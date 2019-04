Essen und Kultur gibt es auch an diesen Orten

Dinnerkrimi

Das bewährte Dinnertheater von Peter Denlo tourt durch die ganze Schweiz. Nächster Halt im Kanton Zürich ist am 10.5. im Hotel Uto Kulm auf dem Üetliberg. Am 12.5. heisst es im Zunfthaus zur Zimmerleuten, am Limmatquai 40, dann «Zu Tode gegrillt».

Alle Termine unter: www.dinnerkrimi.ch



Kulturmarkt: StoryTeller

Meist am letzten Freitag im Monat tischt der Starkoch Valentin Annen, auch bekannt als "Koch vor Ort",ein 3-Gang-Menu auf, während Autoren oder Künstler aus dem Quartier die passende Geschichte dazu liefern. Nächste Storytellerin am 24.5. ist Ulrike Ulrich, die aus ihrem noch unveröffentlichten Roman vorliest, der im Kreis 3 spielt.

Aemtlerstr. 23, 8003 Zürich



Dinnertheater im Miller's

Im Theater in der Mühle Tiefenbrunnen wird in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Blauen Ente und Vini Vergani jeweils in der Weihnachtszeit Kleinkunst mit kulinarischem Handwerk gepaart. Oft zeigen renommierte Bühnenkünstler Kostproben aus ihren aktuellen Programmen.

www.millers-studio.ch



Hotel Restaurant Spirgarten: Krimidinner

In Altstetten startet im Herbst eine Serie mit drei verschiedenen Krimidinnern. Zwischen vier Gängen wird ein Fall gelöst. Der erste Fall, der im September Premiere feiert, heisst "Todsicher ein Erlebnis": während eines Psychologen-Kongresses kommt ein Wissenschaftler ums Leben.

Neue Daten ab 27.9. (auch im 2019)

Lindenplatz 5, 8048 Zürich



Casinotheater Winterthur: Stille Kracht und in In Vino Scientia

Neben den wissenschaftlichen Soirées "In Vino Scientia" ("im Wein steckt Wissenschaft"), in denen naturwissenschaftliche Phänomene untersucht werden und dazu ein Dreigänger serviert wird (vorderhand keine neuen Daten), ist das Casinotheater vor allem bekannt für die "Stille Kracht"-Reihe. Das Weihnachts-Dinner-Spektakel, das auch bei Firmen sehr beliebt ist, besteht aus einem Viergänger, der von Arobatik - oder Komikdarbietungen begleitet wird.

Start ab 21.11.

Stadthausstr. 119, 8400 Winterthur



Clowns und Kalorien

Auch das "himmlische Verzehrtheater" vereint Kulinarisches mit Showeinlagen.

Halt in Winterthur ab 22.11.

Diverse Standorte