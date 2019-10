Ein erleuchteter Spielplatz

Sie tauchten das Innere der St.-Jakob-Kirche in grelle Farben, den Werken Hodlers und Klees hauchten sie in der Maag-Halle gerade kürzlich Leben ein, und in der Weihnachtszeit bespielen sie im «Illuminarium» das Landesmuseum: die Lichtkünstler von Projektil. Jetzt gehts erst mal an der Europaallee indoor weiter – diesmal für Kinder.

Der Pixel-Zoo ist ein Pop-up-Spielplatz, der bis Ende Dezember geöffnet ist. Er lädt Kids zwischen 2 und 7 Jahren zum Rumspringen und auch mal zum Faulenzen ein. Die Eltern dürfen sich natürlich auch beteiligen und lernen nebenbei mit dem Nachwuchs Interessantes über Tiger, Pandas und weitere bedrohte Tiere, die kunstvoll im Raum projiziert werden und diesen dadurch lebendig werden lassen.

Beim Spielen lernen: Spass für jung und alt. Foto: Kern Singh