«Alle reden darüber, keiner kennt es»

Was war Ihre ursprüngliche Motivation, sich mit dem Thema Prostitution auseinanderzusetzen?

Ich merkte bereits als junge Journalistin, dass dies ein gesellschaftlich brennendes Thema ist. Dass sehr wenig über das Milieu bekannt ist. Alle reden darüber, niemand kennt es. Und ich fand es wichtig, dass sich Frauen darum kümmern. Also nicht nur die männlichen Kollegen, die das immer prickelnd, spannend und aufregend fanden, sondern dass ich als Frau mal schaue: Was sind das eigentlich für Frauen, die in diesem Gewerbe arbeiten, und wie geht es ihnen dabei?

Wir sind in der Schweiz noch nicht so weit, dass sich diese Frauen trauen, sich öffentlich zu zeigen und sich zu äussern.Brigitte Hürlimann

Was hat Sie bei den Begegnungen mit den Sexarbeiterinnen am meisten erstaunt?

Dass sie auf die Frage, was man dazu beitragen könnte, um ihre Situation zu erleichtern, immer die gleiche, verblüffende Antwort geben. Sie leiden am meisten unter der Stigmatisierung. Dass sie sich verstecken müssen. Sie leiden nicht unter der Gewalt von Freiern oder dass sie eine sexuelle Dienstleistung mit fremden Männern erbringen müssen. Ich habe auch mit Frauen gesprochen, die auf der Strasse, unter illegalen Umstände, arbeiten. Und wenn man sie fragt, was können wir für Euch tun, was braucht ihr, damit es euch besser geht, sagen sie immer «Akzeptiert und respektiert uns. Verdrängt uns nicht in eine Schmuddelecke.»

Um was wird es an der Veranstaltung gehen?

Es geht mir in erster Linie darum, von diesen drei Fachfrauen zu hören, wie sie ihren Job ausüben, wie sie zu ihm kamen, mit was für Problemen sie konfrontiert werden und was ihre Wünsche an die Gesellschaft sind. Wie man mit ihnen umgehen soll. Ich gehe davon aus, dass es die erste Veranstaltung in der Schweiz ist, bei der drei Sexarbeiterinnen Red und Antwort stehen. Wir sind in der Schweiz noch nicht so weit, dass sich diese Frauen trauen, sich öffentlich zu zeigen und sich zu äussern.

Wer sind die drei Gäste?

Da ist Clementine, die als Sexworkerin tätig ist und inzwischen Chefin von verschiedenen Etablissements ist.

Die Journalistin Brigitte Hürlimann befasst sich seit 30 Jahren mit dem Thema Prostitution. Sie leitet das Gespräch mit dem Thema «Unser Job: Sexarbeit» im Kosmos.

Also eine Bordellbesitzerin?

Nein. Es ist eben kein Bordell im klassischen Sinn. Die Sexarbeiterinnen zahlen die Miete. und die ist völlig unabhängig davon, wieviel diese Frauen verdienen. Weiter mischt sich Clementine nicht in ihre Geschäfte ein. Die Frauen bestimmen selber, wie viele Freier sie bedienen und wieviel sie dabei verdienen. Da ist Clementine in keiner Art und Weise beteiligt. Ich nenne sie Puffmutter. Das ist offener.

Und die anderen Gäste?

Lady Kate nennt sich Erotic-Artist. Sie hat gosse Mühe mit dem Begriff «Sexworkerin». Es erinnere sie an Fabrikarbeit, und das habe nichts mit ihrem Beruf zu tun. Sie ist in verschiedenen Bereichen der Prostitution tätig. Sie arbeitete auf der Strasse, in Salons, in einem Escortbetrieb und sie ist jetzt auf Domina-Services spezialisiert. Die dritte Teilnehmerin ist Judith Aregger. Sie kommt aus Genf und hat langjährige Erfahrungen als Sexworkerin in Bordellbetrieben und ist seit etwa neun Jahren als Sexualbegleiterin tätig.

Ich habe gesehen, was das für tolle, kluge, selbstständige, lebensfrohe Frauen sind.Brigitte Hürlimann

Was muss ich mir unter «Sexualbegleiterin» vorstellen?

Das heisst sie bietet ihre sexuellen Dienstleistungen für behinderte und betagte Kunden an. In der Deutschschweiz nennt man diese Tätigkeit «Berührerin». Ein wichtiger Aspekt und ich bin froh, dass sie dabei ist. Es ist erstaunlicherweise der Bereich der Sexarbeit, der von der Gesellschaft am ehesten akzeptiert ist. Was ich und die Frauen äusserst stossend finden. Als ob es einen Unterschied zwischen der gleichen Dienstleistung bei Behinderten oder sogenannt Nichtbehinderten geben würde. Im zweiten Fall kommt die Frau in ein Register, die Sittenpolizei kommt und man nennt es Prostitution und hat ein moralisches Problem damit.

Gibt es da keinen Unterschied? Das beginnt doch schon bei dem Begriff «Berührerin».

Das sind Vorurteile. Was die Prostituierten machen ist zu 90% dasselbe, was eine Berührerin macht. Wieso soll es verwerflicher sein, wenn eine sogenannt nichtbehinderter Mann ein Bedürfnis nach Sexualität hat, dieses nicht anders befriedigen kann und sich darum entscheidet zu einer Sexarbeiterin zu gehen? Ich finde es wird dann schwierig wenn wir unsere eigenen privaten Moralvorstellung über andere Leute stülpen und die dann als Mass aller Dinge ansehen.

