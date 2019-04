Das sind Zürichs schönste Freiluft-Beizen

Die Binz ist ein besonderer Ort: Der Uetliberg ist greifbar, es gibt trotz vielen Neubauten viele alte Industriegebäude, blühende Bäume und jede Menge Platz. Besonders gut fühlt sich das Quartier auf der Sonnenterrasse des Restaurants Binz & Kunz an.

Es befindet sich auf einer Brache an der Räffelstrasse. Hohe Stufen führen zu einem Pavillon, der von der Sonne beschienen wird, bis sie untergeht. Er ist Teil eines riesigen, urbanen Gartenrestaurants, das in den Wintermonaten um 25 Prozent vergrössert wurde. Es bietet nun Platz für 800 Personen. Ab Mai kann man hier auch frühstücken und brunchen. Da­mit wird der Ort wie das gegenüberliegende Restaurant Daizy zu einem ­Ganztagesbetrieb.

Exotische Speisen

Ansonsten bleibt das Binz & Kunz, das heuer in die dritte Saison startet, seinem kulinarischen Konzept treu: Der Fokus liegt auf Mezze im libanesischen Stil. Denn Fayad Moudi, Betreiber des Binz & Kunz, aber auch von Moudis Bar, Lecker Garten und Lecker Café, ist Mezze-Spezialist. Es gibt verschiedene Teller (ab 18 Fr.) mit auffallend gutem Hummus, Labneh (Joghurt-Frischkäse) oder Muharra, eine Chili-Baumnuss-Paste mit Granatapfel.

Alles wird standesgemäss in hübschen ­orientalischen Schälchen serviert. Auf dem Grillstand brutzeln Halloumi, Rind- oder Pouletspiesse. Hausgemachte Falafel-Burger (14 Fr.), Cheeseburger (15 Fr.) sowie Wiedikerli (2 Stk. 9 Fr.) von der nahen Metzgerei Keller am Manesseplatz ergänzen das Selfservice-Angebot.

Zurück aus dem Winterschlaf

Nicht nur in der Binz, auch an anderen Orten ist gerade der Frühling erwacht. Frau Gerolds Garten im Kreis 5, Pionier in Sachen urbaner Zürcher Outdoor-Gastronomie, ist diese Woche genauso in die Saison gestartet wie die Rose in Rüschlikon.

Dem hübschen Restaurant mit grosser Terrasse gings wie so vielen: Nach ersten warmen Temperaturen Mitte März ist die Open-Air-Saison im April nochmals total eingebrochen. «Umso mehr freuen wir uns, dass wir sie am Karsamstag so richtig eröffnen können. Das Wetter», sagt Denise Hofmann von der Rose, «ist vielversprechend».

Binz & Kunz

Räffelstr. 17

8045 Zürich

Tel. 079 153 06 06

www.binzundkunz.ch



Öffnungszeiten

Mo–Fr 11.30–24 Uhr,

Sa / So 12–22 Uhr

(bei gutem Wetter)



Mehr Tipps für Freiluft

Gartenhof Gartenhofstr. 1, 8004 Zürich Das Restaurant macht seinem Namen alle Ehre: Diese urbane Oase hat einen lauschigen, hofartigen Garten. Auch das Essen (gutes Rindstatar und tolle Fischgerichte) macht Freude. www.gartenhof.net

Restaurant Sihlmatt Sihlmatt 6313, Menzingen Streng genommen steht diese Beiz ja nicht auf Zürcher, sondern auf Zuger Boden. Trotzdem gilt der Ort, bekannt für seine frischen Forellen und die schönen Sitzplätze im Grünen, als ­Zürcher Ausflugsklassiker. www.sihlmatt.ch

Kleine Freiheit Weinbergstr. 30, 8006 Zürich Man muss nicht immer raus in die ­Natur: Diese zur Bar umgebauten ­Container zwischen Uni und Central hat Charme. Am Weekend Frühstück bis 15 Uhr. www.kleinefreiheit.ch

Mönchhof Seestr. 34 8802, Kilchberg 350 Plätze direkt am See: Der Mönchhof bei der Kilchberger Schifflände ist wie viele andere Betriebe von Michel Péclard am Seeufer besonders am Weekend pumpenvoll. Passend dazu bestellt man sich einen Pumpi-Spiess. www.moenchhof-am-see.ch Restaurant Zürichberg Orellistr. 21, 8044 Zürich Das Hotel und Restaurant am Waldrand lässt sich gut mit einem Zoo-­Besuch kombinieren. Es ist frisch umge­baut, hat eine neue Speisekarte sowie eine Gartenterrasse, die sich sehen lassen kann. www.sorellhotels.com (Züritipp)