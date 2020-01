Das erste Zürcher Geisterrestaurant

Seit einigen Monaten geistert in der Gastrobranche der Begriff «Ghost Restaurant» ­herum. Das sind Foodunternehmen ohne physischen Auftritt, die nur Essen auf Bestellung verkaufen und somit nur über eine Küche und Kochpersonal verfügen. Die grössten Ausgaben – Inventar und Servicepersonal – lassen sich so sparen.



Yannick Gutierrez und Adrien Stamm, die im Oktober 2019 in Zürich Kinky Kurry ins Leben gerufen haben, machen genau das. Sie mieten sich derzeit abends in einer Restaurantküche im Seefeld ein und beliefern die Zürcherinnen und Zürcher von Mittwoch bis Sonntag mit ihren «Fusion Thai Curries», die sich nach Wunsch selber zusammenstellen lassen.



Globaler Trend, der langsam kommt



Dabei hat man die Auswahl zwischen verschiedenen Currys, Proteinen und Toppings. Wir haben zwei Versionen – ein rotes Curry mit Mango, Poulet und Röstzwiebeln (25 Fr.), sowie ein gelbes mit Crevetten (20.50 Fr.) – bestellt und waren zufrieden. Das rote Curry ist so richtig scharf und enthält keine Konservierungsmittel – was man schmeckt. Die Portionen dünkten uns allerdings eher klein, und vom dazu gelieferten Reis (3 Fr./Portion) hätten wir locker zwei Portionen mehr essen können.



Mit Kinky Kurry folgen die Jungunternehmer einem globalen Trend, der seinen Ursprung in den USA hat und sich mittlerweile auch in vielen europäischen Grossstädten etabliert hat. Bekanntere Ghost Restaurants in den Nachbarländern sind etwa das Keatz aus Berlin, das aus einer Gruppe verschiedener virtueller Lokale besteht, oder der vegetarische Wiener Deliverydienst Rita bringt’s.



«Im Vergleich zu internationalen Grossstädten ist die Klientel hier, die regelmässig Lieferdienste in Anspruch nimmt, noch klein.»Yannick Gutierrez, Unternehmer

Weil die Leute immer weniger kochen, verspricht man sich von bestelltem Essen grosses Wachstum. Was jenes in der Schweiz angeht, ist Gutierrez ­vorsichtig. «Im Vergleich zu internationalen Grossstädten ist die Klientel hier, die regelmässig Lieferdienste in Anspruch nimmt, noch klein.» Zudem sei die Kultur, zu Hause zu kochen oder im ­Restaurant zu essen, stark verankert. Trotzdem, so Gutierrez, sei es ein Ziel, in absehbarer Zeit eine eigene Produktionsküche zu betreiben.



Weil ein Ort und ein sichtbares Gesicht hinter einem Ghost Restaurant fehlen, ist der Webauftritt umso wichtiger. Kinky Kurry löst das gut – mit einer knallig gestalteten Website und anmächeligen Foodbildern. Beim Bestellen wird man dann allerdings an Delivery­firmen wie Uber Eats, Eat.ch und Smood ver­wiesen. Wir entscheiden uns spontan für Smood, ohne zu realisieren, dass die Lieferkosten dort verhältnismässig hoch sind: Sie werden aufgrund der Distanz berechnet, was in unserem Fall mit 12 Franken zu Buche schlägt – definitiv zu viel.



Lieferzeiten: Mi–So ab 17.30 Uhr

Tel. 079 673 69 66

www.kinkykurry.ch