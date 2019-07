Die Züri-Fäscht-Highlights am Freitag

Feuerwerk



«Silver Eyes – Hymne an den Mond»

22.30–23 Uhr



Hier gehts mit Led Zeppelin auf die Himmelstreppe, mit Bowie ins Weltall, und Queen sind auch nicht zu stoppen.





Unterhaltung



Freestyle.ch

Landiwiese

17–1 Uhr

Yes! It's back! Highlights dürften auf Wakeboards, beim Freestyle-Motocross und am FMX-Superfinal (So) genug geliefert werden.





Hochmast- und Motorradshow

Hafen Riesbach

17.30 Uhr, 19.30 Uhr, 21.30 Uhr, 24 Uhr (Dauer: 30 Min.)

Sie tragen den Thüringer Verdienstorden. Denn die Hochseiltruppe Geschwister Weisheit kommt aus Gotha. Seit 1950 fahren die Artisten auch mit Motorrädern durch die Lüfte. Dort tun sie, was auf der Strasse sehr verboten ausschaut: sich übereinander überholen, zum Beispiel.



Flugshow

See

18.05 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr, 19.45 Uhr, 20.15 Uhr, 21 Uhr, 21.45 Uhr

Gleich mit den grossen Geschützen beginnen: Um 19 Uhr zeigt der Transporterhelikopter Super Puma, dass er mehr kann als nur transportieren. Wers leichter mag, schaut sich um 19.45 Uhr die Fallschirmspringer an.



Grossmünster-Projektion

Grossmünster

21.50–22.20 Uhr, 23.05–0.10 Uhr, 0.25–02.00 Uhr

Je später, desto dunkler, darum desto besser: Der weltweit aktive Lichtkünstler Gerry Hofstetter, der auch schon die sinkende Titanic auf einen Eisberg projizierte, wirft seine Lichtsujets auf das Grossmünster.



Sunrise-Seespektakel

Utoquai, See

22 Uhr, 23.30 Uhr, 1 Uhr, 1.45 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr (Dauer: 15 Min.)

Eine riesige Wasserwand, auf die Lichter projiziert werden? Hört sich gut an. Und Laserstrahlen sind auch dabei? Das ist noch besser.



Drohnenshow

See

0.15 Uhr, 2.15 Uhr (Dauer: 10 Min.)

Eine Drohne ist das Vorzeigeobjekt der Unterhaltungsbranche, viel Licht ist da bei null Rauch. Ganz viele Drohnen kommen zu dieser Show zusammen, sie ist sozusagen ein elektrisches Feuerwerk.





Action



Schwimmauto: Publikumsfahrten

Hafendamm Enge

17–19 Uhr, 20.30–21.30

Wenn ein Auto ins Wasser fährt und nicht grad untergeht, ist das ein Schwimmauto. Im Alltag haben sich die Modelle nicht durchgesetzt. Für das Fest sind sie aber eine Attraktion. Und das Beste ist: Man darf mitfahren!



Frischeparadies

Central

17–21 Uhr

Es wird heiss. Klar, der See lädt zur Abkühlung ein. Aber am Central ist dieser Bogen mit Frischedüsen dafür verantwortlich.



Zip-Line

Lindenhof-Limmatquai

17–22 Uhr

So gehts zum Linienflug: Einchecken beim Lindenhof, anschnallen, dann ab über die Limmat ans Limmatquai.



Rivella-Wasserrutschbahn

Zürichhorn

17–21 Uhr

Je nach Körpergewicht kanns einen schon 20 Meter weit in den See schleudern. Kein Wunder: Hier rutscht man ja auch auf der grössten mobilen Rutsche Europas.





Kinder



Familienland

Arboretum

Joey-Kinderkrippe: 17–21 Uhr

Kino Familienland: 17–20 Uhr (Spider-Man: 17–21 Uhr, «Angry Birds»-Stars: 17–20 Uhr)

Kinder in der Krippe abgeben? Geht hier. Sich mit den «Angry Birds»-Stars oder Spider-Man fotografieren? Geht auch. Sowie malen, basteln, Hüpfburg entern, Büchsen schiessen und vieles mehr.





Food & Drinks



Mère Catherine

Helmhaus

17–21 Uhr

Das Team vom Restaurant Mère Catherine serviert französische Spezialitäten: Es gibt provenzalische Grillwurst, Salade niçoise, Chnoblibrot und passenden Rosé.



Hafenkneipe Buenos Aires

Riviera, Limmatquai 1

17–5 Uhr

Eine eigene Toilette, beste Sicht aufs Feuerwerk und argentinisches Essen wie Asado sind nur drei Vorzüge dieses Züri-Fäscht-Pop-ups.



Amusement Dinner

Mythenquai 59

Fr 20 Uhr

Samigo Amusement lädt zum 4-Gänger inklusive Spektakel, Welcome-Drink, Eintritt zur VIP-Bar und bester Sicht auf den See. Tischreservierung obligatorisch unter samigo.ch/zf





Partys & Konzerte



Graue Gasse

Innenhof bei der Grauen Gasse

12–5 Uhr

Der Innenhof an der Grauen Gasse nur wenige Schritte vom Limmatquai steht ganz im Zeichen der elektronischen Tanzmusik: Die Crew des Supermarket Club hat am Freitag unter anderem den Pariser DJ Cabanne gebucht.



Caliente

Münsterhof

19.30–5 Uhr

Was normalerweise die Langstrasse blockiert, hat jetzt seine Basis im Münsterhof. Täglich sorgen DJs und Livebands für südamerikanische Rhythmen wie Salsa, Bachata oder Merengue, und Bars liefern das passend Flüssige dazu.



Im Takt

General-Guisan-Quai vor dem Kongresshaus

17–0.00 Uhr

Gemeinsam mit den VBZ bringt die Radiocrew und Betreiberin des Senders GDS.FM Zürcher Musiker auf die Bühne: Um 20 Uhr spielen Audio Dope, um 23 Uhr die Electro-Band None of Them.





Transport



Gruben-Festbahn

Mythenquai

Fr 17–22.30 Uhr

Wer sich zurücklehnen will, nimmt die Gruben-Festbahn, welche vom Mythenquai bis zur Landiwiese tuckert, rattert und dampft.



Fäschtwälle ZSG (Fähre)

Zürichhorn nach Landiwiese:

18–22.15 Uhr sowie 23.15–0.45 Uhr alle 15 Minuten

Extrafahrt von Zürichhorn nach Bürkliplatz:

19.15 Uhr , 19.40 Uhr, 20.15 Uhr, 20.40 Uhr, 21.15 Uhr, 21.40 Uhr, 23.15 Uhr

Die Fäschtwelle bringt Sie für 10 Franken von der Fischstube beim Zürihorn an die Landiwiese. Haben Sie Geduld. Die Platzzahl ist beschränkt. Auch klar: Während des Feuerwerks fährt die Fähre nicht.



