

Nepomuk, Klingenstrasse 23

Öffnungszeiten:

Di-Fr, 10.30 bis 18.30 Uhr

Sa 10 bis 16 Uhr

Zirkuss

Im Geschäft mit den grossen Fensterfronten und der Empore, gleich neben dem Theater Neumarkt, findet man schöne und oft nachhaltige Mode verschiedener Kult-Lables für Kinder bis 16 Jahren. Dazu kommen Accessoires, wie Taschen, Gürtel und Schuhe. Spielsachen und kleine Geschenkli gibt es. Und weil die Kleinen ja meistens noch nicht selbst einkaufen gehen, ist es nicht so schlecht, dass auch schöne Dinge für Mütter im Sortiment sind. (ish)

Zirkuss, Neumarkt 11

Di-Fr 11 bis 18.30 Uhr

Sa 11 bis 17 Uhr

The NewNew

Gerade hat der kuratierte Secondhand-Laden seinen sechsten Geburtstag gefeiert. Neben handverlesenen Stücken für Frauen und Männer, bietet The New New auch coole, ausgewählte und gut erhaltene Kleidungsstücke für Kinder. Es finden sich Marken wie Bobo Choses, Popup Shop, Polder oder Mini Rodini. Hier gilt: De Schneller is de Gschwinder. Und einfach regelmässig vorbeischauen. (ish)

The NewNew

Rotbuchstr. 16

Mo-Fr 10 bis 19.30 Uhr

Sa 11 bis 17 Uhr

Illustration: Alice Kolb

Kino

Houdini

Im Kinderprogramm Houdinli gibt es immer wieder Schätze zu ent­decken, die exklusiv im Houdini laufen. Wie das Kinder-Best-of mit Highlights vom letzten Animationsfilmfestival Fantoche – eines der kurzen Filmchen erzählt davon, wie sich ein Singvogel und ein Walfisch kennen lernen. (ggs)

Badenerstr. 173

«Best of Fantoche 2019: Kids»: Ab Do 10.10.

www.kinohoudini.ch

Xenix

Hier hat man für cineastische Dauerbrenner das perfekte Gespür. Wir haben es über die Jahre getestet: Kinderfilme aus dem Xenix-Programm wie «Das fliegende Klassenzimmer» aus den Fünfzigern oder «Little Rascals» von 1922 funktionieren auch bei Game-trainierten Buben und Mädchen von heute. (ish)

Kanzleistr. 52

«Das letzte Einhorn»: So 14.15 Uhr / Mi 14.30 Uhr

www.xenix.ch

Filmpodium

Seit drei Jahren bietet das Filmpodium Kindervorführungen mit Workshops an. Die Kleinen können mit der Filmwissenschaftlerin Julia Breddermann über das Gezeigte diskutieren oder ausprobieren, wie ein Geräuschemacher arbeitet. (ggs)

Nüschelerstr. 11

«Arrietty»: Sa 15 Uhr, anschl. Workshop mit Julia Breddermann

www.filmpodium.ch

Illustration: Alice Kolb

Bühne

Theater Purpur

In diesem liebevoll geführten Kindertheater mit Bar und Spielbereich werden immer wieder Theatertrouvaillen gezeigt. Schon für Kinder ab 4 Jahren ist regelmässig etwas im Programm. Die tolle Gruppe Gustavs Schwestern ist Stammgast. (ish)

Grütlistr. 36

Nächste Vorstellung: Sa 28. / So 29.9., Mi 2.10.,

«Fritz, Franz und Ferdinand» von Gustavs Schwestern. Ab 5 Jahren

www.theater-purpur.ch

Theater Stadelhofen

Die neue Leitung eröffnete 2017 mit «Alice im Wunderland» die Saison: Wir erinnern uns gern an den hinreissenden Theaterparcours. Hier setzt man auf ein Theater der Dinge und wagt Experimente: eine Freude für die ganze Familie. (ish)

Stadelhoferstr. 12

Saisoneröffnung und nächste Vorstellung:

Ab Sa 21.9., «Pinocchio». Ab 7 Jahren

www.theater-Stadelhofen.ch

Millers

Hurra, hier wird alles noch kindischer. Wunderbar verspielte Geschichten für die ganze Familie erzählt jeden Monat das Minitheater Hannibal. Angeboten wird auch an Mittwochnachmittagen eine Zaubershow mit Tipps und Tricks. Und manchmal geistert es fürchterlich im Nebenhaus herum. Also: Hingehen! Und wieder zum Kind werden, wer es schon nicht mehr ist. (bu)

