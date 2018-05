Der neue chinesische Kaiser

Das Restaurant der Stunde im Kreis 4 trägt den inoffiziellen Namen «Superchinese». Eigentlich heisst es Hongxi, ist nach einem chinesischen Kaiser benannt und hat offenbar einen Namen, den sich die wenigsten auf Anhieb merken können. Viel besser bleibt das Essen in Erinnerung. Es kommt in den Chinakitsch-freien Räumlichkeiten des ehemaligen Restaurants Schwiizer auf den Tisch, wo nun Asia-Power angesagt ist: Ein Koch stammt aus Malaysia, zwei Köche aus China, die in den Sternerestaurants Shang Palace (Hotel Shangri-La, Paris) und dem Tsé Fung (Hotel La Réserve, Genf) gearbeitet haben. Geschäftsführer ist der tibetische Gastronom Kesang Soghatsan. Das Team sorgt für eine sehr frische, kantonesische Küche, die weit entfernt ist vom mässigen Sweet-and-Sour-Poulet-Erlebnis.



Mit Schmorgerichten wie Kutteln, Rindshaxe oder einem Schweinebauch, der so zart ist, dass man ihn mühelos mit den Stäbchen essen kann (28 Fr.), sowie Dim Sum aus dünnstem, handgemachtem Teig und Füllungen mit knackigen Nüssen, Gemüse, Ente und Champignons (4 St., 16 Fr.) wird die Beiz ihrem Ruf als Superchinese gerecht: Besser hat die authentische, glutamatfreie Chinaküche in Zürich nie geschmeckt. Diese wurde in den letzten Jahren dank dem Ach’i oder dem Lucky Dumpling aufgewertet.



Doch das Hongxi kommt dem Anspruch einer modernen Hausmannskost am nächsten. Trotz der übersichtlichen Auswahl an Gerichten, die nicht in Vor- oder Hauptspeisen eingeteilt sind, entdecken wir auch Neues: Die frittierten, mit Süsskartoffeln gefüllten Nuggets aus dem Knollengemüse Taro (3 St., 16 Fr.) schmecken angenehm zurückhaltend und süsslich. Toll sind auch die kurz gedämpften Jakobsmuscheln, die mit Glasnudeln, Frühlingszwiebeln und schwarzen Böhnchen (32.50 Fr.) serviert werden. Der erfrischende Ingwer-Koriander-Pouletsalat (16.50 Fr.) mit schönem Säureakzent ist bereits jetzt unser Favorit für heisse Sommertage. Auch bei den Desserts haben wir einen Liebling: Das von Kokosraspeln ummantelte Klebreisbällchen, in dem sich ein Eigelb versteckt (2 St., 12 Fr.), ist eine aufregende Art, um Dotter zu geniessen. Die Mango-Grapefruit-Suppe (14 Fr.), die uns für ein Dessert zu flüssig dünkt, muss da leider einpacken.



Zwinglistr. 3

Tel. 043 549 20 20, www.hongxi-restaurants.ch

Di–Sa 11.30–14 Uhr und 17.30–22 Uhr

Reservation am Abend ist dringend empfohlen

Die Gerichte kosten zwischen 8.50 und 42.50 Franken



(Züritipp)