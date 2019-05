Das ist die Gastroübersicht für den vollen Mai

Street Food Festival ZürichDo 16.5.– So 16.6. Stadionbrache Hardturm

täglich geöffnet, Hardturmstr. 401, 8005 Zürich

www.streetfoodfest.ch

Im August 2014 erstmals durchgeführt, hat dieser Anlass die Schweizer Streetfood-Szene wachgeküsst. Die 10. Ausgabe findet wie letztes Jahr auf der Hardturmbrache statt. Damit während der vier Wochen keine Langweile aufkommt, wechseln die Verkäufer wöchentlich. Regionale «Lounges» wie ein Thai- oder Karibikcorner sorgen für Schwerpunkte; ein neues Leitsystem, das vegane und vegetarische Stände auszeichnet, sorgt dafür, dass sich Fans von fleischlosem Essen orientieren können. Für Unterhaltung sorgt ein Rahmenprogramm mit Konzerten und Strassenkünstlern; Kalorien lassen sich an Pingpongtischen verbrennen.





Burger FestivalFr 10. – So 12.5. Halle 622 Oerlikon

Therese-Giese-Str. 10, 8050 Zürich

www.burger-festival.ch

Mittlerweile gibt es an Streetfoodfestivals so viele Burgerstände, dass diese eine eigene Liga bilden. Auf dieses Phänomen setzt das auf Burger spezialisierte Happening, das derzeit durch die Schweiz tourt und im Mai in Zürich haltmacht. Über 20 Food-Trucks und DJs stehen bereit. Neben peruanischen Burgern, die mit Süsskartoffeln und Rindfleisch gefüllt sind, gibt es auch asiatisch gewürzte Himalaja-Burger oder Lapaca-Burger mit Fleisch einer Lama- und Alpacazucht – von einer Berner Oberländer Alp.





Food ZurichDo 16.– So 26.5. Diverse Locations

www.foodzurich.com

Während elf Tagen feiert der grösste Food-Anlass der Stadt zum 4. Mal Zürichs Ess- und Trinkkultur. Über 140 Veranstaltungen stehen zur Auswahl; darunter Genusstouren, Pop-up-Restaurants und Podiumsdiskussionen. Das diesjährige Motto lautet «Pairing», und so gibt es eine Reihe von kulinarischen Anlässen zu diesem Thema. Das Festivalzentrum befindet sich erstmals auf dem Europaplatz bei der Sihlpost. In der dortigen «Chuchi» finden Workshops statt; in der «Beiz» wird geschlemmt. Am 25. 5. steigt dann das finale, öffentliche «Chuchi-Fäscht».





Menü 1–6Fr 10. / Sa 11.5. diverse Locations

Preis pro Dinner 330 Fr. inkl. Wein à discrétion und diverse Events.

Tickets unter www.menu1-6.com/tickets oder über Tel. 079 453 32 76

Neun Gastköche aus dem Ausland, die in sechs angesagten Restaurants mit sechs Köchen wie Beni Landolt (Kin) oder Carlos Navarra (Rechberg) einen Mehrgänger anrichten – das ist das Rezept dieses neuen Food-Events. Bis wenige Tage vorher wissen die Gäste nicht, bei wem sie essen, und selbst die teilnehmenden Zürcher Köche müssen in fremde Küchen. Im Hotel Widder findet nicht nur die After-Dinner-Party, sondern am Samstag auch die Weindegustation «Domaine 1-6» statt. Zahlreiche Bars warten zudem mit Gästen auf. So schiebt Carl Wrangel vom legendären Kopenhagener The Barking Dog in der Bar 63 Gastschichten.





Chef AlpsSo 19. / Mo 20.5. Stageone Oerlikon

Elias-Canetti-Str. 146, 8050 Zürich

www.chef-alps.com

Das vor acht Jahren ins Leben gerufene Symposium, das mittlerweile bei Food Zurich integriert ist, gilt nicht nur bei Branchenprofis als unverzichtbare Weiterbildung: Während zweier Tage halten Spitzenköche und -köchinnen aus der ganzen Welt Liveshows über ihr Schaffen und ihre Kochphilosophie. Neben René Frank, der mit dem Coda das einzige Dessertrestaurant Deutschlands betreibt, ist unter anderem auch Sommelier Josep Roca zu Gast. Der Mittlere der drei Roca-Brüder vom bekannten Restaurant El Celler de Can Roca in Girona referiert über das Zusammenspiel von Essen und Wein.



(Züritipp)