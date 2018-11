Der Afternoon Tea soll cool werden

Rote Bentoboxen statt weisse Etageren, Sushi-Sandwichs und Mini-Hotdogs mit Garnelen statt Gurken- und Lachscanapés: Der japanisch angehauche Afternoon-Tea im historischen Erker-Stübli des Widder Hotel hat ein Update erfahren. «Wir wollen, dass die britische Tradition hipper wird und auch jüngere Gäste anzieht», sagt Fanny Eisl, Marketingchefin des Widder Hotel.



Tatsächlich war der Afternoon-Tea, der sich 200 Jahre nach der Etablierung in England vor etwa 10 Jahren in Zürcher Fünfsternhäusern zu etablieren begann, bisher eine eher klassische Angelegenheit und ist auch nicht ganz günstig: Der Durchschnittspreis eines britischen High-Tea, wie die Afternoon-Tea-Variante mit Essen genannt wird, liegt in der Stadt bei etwa 60 Franken.



Scones, Clotted Cream und Champagner



Neben frischgebrühtem Qualitätstee bekommt man dafür süsse und pikante Häppchen sowie die obligaten Scones und Clotted Cream, eine Art dicker Rahm aus Rohmilch. Royal Tea nennt man diese Angelegenheit, wenn noch ein sanfter Nachmittagsschwips mit einem Glas Champagner dazukommt.



Nicht nur im Widder, auch in anderen Zürcher Institutionen macht man sich derzeit Gedanken, wie sich die wohl schönste Beschäftigung an dunklen Tagen modernisieren lässt. Zumal auch in London, dem Zentrum der High- und Afternoon-Tea-Kultur, ein neuer Wind weht.



Afternoon-Tea zur Baby-Shower

Im Brown’s Hotel gibt es ein «Tea-Tox»-Angebot mit fett- und kalorienarmen Snacks; das Restaurant Sosharu setzt auf Matcha-Küchlein. Matcha, zu Pulver gemahlener Grüntee und ein gehyptes Produkt, be­gleitet denn nach Wunsch auch den Afternoon-Tea im Restaurant Carlton. Letzteres ist ein Pionier der ­Zürcher Teekultur. Die britische Tradition wird dort seit bald 20 Jahren zelebriert. Zunehmend zieht diese eine jüngere Klientel an. So werde Afternoon-Tea, wie eine Carlton-Mitarbeiterin erzählt, gerne mit Baby-Showers, Partys für werdende Mütter, kombiniert.



Explizit Frauen werden auch beim «Tipsy Tea» im Hotel Dolder angesprochen. Statt des üblichen Champagners komplettiert aber ein Cocktail auf Ginbasis mit Tee-Infusion das Angebot. Und im Park Hyatt, das den Nachmittagstee nach einer Pause kürzlich wieder aufgelegt hat, lässt sich die sanfte Revolution anhand der Scones ablesen: Das Gebäck gibt es nicht nur als süsse Variante, sondern auch als herzhafte Version mit Kräuterspeck.



(Züritipp)