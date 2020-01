Bitte einmal alles

Quartierbeizen sind die letzten Orte der unaufgeregten Gastronomie. Hier herrscht ein besonderer Geist – das zeigt auch unsere Serie. Dank Leserinnen und Lesern, die uns regelmässig per Mail ihre Favoriten verraten, entdecken wir jeden Monat einen neuen Ort. Mit dem 33er fahren wir an den Schaffhauserplatz – und befinden uns direkt vor dem Eingang der Pizzeria Scala. Näher geht nicht.

Der Ort: Das Haus mit den Sprossenfenstern ist keine Schönheit. Drinnen, im verwinkelten, gemütlichen Raum, vergisst man das Äussere jedoch schnell. Die Wände sind gelb gestrichen und sorgen, gemeinsam mit dem Granitboden und den Bildern, die eine römische Villa mit Garten oder verschiedene antike Motive zeigen, für Italianità. Die beleuchteten Wandnischen sind mit Objekten gefüllt: mit einem Bücherstapel aus Porzellan, Blumen aus Stoff oder Dekogemüse aus Kunststoff.

Das Publikum: Das Scala bezeichnet sich auf der Website als Quartier-Italiener. Tatsächlich sind 60 Prozent der Gäste Stammkunden aus der Nachbarschaft. Die Frauen sind an diesem Abend vornehmlich in Duos, die Männer in grösseren Gruppen anzutreffen.

Praktisch: Die Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Restaurant.

Die Gastgeber: Görsel Harman ist die Seele des Restaurants. Wir sind mit ihm sofort per Du und beobachten, wie er jeden Teller, der die Küche verlässt, prüft und jeden Gast persönlich begrüsst. In diesem Team stimmt die Chemie; untereinander, aber auch mit den Kunden. Wir sprechen mit Görsel automatisch Italienisch. Er erzählt uns, dass er sich die Sprache in den Ferien angeeignet habe – vor 40 Jahren ist er aus der Türkei in die Schweiz gekommen. Seit 2001 ist er Inhaber des Scala und stolz darauf, dass alles frisch zubereitet wird. «Wir sind kein Büchsenrestaurant», sagt er.

Das Essen: Einmal alles. So lässt sich die Karte zusammenfassen, die alle Klassiker der italienischen Küche von Bruschette bis Scaloppine al Limone beinhaltet. Es gibt sogar einen Fitnessteller und den Spaghettiplausch, bei dem man vier Saucen nach Wahl bekommt (ab 2 Pers). Vom aktuellen Angebot bestellen wir Fagotini, köstliche Teigtäschchen an rahmiger Trüffelsauce. Sie sind hausgemacht – wie viele Pastasorten in diesem Haus. Zu Empfehlen und stadtbekannt sind die Pizzas. Sie sind oval und werden mit einem hauchdünnen Teig serviert, sodass man sie trotz respektabler Grösse locker essen mag.

Das gibts nur hier: Weil das Scala keinen Garten hat, ist in den kalten Monaten Hauptsaison. Wer jetzt einen Platz möchte, sollte reservieren.

Scala

Rotbuchstr. 1

8006 Zürich

tel. 044 363 85 50

www.pizzeria-scala.ch

Öffnungszeiten

Mo–Fr 10 –14 Uhr /17.30–24 Uhr

Sa 17.30–24 Uhr. Am Di 24. und Mi 25.12.2019 bleibt

das Restaurant ganztags geschlossen, ebenso am Mi 1.1.2020

Preise

Vorspeisen 14.50–24.50 Franken, Hauptspeisen 17.50–45.50 Franken