Mit Corona-Velofenstern gegen die Krise Zürcher Velohändler dürfen weiterhin aufhaben, dennoch kämpfen sie mit den Folgen der Corona-Krise. Wer überleben will, muss erfinderisch sein. Martin Sturzenegger und Emil Bischofberger

Geht neue Wege: Thomas Ernst, Geschäftsführer von Velo Zürich. Urs Jaudas

Eine Kundin läuft zur Luke 4 der Werkstatt Velo Zürich in Altstetten. Hier steht ihr neues E-Bike; grellorange blitzend im Sonnenlicht, abholbereit. Den Code für das Zahlenschloss hatte sie zuvor per E-Mail erhalten. «Ich brauche ein funktionierendes E-Bike und zwar subito», sagt die Kundin. Sie arbeitet als Pflegefachfrau in einem Spital ausserhalb von Zürich. ÖV sei für sie ab sofort tabu, also musste ein Velo her – zum Schutz der Patienten.