Darauf freuen wir uns

Iron Maiden

Vor Rap war Metal. Zumindest bei mir. Kiss. Und Maiden! Iron Maiden. So kam es, dass die Jungs meiner Klasse sich an Geburtstagen bei der Playbackshow mit Songs wie «Last Christmas» von Wham! in die Herzen der Mädchen sülzten und ich mich mit «The Number of the Beast» ins soziale Jenseits krakeelte. Live habe ich die Band noch nie gesehen. Das ändert sich im Juli, denn dann kommen die Helden meiner Kindertage ins Hallenstadion. (nia)

Di 10.7.

Hallenstadion, Wallisellenstr. 45

Silberkugel

14 Jahre ist es jetzt her, dass ich mit Sack und Pack ins schöne Zürich gezogen bin. Und, kein Witz, seit 14 Jahren will ich einmal in die Silberkugel essen gehen. Dieses Jahr muss es klappen. Bevor auch noch die letzen beiden Filialen verschwinden, werde ich 2018 endlich meinen ersten Silber-Beefy essen. (ish)

Restaurant Silberkugel

Bleicherweg 33 oder Franklinstr. 11

Elle ’n’ Belle

Eigentlich brauchte ich immer eine Weile Pause vom Elle ’n’ Belle, so grosszügig sind die Portionen. Doch dafür bleibt jetzt keine Zeit mehr: «Hey Joe», «The Goodfather» und anderes veganes (Fast) Food gibts nur noch bis Ende Frühling. Dann schliesst das Restaurant. Für immer. (evh)

Bis Spätfrühling

Elle 'n' Belle, Limmatstr. 118

D’Angelo / Asaf Avidan /Sam Smith

2018 will ich grosse Gefüh­le. Diese drei Barden werden mir dabei helfen: D’Angelo, der Boss des Schmuse-Souls – Asaf Avidan, der tiefschürfende Goldgräber des Electro-Folks – Sam Smith, der hell klingende Heilsbringer des Pops. (cix)

D'Angelo: Do 8.3., Volkshaus / Asaf Avidan: Di 10.4., Kaufleuten / Sam Smith: Mi 9.5., Hallenstadion

Rechnitz (der Würgeengel)

Dieser Titel! Und dann diese Geschichte: ein Massaker an Juden. Zudem ist das Stück von Elfriede Jelinek eine Ein-Frau-Performance. Was soll ich sagen? Nicht meine Tasse Tee. Aber das Schauspielhaus bringt dieses düstere Stück immer wieder – wegen grosser Nachfrage. Ist da vielleicht doch was dran? (cix)

21.2., weitere Spieldaten offen

Schauspielhaus, Rämistr. 34

Japanische Teezeremonie

Von dieser Teezeremonie verspreche ich mir eine Schärfung von dem vagen Bild, das ich bis jetzt von Japan habe: eine Mischung aus Samurai, ruhigen Teichen, Sushi, Hokusais «Welle» und Toshiro Mifunes Gesicht. Werde ich während der Zeremonie meinen inneren Frieden finden, oder wird mir sterbenslangweilig? Werde ich anschliessend ins Zenkloster gehen oder doch lieber in einem Club tanzen wollen? (nia)

Museum Rietberg, Gablerstr. 15

Schwedisches Sommerbuffet

Beim Kurzurlaub in Göteborg hat es mir die schwedische Küche so richtig angetan, denn siehe da: Sie hat mehr zu bieten als Ikea-Fleischbällchen. Deswegen habe ich schon jetzt das «Schwedische Sommerbuffet» ins Auge gefasst. (ggs)

Im Sommer

Au Premier, Bahnhofplatz 15

Limmatschwimmen

Wenn ich jeweils im August Menschen und Gummitierli gemütlich auf der Limmat treiben sehe, verfluche ich mich. Dafür, dass ich wieder keines der 4500 Tickets ergattert habe. Deshalb schreibe ich mir dieses Jahr nicht nur das Lim­matschwimmen in meine Agenda, sondern auch den Vorverkauf. Mit Uhrzeit! (evh)

Sa 18.8.

VVK 15.8., ab 17 Uhr

GC-Cup

Squash auf einem Vierwand-Glascourt zu spielen, ist ein Traum. Auch als abgehalfterter Sack fühlt man sich wie einer der Profis, die jeden Frühling am GC-Cup teilnehmen. Irgendeinen Weg werde ich schon finden, um mich kurze Zeit auf den Platz zu schleichen. (ak)

Mi 14.– So 18.3.