Lässt sich Moral in diesem Zusammenhang überhaupt definieren?

Ich finde das etwas ganz Schwieriges. Ich befasse mich jetzt schon so lange mit dem Sexgewerbe und habe mit so viel Sexarbeiterinnen und Freiern gesprochen, dass es mir schwer fällt auf dem Grund dieses Wissens, das Sexgewerbe moralisch zu verurteilen. Ich habe gesehen, was das für tolle, kluge, selbstständige, lebensfrohe Frauen sind. Und, das ist ganz wichtig: Freier sind keine Monster.

Von den Freiern herrscht aber ein anderes öffentliches Bild. Wenn man eine Frau vom Strassenstrich befragte, was für eines kriegte man dann?

Der Strassenstrich ist keine homogene Sache, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist mitnichten so, dass der Strassenstrich die unterste Hierarchiestufe ist. Dass dort nur die verzweifeltsten Frauen unter den miesesten Umständen anschaffen. Es gibt auch dort sehr selbstbestimmte und erfolgreiche Frauen. Und dann gibt es jene, die unter schwierigen und misslichen Umständen tätig sind. Wo ich auch stark davon ausgehe, dass da Zuhälter und Menschenhändler dahinter sind. Aber man kann nicht sagen, dass auf dem Strassenstrich per se unangenehme, schwierige Freier unterwegs sind. Ich habe aber dieses Vorurteil auch immer noch. Ich gehe auch davon aus, dass wenn ein Mann auf eine seriöse Art zu einer Sexarbeiterin gehen möchte, dann geht er wohl auch in ein anständiges Etablissement.

Heisst also doch, dass das ein anderer Freiertyp ist?

Nein! Dem widerspreche ich ganz klar. Ich habe nächtelang auf dem Strassenstrich verbracht: im Seefeld etwa, oder am Sihlquai. Und ich habe diese Freier gesehn. Ich habe mit ihnen gesprochen. Das waren im Umgang anständige Männer. Es ist jedoch, und das sagt auch die Polizei, die gefährlichste Art der Prostitution. Wenn die Frau in das Auto eines wildfremden Mannes steigt. Aber die Anzahl der Übergriffe, die dort geschehen, ist gering. Gerade wenn man sie mit häuslicher Gewalt vergleicht.

Die Teilnehmerinnen des Talks sind sehr selbstbestimmt und autonom. Sind diese Frauen repräsentativ für das, was man unter Prostitution versteht?

Diese Zweifel basieren auf Vorurteilen einerseits und andererseits auf einem Fokus, den die Medien beim Thema Sexarbeit setzen. Es geht dann hauptsächlich um Ausbeutung, kriminelle Zustände, Menschenhandel und Zuhälterei. Das sind alles Aspekte, die vorkommen, aber sie dominieren das Gewerbe nicht. Das merkt man auch im Gespräch mit der Stadtpolizei Zürich. Ihr ist völlig klar, dass der allergrösste Teil der Sexarbeit in legalen, annehmbaren Umstände stattfindet. Annehmbar für alle Beteiligten und die Gesellschaft. Und dann gibt es einen kleinen Bereich, in dem das nicht so ist. Dort müssen wir ganz genau hinschaun und diese Auswüchse auch bekämpfen. Aber das heisst nicht, dass man das ganze Gewerbe bekämpfen muss.

Auch Karin Rykart, Vorsteherin des Stadt­zürcher Sicherheits­departements, sagte in einem Text, den Sie für die Republik verfasst haben, dass die Prostitution für die wenigsten Frauen der erste Berufs­wunsch sei.

Ich bin nicht dieser Meinung. Man hört oft: “ Würdest Du wollen, dass Deine Tochter in der Prostitution landet?” Wie um zu zeigen, wie schlimm und verwerflich dieses Gewerbe ist. Und meine Antwort ist immer, dass falls meine Tochter oder Nichte in der Sexarbeit landen sollte, ich mir wünschte, dass es Ihr dort so gut wie möglich geht. Dass sie diese Zeit gut und unbeschadet übersteht. Obs die erste Wahl ist oder nicht: Ich denke, dass die meisten Frauen, und das werden wir am Podium hören, es vorher mit anderen Jobs versucht haben, Alternativen hatten und sich aufgrund dieser für die Sexarbeit entschieden haben. Wir müssen lernen, den Willen und die Entscheidungen dieser Frauen zu respektieren. Wenn es allerdings keine Alternativen gibt, dann spricht man von einer Opfersituation. Und dann brauchen diese Frauen Hilfe. Aber nicht jede Prostituierte ist ein Opfer. Und nicht jede Prostituierte braucht Hilfe.

Nochmal: Sie finden, die Teilnehmerinnen repräsentativ? Und nur ein kleiner Teil, den die Öffentlichkeit wahrnimmt, ist jener, von dem man das typische Bild hat?

Das sag ich so und das wird auch von der Polizei bestätigt. Ich werde auch mit dem Podium nicht das ganze Spektrum dieses Gewerbes abdecken können. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, das Thema nicht auf Kriminalität zu reduzieren. Ich will den Fokus verschieben.

Mo 17.2. — 20 Uhr

Kosmos

Lagerstr. 104

Eintritt: Kollekte

www.kosmos.ch