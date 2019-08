Ein Quartierfest für alle

IdaplatzfestSa 17.8. / So 18.8.

www.idaplatzfest.ch

Highlights: Am Samstag dürfte der Höhepunkt die Musikerin Joana Aderi mit ihrer Band Sissy Fox sein. Elektropop über die Genregrenzen. Der Sonntag bietet den Kindern und Familien so einiges: Vom Brunch über Flohmi bis zum Zauberatelier Zaubereiatelier Variété Triché und Selbstknete-Ecke. Andy F spielt am Nachmittag Zürisongs.

Das sagt der Veranstalter: Es ist eines der ältesten Quartierfester, und nicht kommerziell von ehrenamtlichen Helfern organisiert. Ausserdem ist immer schönes Wetter. Fast schon verdächtig.

Auch am Idaplatzfest: Michel Toupet zaubert für Kinder.

DreiecksfestSa 17.8.

Highlights:Sinds die Lesungen in der Buchhandlung Fermento mit Jessica Jurassica und Hans-Christian Dany? Oder die Blockparty mit den DJs des Hip-Hop-Plattenladen Hum? Die Fenchelwürste, oder das vegetarische Essen? Wohl alles. Um 21 Uhr spielen dann noch Wolfman und Zayk.

Das sagt der Veranstalter: Die Beleuchtung des Innenhofs wird wunderbar psychedelisch und die Cocktailbar machen die Freunde der Bar 63.

RötgenplatzfestFr 23.8. / Sa 24.8.

www.roentgenplatzfest.ch

Highlights: Vier Konzerte, zwei DJs, vier Foodstände, einen Glacestand, drei Bars, eine Podiumsdikussion, ein Kinder- und ein Jugendprogramm. Und viel Politik. Ausserdem kann schenken amtierende und künftige Nationalrätinnen und Nationalräten das Bier und andere Getränke aus. Speziell freuen sich die Macher auf den Surprise-Act am Samstagabend!

Das sagt der Veranstalter: Unser Quartierfest gibts seit 39 jahren und ist wahrscheinlich das Einzige in Zürich, das einen ausführlicheren Wikipedia-Eintrag hat.

Lala-Platz-FestSa 31.8.

www.europaallee.ch

Highlights: Wer da alles mitmischt: Das Kosmos, das Fatony, die Schickeria, die Olé-Olé-Bar, das 25 hours Hotel. Höhepunkt wird das Pop-Konzert von Panda Lux um 22 Uhr sein.

Das sagt der Veranstalter: Es findet zum ersten Mal statt und soll ein offenes, gemütliches Platzfest werden.

BrupbacherplatzfestFr 23.8. / Sa 24.8.

Highlights: Die Tequila Boys aus Bern um den Rapper Baze am Freitag Abend um 21.30 Uhr dürften mit ihren Coverversionen zum heiteren Mitsingen animieren. Gelegentlich unterbrochen von einem Shot, eben, Tequila. Am Samstag ist der Hauptact aus Zürich, heisst None of Them und liefert ab 22 Uhr Electro Beats, Raps und Gitarren. Vorher aber, nämlich ab 14 Uhr bietet das Fest ein Kinderprogramm mit Kinderstrasse und Holztierli basteln.

Das sagt der Veranstalter: Unsere Nachbarn sind Spezialisten in der indischen und eritreischen Küche. Aber die Bratwurst wird natürlich auch nicht fehlen.

ErismannhoffestFr 6.9. / Sa 7.9.

www.erismannhoffest.ch

Highlights: Freitag ists gemütlich beim Jass ab 18 Uhr. Am Samstag gibts ab 15 Uhr ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, Blasio und basteln. Später spielen Sein, The Solar Temple und Tim & Puma Mimi.

Das sagt der Veranstalter: Das Fest findet im schönsten Hof statt, hat das schönste Festzelt und die schönsten Mitarbeiter.

Gemütlich und Familiär: Beim Erismannhoffest trifft sich die Nachbarschaft.