«Das ist mega beliebt»

Das Eröffnungsfest steht vor der Tür. Sind Sie bereit?

Wir sind ja erst umgezogen und es gibt ­darum noch einiges zum Einräumen. Gleichzeitig laufen die letzten Festvorbereitungen auf Hochtouren.

Wie wurde das GZ renoviert?

Das Haus wurde 1979 als GZ gebaut und musste jetzt altersbedingt saniert werden. Es wurden vor allem energetische Massnahmen getroffen. Neue Fenster zum Beispiel und eine neue Fassade. Die hat jetzt neu eine Aussenisolation. Also keine blau angemalte Mauer mehr, sondern schöne rote Keramikplatten.

Auf was muss denn eigentlich beim Umbaus so eines GZ geachtet werden?

Möglichst viele Räume müssen multifunktional sein. Weil so viele verschiedene Leute die GZ nutzen. Darum ist es gut, wenn ein Raum am Morgen Seniorenturnen anbieten kann, am Mittag als Mittagstisch funktioniert, am Nachmittag sich zum Spielen eignet und am Abend ein Konzert stattfinden kann.

Wie erreicht man diese Multifunktionalität?

Man installiert nichts Fixes. Die Räume sind also recht leer. Stühle und Tische können so schnell aufgestellt und abgebaut und der Raum je nach Bedürfnis genutzt werden. Der grosse Saal verfügt jetzt über eine Bühne mit Bühnentechnik. Jetzt kann man dort Theater oder Konzerte machen. Am selben Ort findet aber auch der Capoeira-Kurs statt und am Freitag steht da ein Trampolin.

Das Angebot eines GZ richtet sich an die Anwohner jeglichen Alters. Vom Kleinkind bis zu den älteren Semestern. Wie gehen Sie da bei der Programmierung vor?

Wir versuchen immer alle Generationen im Blick zu haben und für alle etwas anzubieten. Das schönste ist natürlich wenn Bedürfnisse an uns herangetragen werden. Zum Beispiel kam mal eine Frau, die sich ein Frauenturnen wünschte. Und dann haben wir mit ihr zusammen jemanden gefunden, der diesen durchführen könnte. Und jetzt gibt es ein Frauenturnen.

Seniorenturnen, Frauenturnen, Kleinkinderwerken. Und wie stehts denn mit dem Erreichen der Jugendlichen?

Wir haben ganz viele Jugendliche. Das liegt auch ein bisschen am Standor.: Es gibt hier nicht so viel Anderes für die Jugendlichen.Und die Stadt ist schon ein bisschen weit entfernt. Gerade für die Jüngeren, die vielleicht auch noch nicht hin dürfen. Was bei uns speziell ist: Es ist ein sehr grosses GZ. Wir haben ganz viele verschieden grosse Räume und seit vielen Jahren schon ein Jugendangebot: Bei uns dürfen die Jugendlichen gratis in jeden Raum der frei ist. Sie müssen zu dritt sein und können ihn gegen ein Depot ausleihen. Dort dürfen sie chillen, tanzen, Hausaufgaben machen. Oder einfach nur für sich sein. Die sind mega beliebt, diese Rückzugsorte.

Das machen die Jugendlichen gemischt? Oder bleiben Jungs und Mädchen unter sich?

Das ist verschieden. Was der Unterschied zu einem klassischen Treff ist: Ein Treff ist ja einfach ein Raum und dort dominiert meistens eine Gruppe. Das sind dann meistens die älteren Teenager. Oder wenns gemischt ist, die Jungs, weshalb dann die Mädchen auch nicht mehr so gerne kommen. Aber weil wir verschiedene Räume haben, auch ganz kleine, funktioniert die Durchmischung von Älteren und Jüngeren. An einem Mittwochnachmittag können das 100 Kinder sein. Davon sind die meisten dann Jugendliche.

Was ist neu im GZ?

Der grosse Eingang, wie auch vieles anderes ist jetzt aus Glas. Das macht das Gebäude viel heller und freundlicher und innen kam viel Farbe dazu. Neu ist auch die professionelle Küche. Die ermöglicht es, dass Veranstalter jetzt für die 150 Personen ­kochen können, die im grossen Saal Platz haben.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Wenns jetzt wieder losgeht und sich das Haus wieder mit Leben füllt wird und sich alle über das neue GZ freuen.

Alexandra Ott ist Betriebsleiterin des GZ Hirzenbach. Als solche ist sie verantwortlich für die ganze Führung des Betriebs. Das betrifft Personalführung, Finanzen, strategisches, Öffentlichkeitsarbeit. Inhaltliches programmier Ott zusammen mit den einzelnen Leuten aus den jeweiligen Fachbereichen.

Zum Fest:

Sa 14 – 18.15 Uhr

GZ Hirzenbach

Helen-Keller-Str. 55

Eintritt gratis

www.gz-zh.ch

Open House mit Führungen, Figuren tonen, Feuerskulpturen-Elemente bauen, Hip-Hop-Jam, Kursluft schnuppern und abschliessendes Feuerspektakel. GZ Hirzenbach, Helen-Keller-Str. 55.