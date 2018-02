Langeweile in den Ferien?

Alles weiss oder was?

Und wenns nicht weiss ist, wirds weiss gemacht. Mit Farbe. Sonst bietet das GZ: weissen Styropor zum Bearbeiten, weissen Ytong, weissen Stoff oder weisse Wolle für weisse Freundschaftsbändchen. Für Naseweisse von 5 bis 12 Jahren.

Di / Mi 14.30 –18 Uhr/GZ Heuried, Döltschiweg 130

www.gz-zh.ch

Experimentieren mit Strom

Hier wird unter Anleitung fleissig ausprobiert. Mit Lämpchen, Draht und Batterien. Für Versuchskaninchen ab 10 Jahren.

Fr 15.30–18 Uhr/GZ Loogarten Badenerstr. 658

www.gz-zh.ch

Fasnacht am See

An dieser Fasnacht stehen Ausserirdische im Mittelpunkt. Die Konfetti landen während des Spielens und Bastelns wegen der blöden Erdanziehung aber trotzdem am Boden. Für Aliens ab 4 Jahren.

Sa 14–17 Uhr/GZ am See Bachstr. 7/www.gz-zh.ch

Game Festival

Analog, Digital. Egal. Im Fifa-Museum dreht sich alles drum, das Runde ins Eckige zu bringen. Vom Tischfussball und Tippkick bis zu Fifa 18. Für Tschütteler ab 7 Jahren.

So 11–16 Uhr / Di–Mi 13.30 –17 Uhr

Fifa-Museum Seestr. 27/

de.fifamuseum.com (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)