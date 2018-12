Das müssen Sie auf dem Sechseläutenplatz probiert haben

Banh Bot Chien



Vietnamesischer Snack: Banh Bot Chien.



Dieses leichte, gesunde Gericht der kleinen vietnamesischen Zürcher Kette Chez Nhan hat uns begeistert: Es besteht aus kross angebratenen Reismehl-Küchlein; dazu kommen geraffelte Rüebli, Papaya, Sojasauce und ein Ei.



12.50 Franken, Stand 39

www.cheznhan.ch



Kaiserschmarrn



Zeit, dass dieser Klassiker Zürich erobert: Kaiserschmarrn.



Leider kühlen Eierspeisen wie diese Palatschinkenspezialität in der Kälte besonders schnell ab. Das ist aber kein Grund, darauf zu verzichten: Mit Zwetschgen und Apfelmus, Mandeln oder Vanillesauce serviert, ist der Schmarrn ein vollwertiges Mahl.



9 / 13 Franken (kl./gr. Portion), Stand 27

www.facebook.com/maulzeit



Käsespätzle



Einfacher geht es nicht: selbst gemachte Käsespätzle, angerichtet mit Röstzwiebeln, Zimt-Apfelmus und Schnittlauch. Schmeckt ausgewogen und ist sättigend. Der Badener Foodtruck Kitchenette verkauft auch einen Angus Beef Burger.



13 Franken, Stand 51 (bis 9.12.)

www.kitchenette.ch



Klösse mit Gänsefleisch



Obwohl Deutschland um die Ecke ist, hält sich die Kloss-Kultur bei uns in Grenzen. Schade, denn nichts geht über gefüllte Kartoffelklösse. Eine Crew aus Olten bietet sie mit Gänsefleisch und Rotkraut oder in einer süssen Variante mit Vanilleglace an.



13 Franken, Stand 38 (bis 9.12.)

foodbags.ch



Mantu



Teigtaschen aus Afghanistan: Mantu.



Es dauerte eine Weile, bis Teigtaschen aus fernen Ländern ihren Weg nach Zürich gefunden haben. Jetzt sind sie überall: Neben Momos (tibetisch) oder Dumplings (chinesisch), Gyozas und Nikuman (japanisch) findet man im Wienachtsdorf auch afghanische Teigtaschen. Die Mantus sind mit Rindfleisch gefüllt und werden mit einer Linsensauce und Granatapfelkernen serviert. Lecker!



14 Franken pro Portion, Stand 33

www.afghananar.ch



Peru Beef Burger



Süsskartoffeln sind im Trend: Chips und Burger von Peruvian Bros.

Peruanische Burger sind kein Geheimtipp. Die südamerikanische Variante der Peruvian Bros aus Deutschland gefällt uns trotzdem gut: In Limettensaft mariniertes Rindfleisch, Zwiebeln, Süsskartoffelchips und eine Sauce nach Geheimrezept harmonieren perfekt.



15 Franken, Stand 91

www.peruvianbros.com



Röschti



Frittierte Rö­schti-Nester, kombiniert mit einer frischen Pilzrahmsauce, mit Apfelmus oder mit Roastbeef: Auch aus einem helvetischen Klassiker lässt sich eine tolle Zwischenmahlzeit zaubern.



Ab 9.50 Franken, Stand 34

www.raclettebar.ch



Sweet Potato Fries



Süsskartoffeln in Form von Fritten spielen am Fried-Chicken-Stand eine wichtige Rolle: Süsslicher und weniger fettig als herkömmliche Pommes, ist das ein perfekter Snack.



7.50 Franken, Stand 36



Pastel de Nata



Gebrannte Creme to go: Pastel de Nata.



Das Blätterteiggebäck mit Puddingfüllung ist eine Art gebrannte Creme to go, wärmstens zu empfehlen und das preisgünstigste Dessert auf dem Platz.



3 Franken, Stand 82

www.ohsweetestthing.com



Bis So 23.12.

Sechseläutenplatz

Mo–Sa 11–22 Uhr, So 11–20 Uhr

Sofern nicht anders angegeben, sind alle bis am 23.12. dort

www.wienachtsdorf.ch



