Die besten Fajitas Zürichs?

Tortilla, Bohnen, Salsa, Reis und Fleisch – viel mehr braucht es nicht für das Tex-Mex-Traditionsgericht Fajita. Im Tres Kilos, eine der ersten Szenebeizen im Zürcher Seefeld, serviert man diese seit vielen Jahren. Kenner & Schlemmer haben den Mexikaner besucht.

Haben Sie die letzte Folge verpasst?

(Tages-Anzeiger)

Waren Sie schon mal im Traditionscafé in der Zürcher Altstadt? Falls nein, Kenner & Schlemmer habens für uns gemacht. Was anders ist – und was neu.