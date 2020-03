Die Pianobar, ein Ort der Sehnsucht

«You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh … »: O ja, wer von Pianobars schwärmt, der schwärmt früher oder später auch vom magischen Filmmoment aus «Casablanca», in dem Sam das Stück «As Time Goes By» anstimmt – ergreifender wurde dieses Unterhaltungsform wohl nie in Szene gesetzt.



Schön und gut, finden Sie, aber hey: Wer schwärmt heutzutage noch von Pianobars? Fiese Frage. Doch sie ist richtig und wichtig. Denn egal, in welche Richtung der Trendwind bläst, an dieser altehrwürdigen Institution bläst er stets vorbei. Ist das schlecht, gar schlimm? Im Gegenteil! Nur so hat die Pianobar ihre Rolle als Little Utopia bewahren können. Da braucht es keine Verabredung für ein Blind Date, da schweigt man ungestraft, da beschwipst man sich mit und ohne Stil, da wird in einer Nacht alles anders – oder auch nichts.



Dazu lauscht man besseren und schwächeren Evergreens, und wenn man es nicht tut und stattdessen nuschelt, tuschelt oder kuschelt, ist das auch okay – schliesslich, so sagte ein weiser Mann sehr treffend, ist der Barpianist der Nachttaxifahrer unter den Musikern. (thw)



Savoy Bar



Ambiente: In der Bar im Zürcher Kreis 1 ist die empfohlene Garderobe Business Casual. Das allein sorgt für ein gehobenes Lebensgefühl. In der Bar ist es uns leider eine Spur zu hell. Auf dem Podest, auf dem wir sitzen, ist es gemütlich, und zu hervorragenden Drinks wird uns grosszügig Salziges serviert.



Publikum: Man merkt, dass die Bar am Paradeplatz liegt. Die Gäste seien zu 40% aus dem Hotel und zu 60% Laufkundschaft, heisst es.



Musik: Der Pianist spielt auf dem Boston-Flügel unter anderem das Titelstück aus «Love Story», Abbas «I Believe in Angels» und Celentanos «Il ragazzo della Via Gluck». Und das ohne Noten. (nia)



Poststr. 12, 8001 Zürich





Central Plaza Hotel



Ambiente: Das dunkle Interieur gefällt, das Plastikgestrüpp und die plüschigen Sitzbankbezüge mit Tigerfellmuster sind nicht gerade der Gipfel des guten Geschmacks. Am besten sitzt man an der Fensterfront, wo man einen tollen Ausblick auf das geschäftige Treiben am Central hat.



Publikum: Eher älter, elegant gekleidet, international zusammen­gesetzt.



Musik: Die Lautsprecher­anlage ist arg laut eingestellt. Aber der Pianist am Abend unseres Besuchs ist gut aufgelegt und scherzt mit dem Publi­kum. Bis Mitte März sitzt der Australier Geoff Healey an den Tasten. (ggs)



Central 1, 8001 Zürich





George Bar & Grill



Ambiente: George hat einen weltgewandten Charakter. Obwohl die Aussicht nur die Lichter einer verhältnismässig kleinen Stadt zeigt, wähnen wir uns in einer schicken Hotellobby in Las Vegas.



Publikum: Grössere Gruppen aus Businessmännern sitzen an erhöhten Tischen, an den kleineren Loungetischen schauen sich gut gekleidete Paare tief in die Augen.



Musik: Die Pianistin Bella C. ist eine Wucht. Sie spielt und singt neue und alte Pophits, «Dance Monkey» folgt auf «Time of My Life». Sie variiert ihre Stimme, schauspielert und flirtet mit den ihr zugewand­ten Rücken: eine Performance, die alles andere als Background ist. (pam)



Sihlstr. 50, 8001 Zürich





Splendid Bar



Ambiente: Nein, diese Pianobar definiert sich nicht über einen innig-intimen Charakter. Am Wochenende wandelt sich dieses 1952 eröffnete Original zum Tollhaus: Dann wird hier vielstimmig mitgesungen und vielbeinig getanzt.



Publikum: Hierher kommen die Habitués nicht aus der Nachbarschaft, sondern aus der grossen, weiten Welt. Gleichwohl machen auch Polterabende, Stippvisiteure und Prinzessinen in Not das Etablissement gern zur temporären Heimat.



Musik: Der Flügel steht hier im Zentrum, denn die Musik ist nicht Kulisse, sondern Star. Oder je nach Darbietung des Hits-à-gogo-Programms auch mal Sternchen. Einzig bei der Emanzipation tut man sich (noch) schwer – es sitzen ausnahmslos Kerls an der Klaviatur. (thw)



Rosengasse 5, 8001 Zürich





Vis-a-vis



Ambiente: Schwarz-weiss gekachelter Boden, Kronleuchter, weiss gedeckte Tische im Bistrobereich; grosser Spiegel, die Bar hell – und freundlich, wie auch die Menschen, die hier arbeiten.



Publikum: Banker lockern am Tresen die Krawatte. Oder richten sie fürs Rindsfilet neu. After-Work in Nähe Paradeplatz ist für manche immer noch Arbeit. Eine fröhliche Frauenrunde am grossen Tisch. Prosecco-Laune. Ein Einzelkind schaut dem Pianisten zu.



Musik: Am Yamaha-Flügel jeden Mittwoch und Donnerstag ab 18.30 Uhr Fabio Vezzio, er ist ein Meister der Begleitung im Hintergrund. Perlender Anschlag. Klassisches Evergreen-plus-Repertoire, elegant verziert. Niemand hört richtig zu. Das Spiel des Pianisten bringt aber Zuversicht: Que sera, sera. (bu)



Talstr. 40, 8001 Zürich





Widder Bar



Ambiente: Leise Klaviermusik dringt aus der Bar heraus – entsprechend entspannt betritt man sie. Und ebendiese Atmosphäre herrscht wegen des dunklen Holzes und des schummrigen Lichts auch innen. Die Klaviermusik mag dazu beitragen, wirklich aktiv zuhören tut dem Pianisten aber niemand.



Publikum: Pärchen, After-Work-Trinker, Hotelgäste: Hier haben alle Platz – ob allein oder zu zweit.



Musik: Diskret steht der grosse Flügel sin einer Ecke, der ältere Pianist spielt unbekannte Jazzstücke – inklusive Trompetenklänge aus der Konserve. Der Musiker wechselt jeden Monat und mit ihm der Stil; von Achtzigersound bis Klassik wird hier alles dargeboten. (aho)



Widdergasse 6, 8001 Zürich