Halle 622, Therese-Giehse-Str. 10

The Dead Brothers

Diese melancholische Musik habe ich oft gehört, aber live habe ich die Brothers noch nie gesehen. Ich freue mich aufs Konzert und kipp den härtesten Schnaps der Welt – aufs Leben! (moi)

Sa 17.2.

El Lokal, Gessnerallee 11

Georg Kreisler

Zwei Freunde von mir sind besessene Fans von Kreisler, ständig singen sie Hits wie «Opernboogie» oder «Taubenvergiften». Haben sie mich angesteckt? Jedenfalls will ich mir das jetzt ansehen, wenn Nikolaus Habjan einen Puppentheaterabend mit Kreisler-Liedern ausrichtet. (ggs)

Im Juni

Schiffbau / Box, Schiffbaustr. 4

Chippendales

In der hintersten Reihe cool- distinguiert am Prosecco nippen, leise und höflich Applaus klatschen hab ich mir für meinen ersten Besuch bei den «Chips» bestimmt nicht vorgenommen. (si)

Do 4. / Fr 5.10.

Volkshaus, Stauffacherstr. 60

Elena Ferrante

Ich liebe Italien, ich liebe so richtig dicke Bücher. Und Geheimnisse wie jenes um die wahre Identität von Elena Ferrante, die mit der «Neapolitanischen Saga» womöglich das bedeutendste Stück Literatur der 10er-Jahre geschaffen hat. Anfang Februar kommt der letzte Teil der Tetralogie auf Deutsch raus. Bis dann habe ich die anderen drei, die jetzt noch in Plastik eingeschweisst auf meinem Pult liegen, durch. (psz)

Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen Kindes. Suhrkamp. Ab Fr 2.2.

Wanda

Als die Österreicher noch in den kleinen Zürcher Clubs spielten, war ich Fan und trotzdem zu langsam für Karten. Diesmal werde ich rechtzeitig zuschlagen, obwohl meine Begeisterung für die Band verblasst ist und das Konzert in einer grossen Halle stattfindet. Vielleicht ist es Trotz, dass ich unbedingt hingehen will. (ish)

So 1.4.

Halle 622, Therese-Giehse-Str. 10

Kronenhalle

Ich war echt noch nie da. Die viel befahrene Kurve, an dem DAS Resti Zürichs liegt, war mir einfach irgendwie immer zu hektisch. Egal. 2018 wird kronenhallenmässig durchgezogen. (psz)

Restaurant Kronenhalle, Rämistr. 4

Fledermausfütterung

Fledermäuse sind meine liebsten Stadtbewohner. Wie elegant sie vor Leuchtreklamen jagen! In der Fledermaus-Notpflegestation werden erschöpfte und verwirrte Tiere aufgepäppelt. Bereits im Januar werde ich die öffentliche Fütterung besuchen – und hoffen, dass ich einmal die Pinzette halten darf. (evh)

So 21.1., 13 Uhr

Zoo Zürich

SweatShop

Ich liebe das Theater, und ich liebe Mode. 2018 findet beides zueinander. Sebastian Nübling fragt in «Deadly Fashion» nach der Verantwortung junger Bloggerinnen angesichts der Produktionsbedingungen in der Modeindustrie. Funktioniert das? Und welche Auswirkungen hat das auf die oder die andere Liebe? (ish)

Im Mai

Schauspielhaus, Rämistr. 34

George A. Romero

Ohne diesen Regisseur gäbs keine Zombies im heutigen Sinne – er war der Erste, der sie als Menschen fressende Untote zeigte, damals 1968 in «Night of the Living Dead». Aus meiner Horrorfilmphase bin ich nie ganz rausgewachsen, also merke ich auf, wenn das Xenix Romero eine Retrospektive widmet. (ggs)

Do 1.– Mi 28.3.

Xenix, Kanzleiareal

Opernhaus

Wenn ich als Kind meinen Vater ins Opernhaus begleitete, legte ich mich in der Loge sofort zum Schlafen auf den Boden. Auch wenn ich nun nicht mehr zuhören kann, wie mein Vater Oboe spielt, möchte ich endlich mal eine Vorstellung bei Bewusstsein erleben. (ak)

Opernhaus Zürich, Falkenstr. 1



Arcade Fire

Eigentlich wollten die Kanad­ier nie wieder in die Schweiz kommen. Die Shows seien hier furchtbar, das Publikum reich und verwöhnt. Die Band bricht ihren Vorsatz aber immer wieder. So auch 2018, wenn Arcade Fire im Hallenstadion spielen werden. Ich werde hingehen – und frenetisch applaudieren. (evh)

Mi, 13.6. Hallenstadion, Wallisellenstr. 45

(Tages-Anzeiger)