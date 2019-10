«Plötzlich schaute ein Bär in mein Zelt»

Peter Dettling ist fasziniert vom Wolf. Sie vom Bären. Sind sie beide aus demselben Holz geschnitzt?

Nein, sind sie nicht. Aber es braucht beide, um ein intaktes Ökosystem im Gleichgewicht zu behalten.



Ich meinte eigentlich Sie und Dettling. Ach so! Wir sind beide leidenschaftliche Naturliebhaber und möchten, da kann ich auch für Peter reden, beide mit unserer Arbeit diesen beiden Wildtierarten und somit dem Naturschutz zu helfen.



Sie kommen aus der Schweiz und wanderten nach Kanada aus. Vermissen Sie ab und zu die Schweiz?

Ich hatte jetzt am ersten Tag zurück in der Schweiz gleich Vermicelles und Rivella. Es gibt viele kulturelle Aspekte, die mir fehlen. Aber auch meine Eltern und Brüder. Es kommt doch immer darauf an, wo man die Prioritäten setzt. Und das ist für mich Kanada. Weil ich in dieser Landschaft den Herzschlag noch spüre. Und der ist in den meisten Gebieten in der Schweiz abhandengekommen.



Alleine in der Wildnis, das hört sich romantisch an. Was sind die Schattenseiten des Lebens in der Wildnis?

Wenn ich weg bin von meiner Frau und meinen zwei Kindern, die mit mir in Kanada leben. Es gibt also Schattenseiten. Gerade wenn ich mich an die Taiga erinnere. Dort war ich zwar zusammen mit der Familie. Aber diese Insektenplage, das war der absolute Wahnsinn! Ich musste mit meiner Kamera sprechen, um nicht den Verstand zu verlieren. In solchen Momenten wünscht man sich, überall, bloss woanders zu sein. Das Klima, die Einsamkeit, der Hunger können einem zusetzen. Ich ass dort das erste Mal grün verschimmeltes Brot. Aber das Schöne an dieser Erfahrung war, zu realisieren, wie wenig man wirklich braucht. Neben den Begegnungen mit Tigern und Bären war das eine der schönsten Erfahrungen.



Was wird das Publikum an Ihrem Auftritt zu sehen bekommen?

Ich werde neue Geschichten erzählen, die ich diesen Sommer in Russland, Alaska und Kanada erlebt habe. Zum Beispiel von der Begegnung mit einer Bärin und ihren drei Neugeborenen, die uns als Schutzschild gegen einen männlichen Bären verwendete, der eine potenzielle Gefahr für die Jungbären darstellt. Sie war sehr nervös und kam bis auf zwei Meter heran, in der Hoffnung, dass das Männchen von ihr und den Kleinen ablässt. Dann werde ich sicher von Four Toes erzählen. Dieser Bär verlor bei einem Kampf mit einem anderen Bären vor drei Jahren eine Kralle und stahl diesmal von einem Bärenweibchen immer wieder Lachse.



«Bären machen einen Unterschied zwischen Artgenossen und Menschen und schenken uns Vertrauen.»Reno Sommerhalder

Vergessen Sie ab und zu die Angst, die man vielleicht vor Bären auch haben muss?

Das ist das Wichtigste an meiner Arbeit: den Bären im richtigen Licht darzustellen. Und natürlich gibt es Situationen, in denen auch ich Angst hatte. Aber die sind ganz selten. Auch wenn ich Leute auf eine Bärentour mitnehme, dann realisieren sie, und das geht manchmal keinen halben Tag, dass die Bären gar nichts von uns wollen. Die haben kein Interesse an uns Menschen. Solange wir ein gewisses respektvolles Verhalten mitbringen und die Bären gewähren lassen. Wenn man sich anschaut, welchen Gefahren wir bewusst und täglich in unseren Städten begegnen, dann ist die Gefahr, die von einem Bären ausgeht, so mathematisch klein, dass man die gar nicht mehr ausrechnen kann.



Was ist Ihr Lieblingserlebnis mit Bären?

Nach Tausenden Begegnungen mit diesen Tieren hab ich natürlich immer neue. Die schönsten sind die, in denen ich merke, dass mir der Bär zu einhundert Prozent Vertrauen schenkt. Etwa wenn sich eine Bärenmutter in zehn Meter Entfernung vor mir auf den Boden legt, um ihre Jungen zu säugen. Sie hätte keine verletzlichere Position einnehmen können. Das ist ein Symbol für das, was mit diesen Tieren alles möglich ist. Solche Dinge passieren nicht einfach nur ab und zu, sondern dauernd. Etwa Bären, die Lachse fangen und diese dann ganz nah bei uns verspeisen, weil sie merken, dass wir keine Gefahr sind. Einem anderen Bären würden sie nicht so nahe kommen. Sie machen also einen Unterschied zwischen Bären und Menschen und schenken uns Vertrauen – wenn man ihnen Respekt entgegenbringt. Das ist der Hauptteil meiner Arbeit, den Menschen vorzeigen zu können, dass ein friedlicheres Zusammenleben von Bär und Mensch, als Symbol für eine intakte Natur, sehr wohl möglich ist.

«Der Bär streckte seinen Kopf ins Loch, wir schauten uns zwei Sekunden an.»Reno Sommerhalder

Ihr schlimmstes Erlebnis mit Bären?

Ich habe 32 Jahre lang kein schlimmes Erlebnis mit Bären gehabt. Nicht einmal. Ganz am Anfang, als ich auf den Bären gekommen bin, zerriss mir mal einer die Zeltwand und schaute ins Zelt. Weil ich Essen im Zelt aufbewahrt hatte. Ein Anfängerfehler. Ich hatte keine Ahnung von Bären, was diese Geschichte auch zeigt. Der Bär streckte seinen Kopf ins Loch, wir schauten uns zwei Sekunden an, dann zog er den Kopf zurück und zottelte ab. Da hatte ich natürlich Schiss. Aber ich realisierte dann später, dass sein Interesse nicht mir galt, sondern dem Essen.



Was ist Ihr grösstes Anliegen?

Dass wir respektvoller mit der Natur umgehen. Das setzt voraus, dass wir Menschen uns untereinander mit mehr Respekt begegnen. Das erfordert auch ein Umdenken, wenn ich an den Klimawandel denke. In Alaska war in diesem Sommer das Wasser in ganzen Flussläufen bereits zu warm für die Lachse. Die sind alle jämmerlich verendet und konnten nicht einmal ablaichen. Da frag ich mich schon auch, was ich selber dagegen machen kann. Mein Beitrag: Ich fliege schon jetzt weniger und habe mir vorgenommen, nach Abschluss meiner Projekte ab 2023 fast nicht mehr zu fliegen. Zum Beispiel nur noch, um meine Schweizer Familie zu besuchen.



Fr 18.10. — 15 Uhr sowie 19.30 Uhr

Mülisaal

Winterthur, Hegifeldstr. 4

Eintritt Erwachsene: 38 Franken / Kinder: 20 Franken

Am Sa 26.10. tritt Sommerhalder alleine mit dem Programm «Wild – Neuste Erlebnisse unter Bären» im Volkshaus Zürich auf.

www.renosommerhalder.ch