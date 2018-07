Die beste Glace Zürichs?

Die Auswahl an Glacelokalen in Zürich wird fast monatlich grösser. Besonders populär sind bei den hippen Feinschmeckern die Gelateria di Berna im Kreis 3 oder der Eisvogel im Kreis 5. Dort steht man für die kühlende Süssspeise zuweilen eine halbe Stunde oder länger an.

Auf Tripadvisor besonders gut bewertet ist Hasta Ice Cream im Niederdorf, laut dem Vergleichsportal gibt es dort die beste Glace der Stadt.

Hasta kam 2017 als Pop-up-Store von Sitten nach Zürich. An der Spitalgasse verkauft der Westschweizer Betreiber nun seine im Wallis seit 15 Jahren beliebte Glace, hergestellt ausschliesslich aus natürlichen Zutaten.

Ob Kenner & Schlemmer die Glace dort ebenfalls schmeckt? (Tages-Anzeiger)