Die aktuell besten Pop-Ups der Stadt

Bing BarAnkerstr. 65

Öffnungszeiten: Di–Sa ab 17 Uhr, So ab 14 Uhr

www.cntrl.ch

Bis 29.6.

Bereits zum dritten Mal gastieren Gastronomen in der Central Bar, wo sie direkt aus dem Fenster der kleinen Barküche Streetfood verkaufen. Diesen Sommer ist Nenad Mlinarevic an der Reihe. Gemeinsam mit seinem Kochkollegen Gino Miodragovic serviert er Bing Breads; chinesische Brötchen, die an Blini erinnern.



Belegtes, chinesisches Hefegebäck: Bing mit Blumenkohl und roten Zwiebeln. Bild: Moira Jurt



Das Hefegebäck wird zuerst in der Pfanne gebacken und mit verschiedenen Garnituren belegt. Es gibt eine Vegi-Version mit geröstetem Blumenkohl, Sesam und Kräutern, aber auch eine Fleischvariante mit Schweinebauch, sowie Wochenspecials. Dazu gibt es passende Drinks von der Sport-Bar-Crew, sowie selbst gemachtes Softice.





Parigi a ZurigoRistorante Zampano

Alwiesenstr. 17

Öffnungszeiten: Do–Mo ab 18 Uhr

(Reservation empfohlen)

www.ristorante-zampano.ch

Ab 30.5. bis 8.6.

Er lernte bei Starkoch Massimo Bottura in Modena kochen, als diesen noch kaum jemand kannte, war mit Kate Moss und Vivienne Westwood befreundet, gründete eine Reihe legendärer Pariser Restaurants (La Bocca, La Crèmerie, Racine) und setzt seit Jahren auf Naturwein: Der gebürtige Zürcher Pierre Jancou ist einer der bekanntesten Szenegastronomen Frankreichs.



Bis Mitte Juni kochen hier Köche aus aller Welt: Ristorante Zampano. Bild: zvg

Er war seiner Zeit stets voraus und definierte die Bistrokultur neu. Jetzt kehrt er in seine Heimat zurück – für ein mehrwöchiges Gastspiel im Pop-up-Restaurant Zampano. Dafür bietet Jancou Pariser Gastköche auf und bereitet mit den Zampano-Köchinnen Margaretha Jüngling und Agata Felluga einen Mehrgänger zu. Der Stil: italienisch geprägte Bistro-Küche. Geplant sind auch Ausstellungen oder der Verkauf von frischem Brot.





Giardino CoradoFlurstr. 85

Öffnungszeiten: Mo–Fr 7–14 Uhr, Mi–Fr Aperitivo

ab 16 Uhr (bei schönem Wetter)

www.corado.ch

Bis 14.6.

Normalerweise kommt man nur bei Firmenanlässen oder Messen in den Genuss der Koffeingetränke des Kaffee-Caterings Corado. Betrieben wird es von den Brüdern Patrizio, Valerio und Michael Minutillo. Mit einer restaurierten Faema-Maschine reisen die Geschwister mittlerweile durch die ganze Schweiz. Doch wenn sich die Gelegenheit ergibt, werden die Minutillos auch mal sesshaft. So haben sie auf dem ungenutzten Parkplatz beim Koch-Areal kürzlich ein temporäres Sommerquartier bezogen.

Umgenutzter Parkplatz: Giardino Corado. Bild: zvg



Im Giardino gibt es nicht nur Espresso und Babycino, sondern auch Glaces der Gelateria Rosso Arancio am Stauffacher, Apérogetränke oder Panini. Umgeben von viel Freiraum, ist das Caffè auch ein perfekter Ausgangsort, um den aufstrebenden Teil Altstettens, sowie dessen Zukunft zu entdecken: Im Garten gibt es eine Open-Air-Ausstellung zu den Siegerprojekten des geplanten Koch-Quartiers.





Zum alten Bahnhof LettenWasserwerkstr. 93

Tavolata täglich

www.transhelvetica.ch

Bis 16.6.

Im ehemaligen Bahnhof Letten wird wieder gekocht: Wie schon letztes Jahr kocht Chris Züger im temporären Restaurant an der Limmat. Und weil es im alten Gebäude keine Küche gibt, hat Züger diese nach draussen verlegt. Über dem offenen Feuer und auf mehreren Feuerringen kocht er jeden Abend einen Mehrgänger für seine Gäste.

Kocht am offenen Feuer: Chris Züger. Bild: Dennis Savini

An der Tavolata werden Spezialitäten aus Graubünden serviert. Dazu haben Züger und sein Team Produzenten vom Puschlav bis ins Misox besucht und die Zutaten ins Unterland gebracht. Für das Projekt hat die Küchencrew wie schon im vergangenen Jahr mit dem Reisemagazin Transhelvetica, das seine Redaktionsräume im alten Bahnhofsgebäude hat, zusammengespannt. Wer nur etwas trinken möchte, für den mixt die Crew der Dante Bar Drinks, Sommerlier Paul Blume gibt Auskunft zur Weinauswahl.





BrigitteLagerstr.100

Öffnungszeiten: Mo-So 17-24 Uhr

www.pascalschmutz.com

Bis 2. Juni

Der Koch Pascal Schmutz und der Gastronom Heinz Margot sind ein bewährtes Duo: Nach ihrem gemeinsamen Pop-Up in einer WG widmen sie ihre neuste temporäre Beiz «Brigitte» der französischen Schauspielerin. Dementsprechend dreht sich alles um die französische Küche und süffige Weine. Auf den Tisch kommt eine unkomplizierte und schmackhafte Küche mit Gerichten aus allen Teilen der «Grande Nation» – «schmutzig» interpretiert. Will heissen: Comfort Food mit French Touch.



French Toast und französische Weine: das Pop-Up «Brigitte» an der Europaallee.



(Züritipp)