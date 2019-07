Der beste Bartender der Schweiz mixt für uns einen Sommerdrink

Smoked Pisco Sour18 Franken

Er sieht harmlos aus. Doch mit Pisco und Mezcal als Hauptzutaten hat es dieser Sour in sich. Seinen Rauchgeschmack erhält er dank dem Holzbrett, das vor dem Servieren mit dem Bunsenbrenner angeräuchert und dessen Rauch im Glas aufgefangen wird. Dazu kommen Zitronensaft und ein Finish aus Eiweiss, das mit Zimt und Bittertropfen verziert wird. Salud!

Pool Bar, Stauffacherquai 1, 8004 Zürich

www.hotel-helvetia.ch/poolbar

Steil am Hang21 Franken

Sämtliche Tiki-Sommercocktails der Spitz Bar bestehen aus Schweizer Spirituosen und Zutaten. Passend zur Hausspezialität Whisky besteht der «Steil am Hang» unter anderem aus dem Schweizer Single Malt Bergsturz, Zitronensäure sowie aus Appenzeller Heuschnaps, dessen würziges Aroma klar wahrnehmbar ist. Wie beim Pisco ist Trinkfestigkeit von Vorteil: Der hochprozentige Drink fährt ziemlich ein.

Spitz Bar, MuseumStr. 2, 8001 Zürich

www.restaurantspitz.ch

Limmatien Night19 Franken

Der Bestseller der Bar am Wasser gegenüber der Frauenbadi ist so leuchtend orange wegen des Aperols. Allerdings ist dieser Longdrink weniger süss als ein Spritz – dank zusätzlichen Zutaten wie Rum, selbst gemachtem Rooibossirup und Limettensaft. Aufgefüllt wird er mit Limmatien Tonic. Dirk Hany, Gastgeber der Bar am Wasser, produziert das Erfrischungsgetränk, das er nach der Limmat benannt hat, selbst. Die Tonic-Mixtur aus Grapefruit und Kardamom sorgt für eine leicht herbe Note. Hany ist frisch gekürter Schweizer Sieger des prestigeträchtigen Bartender-Wettbewerbs von Diageo. Im Herbst reist er ans globale Finale in Glasgow, wo er auf die Gewinner aus 50 anderen Ländern trifft.

Bar am Wasser, Stadthausquai 1, 8001 Zürich

www.baramwasser.ch

Frozé9 Franken

Unkompliziert, wie dieses eiskalte Getränk daherkommt, sagen wir ihm eine grosse Zukunft voraus. Es besteht, wie die Wortkreuzung aus Frozen und Rosé verrät, aus gefrorenem Rosé. In der Central Bar wird dieser in einer Slush-Ice-Maschine gekühlt. Man kann die Erfrischung aber auch selber machen: eine kleine Auflaufform oder ein Tupperware mit dem Lieblingsrosé füllen, einige Stunden ins Kühlfach legen, auftauen lassen, aus der Form kratzen und in Gläser geben. Einfacher gehts, wenn man den Wein im Standmixer mit Crushed Ice vermengt.

Central Bar, Ankerstr. 65, 8004 Zürich

www.cntrl.ch

Basil Smash 17 Franken

Diese transparente Kreation mit Gin und Zitronensaft aus der Kanonaegass-Bar basiert auf hausgemachtem Sirup aus entsaftetem Basilikum, Zucker, Wasser, dem Emulgator Gummi arabicum und Olivenöl. Ätherische Öle des Basilikums sowie das Olivenöl verleihen dem Drink eine grasig-weiche Geschmacksnote, die an Gemüsesmoothies erinnert.

KanonaeGass, Kanonengasse 9, 8004 Zürich

www.kanonaegass.ch