Seefeldstr. 225

Nächste Vorstellung: 29.9., «Katze aus dem Sack»,

ab 4 Jahren, diverse Kidsprogramme

www.millers.ch

Illustration: Alice Kolb

Kunst

Museum Rietberg

Kinder können in dieser hübschen Werkstatt zu einem Thema, das meistens mit der Ausstellung verknüpft ist, unter freundlicher Anleitung experimentieren. Und wer eine Pause machen will, geht raus in den wunderschönen Park. (nia)

Gablerstr. 15

Offene Werkstatt

So 11–16 Uhr, letzter Eintritt 14.30 Uhr

www.rietberg.ch

Shedhalle

Kunst ist nicht unbedingt gleich Bilder angucken. Das lehrt die Shedhalle in der Roten Fabrik konsequent – derzeit etwa mit dem Projet «Wir überbauen»: einer Mitmach-Baustelle aus Kartonschachteln. Obacht: Die minimale Bauzeit beträgt zwei Stunden. Knirpse, denen das zu lang wird, sind aber auch als Zuschauer(innen) willkommen. (psz)

Seestr. 395

Bis 13.10., Mi–So. Baufest mit Musik und Snacks:

Fr 20. / Sa 21.9., Sa 16–21 Uhr, So 14–17 Uhr

www.shedhalle.ch

Migros Museum

Die Familiennachmittage sind top! Erst auf eine Führung durch die Ausstellung, dann ist man mit vielen Materialien kreativ. Einen Zvieri gibts noch obendrauf. Erwachsene, die hier keine Lust haben mitzubasteln, sollten sich schämen. (nia)

Limmatstr. 270

Nächster Familiennachmittag: Di 29.9., 14 Uhr

www.migrosmuseum.ch

Nonam

Klein sei es, aber cool, das Nordamerika Native Museum, sagt eine Freundin, die neulich an einer Familienführung war. Die Kids hätten gelernt, dass Musik und Tanz auch Kommunikationsmittel seien. Nur der Shop sei zu meiden, weil so lässig bestückt, dass die Minis alles haben wollen. Merke ich mir für den Besuch mit dem Gottemeitli. (psz)

Seefeldstr. 317

Jeden So 12 Uhr: Familienführung; jeden 1. So / Monat: zusätzlich offene Werkstatt; ausgewählte Di / Do: Nonamini (Entdeckungen für 3- bis 6-Jährige)

www.nonam.ch

Illustration: Alice Kolb

Musik

ZKO-Kinderkonzerte

Das Zürcher Kammerorchester spielt im Konzertsaal klassische Musik selbst für Einjährige. Erzählt werden einfache, musikalisch untermalte Geschichten. Wer will, sitzt am Boden direkt vor den Musikern. Nach der Aufführung gibts Sirup und Gratisweggli. (cs)

Seefeldstr. 305

Nächstes Nuggi-Konzert: So 22.9., 14 / 16 Uhr

Erwachsene 30 Franken, Babys bis 1-jährig gratis,

Geschwister ab 1 Jahr 10 Franken

www.zko.ch

Tonhalle Maag

Klar, es gibt die traditionellen Familienkonzerte in der Tonhalle Maag. Aber dazwischen schweifen die Tonhalle-Musikerinnen und -Musiker aus in verschiedene GZ: Hier stellen sich die Kontrabässe vor, dort die Oboen. Und immer haben sie Geschichten dabei, die zu ihren Klängen passen. (suk)

Zahnradstr. 22

Nächste Konzerte:

Tonhalle Maag: So 10.11., 11.15 Uhr, «Nussknacker»

Kammermusik im GZ Seebach:

So 17.11., 11.30 Uhr, Kontrabässe

www.tonhalle-maag.ch

Sport und Spiel

Planetenweg

Themenwege machen den Spaziergang für die Kinder abwechslungsreicher. Auch der Planetenweg, der von der Station Uetliberg über sechs Kilometer zur Felsenegg führt und mit der Darstellung der Dimensionen unseres Sonnensystems auch die Eltern staunen lässt. (ebi)

Station Uetliberg

Ganzjährig begehbar. Gratis

Das Mühlebödeli

Raus. Egal, zu welcher Jahreszeit. In den Wald. Zum Mühlebödeli. Da gibts steile Hänge zum Erklimmen, Steine zum Umdrehen und eine tolle und vor allem grosse Grillstelle. Von denen hat das Tobel – hoch wie runter – auch noch kleinere und verwunschenere. (nia)

Tour: Beim Chinagarten, Wildbach hoch, bis zum Mühlebödeli. Weiter Höhe Burgwies, dann wahlweise dem Elefanten- oder Wehrenbach entlang.

