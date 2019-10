Ale Mordasinis Gerichte räumen ab

Ale Mordasini ist ein Newcomer, den es zu entdecken gilt: Er hat in Bern den Goldenen Koch, den renommiertesten Kochwettbewerb des Landes, gewonnen. Ein Karrierebeschleuniger, wenn man bedenkt, dass Stars wie der heutige 3-Stern-Koch Franck Giovannini den Contest vor wenigen Jahren gewonnen haben. Anfang Woche ist Mordasini nun mit 15 GaultMillau-Punkten beim neuen Gastroführer eingestiegen. Ein toller Start - viele Neulinge steigen mit 12 Punkten ein.

Seit Anfang Jahr arbeitet Ale Mordasini in der Krone in Regensberg im Zürcher Unterland. Nicht nur das kleine Restaurant mit geschmackvoll eingerichtetem Boutiquehotel, durch das uns der Koch persönlich führt, auch der Ort ist einen Wochenendausflug wert. Denn Regensberg besteht zu einem grossen Teil aus einer Burganlage, die hoch über Dielsdorf thront. 2011 hat das mittelalterliche Gebäude im Burgring, in dem sich die heutige Krone befindet, gebrannt. Und so steht das Restaurant nach einer längeren Pause und Umbauzeit erst seit dreieinhalb Jahren wieder offen.

Der 28-Jährige hat 2015 den Start der Krone mitbegleitet, verliess aber Regensberg, um in anderen Restaurants neue Erfahrungen zu sammeln. Jetzt ist er zurück, und er dürfte mit seiner entspannten Persönlichkeit und seinem Talent dafür sorgen, dass die Gourmets bald regelmässig ins Städtchen auf dem Hügel pilgern.

Hat Anfang Monat den Preis «Der Goldene Koch» gewonnen: Ale Mordasini. Foto: Sabina Bobst

Denn nicht nur Mordasini, auch die zwei Frauen, die uns im Laufe des Abends bedienen und zum Start ein Glas Pinot gris Barrique vom Regensberger Weingut Weidmann (9.50/Glas) empfehlen, zeigen Herzblut und Teamgeist. Sie sei stolz auf den preisgekrönten Küchenchef, sagt die eine Serviceangestellte und betont, Mordasini sei nicht nur ein «Goldener Koch», er habe auch ein goldenes Herz.

Die Häppchen des Kochs, die auf den Viergänger (119 Fr. pro Person) einstimmen, sind vielversprechend: Da gibt es Poularden in knusprigem Mantel mit Belper Knolle oder eine intensive Blumenkohlcreme. Auch die Vorspeise, Scampi mit einer Sellerievariation in Form von dünnen Spaghetti, gefällt. Weniger überzeugend ist die zweite Vorspeise, ein Eigelb mit Schwarzwurzeln, überdeckt von einem Schaum mit Trüffelsprenkeln. Das Gericht, weder eine richtige Eierspeise noch eine Suppe, ist einen Tick zu salzig.

Trockenmauern inklusive: Das Restaurant im verschachtelten Hotel. Foto: Sabina Bobst

Bei den nächsten Gängen sind wir wieder versöhnt, und die grosszügig portionierte Lachsforelle mit Buttersauce und einem Kräuterring ist auch optisch ansprechend: Mordasiniarrangiert viele seiner Gerichte kreisförmig und versieht sie mit zierlichen Dekorationen. Das Flanksteak, die Hauptspeise, dürfte in seiner Perfektion ein Pièce de Résistance bleiben.

Butterzart gegart und mit Rosenkohl sowie gepickelten, säuerlichen roten Zwiebeln bedeckt, bekommt selbst das Gemüse einen würdigen Auftritt. Optisch total anders als erwartet ist schliesslich das Dessert: Der im Menü beschriebene Bratapfel kommt als Apfelglace auf den Tisch und wird von einer Caramel- und Frischkäsecreme begleitet. Einmal mehr sind die Zutaten auf einer runden Tartelette angeordnet.

Krone

Oberburg 1

8158 Regensberg

Tel. 044 855 20 20

www.kroneregensberg.com

Öffnungszeiten

Di–Sa 17.30–21 Uhr (letzte Bestellung), So 10–15 Uhr

Preise

4-Gang-Menü inkl. Häppli 119 Franken

5-Gang-Menü 132 Franken

6-Gang-Menü 142 Franken