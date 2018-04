Die beste Pizzeria Zürichs?

In Altstetten findet man die Pizzeria Azzurro. Sie führt laut dem Ratingportal Tripadvisor die Rangliste der 1696 Restaurants in Zürich an. «Beste Pizza der Stadt» schreiben viele der Bewertenden, und auch das Restaurant selbst wirbt auf seiner Website mit dem Slogan. Was dieses Ranking taugt und ob die Pizza auch voll überzeugen kann, sagen Kenner & Schlemmer im Video.

(Tages-Anzeiger)