Quartierhof Wynegg

Die Hühner, die Pferde, die Schweine, die Landschaft. Ein kleiner Kraftort ist dieser Bauernhof das ganze Jahr. Und es wird regelmässig gefestet. So zum Beispiel gibts das traditionelle Mostfest mit reichem Kinderprogramm. (nia)

Weineggstr. 44a

Mostfest: Sa 26.10.

www.quartierhof-wynegg.ch

Zoo

Eigentlich nimmt man Kinder nur in den Zoo mit, um selber wieder seine Lieblingstiere zu begrüssen: Hallo, lieber Zitteraal. Kinder möchten eigentlich lieber auf dem Spielplatz spielen als Bären studieren. Und doch: Wie wärs, in den Ferien Zwergziegen zu trainieren? Wenn die Kinder dann grösser sind, müssen sie eh ins Chicken-Training gehen, wegen Büro und so. (bu)

Zürichbergstr. 221

Das ganze Jahr offen.

Tiertrainingwoche für Kinder: 7.–11.10.

www.zoo.ch

Bikepark

Sobald die Kleinen das Geradeausfahren mit dem Laufvelo beherrschen, würden sie gerne richtig losfetzen. Nur ist das in der Stadt kaum wo möglich. Die Ausnahme: der Bikepark, wo sie ihre Skills auf den kleinen Wellen weiter schärfen. Und die grossen nebenan machen auch Mama und Papa Spass. (ebi)

Allmendstr. 1

Täglich geöffnet. Gratis

www.bikeparkzuerich.ch

Illustration: Alice Kolb

Essen

Da Michelangelo

Nirgendwo sind die Kellner mit den Kleinen netter als in dieser Riesenbeiz. Sirup ausgeleert, Pommes unter dem Tisch? Kein Problem, man ist hier vorbereitet auf die Bambini. Es gibt hier auch genügend Kinderstühle, Malzeug, Pasta und Sauce nach Wahl und so viele Kinder, dass irgendwann alle gemeinsam herumrennen. (cs)

Gertrudstr. 37

www.da-michelangelo.ch

Brasserie Freilager

Untergebracht im kinderreichen Freilagerareal, ist man mit Knirpsen nie fehl am Platz in dieser Brasserie. Bestellen kann man argentinisches Rindfleisch, Vegi-Specials oder Kinder-Roastbeef. Monatlich findet das Dinner for Kids statt: Während die Grossen in Ruhe dinieren, werden die Kleinen betreut. (cs)

Freilagerstr. 53 / Flurstr. 116 www.restaurant-freilager.ch

Luigia

Kinderkino, Töggelikasten, Spielautomaten: Bei dieser expandierenden Genfer Kette muss man die Kinder fast zwingen, zu essen. Dabei gibt es eine eigene Kinderkarte und zum Dessert Nutellapizza. (cs)

Talstr. 61 www.luigia.ch

Buch

Kinderbuchladen

Hier finden immer wieder tolle ­Lesungen statt. So ist die Bücherei Teil des Märchenfestivals, begrüsst ­Autorinnen wie etwa Isabel Adebi oder macht das Licht aus und bietet Taschenlampenlesungen an. (nia)

Oberdorfstr. 32

Mo–Fr 9–18.30 Uhr / Sa 9–17 Uhr

www.kinderbuchladen.ch

Kosmos

Sofas und vor allem die kleine Höhle im Buchsalon laden zum Verweilen und Stöbern ein. Regelmässig finden hier auch Buchvernissagen statt. Und das gerne mal mit einem Extra. Wie gerade neulich mit einem Streetdance-Workshop. (nia)

Lagerstr. 104

Mo–Sa 10–22 Uhr / So 10–20 Uhr

www.kosmos.ch