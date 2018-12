Die besten Fondue-Pop-ups

Fondue Stall Archhöfe



Zum zweiten Mal lädt der Fondue-Stall auf dem Winterthurer Archplatz zum geselligen Beisammensein. Auf die Kids wartet ein nostalgisches Karussell.



Archplatz beim Bahnhof Winterthur

www.fondue-chalet.ch

Fondue-Alp Grossmünsterplatz

Im Chalet auf dem Grossmünsterplatz gibt es nicht nur Fondue, sondern auch Mittags-Menus.



www.fondue-chalet.ch



Strozzi’s Strandhaus



Im Strandhaus am See in Herrliberg wartet nicht nur ein Käse-, sondern auch Fleischfondue, sowie Plättli mit Trockenfleisch.



Seestr. 146

Bis Ende Dezember

www.strozzis.ch



Weihnächtliche Stimmung am See: das Strandhaus Strozzis. Quelle: Instagram/strozzis

Fondue-Tram



Brot ins Fondue tunken, während das Tram seine Runden dreht: Das finden viele der Hit. Auch ein Bündner Vorspeisenteller und ein Schoggidessert gehören zum Menu.



Bis 2.3.19

www.genusslinie.ch



Hermann’s Fondue Lounge



Den ganzen Winter wird im Restaurant des Hotel Greulich abends täglich Fondue à discretion serviert.



Herman -Greulich-Str. 56

www.hermans-wohnzimmer.ch

Winterstube Gerold’s Garten



Fast während einem halben Jahr steht die gute Stube auf dem Gerold’s Garten-Areal für Fondue-Fans bereit.



Geroldstr. 23/23a

Bis 15.3.19

www.fraugerold.ch



Nicht nur Fondue, auch Glühwein gibt es im Gerolds Garten: Glühweinbar im Frau Geroldsgarten. Quelle: Instagram/fraugeroldsgarten

Fräulein Holle



Ob Fräulein Holle Schnee bringt, bleibt offen, Fakt ist, dass es Chalet mit dem Märchennamen Käsesuppe gibt.



Kalanderplatz Sihlcity

Bis 30.12.

www.fraeuleinholle.ch



Chäs-Fondue-Schiff



Seesicht ist garantiert, Schiffstüchtigkeit empfohlen: Auf dem Schiff warten Raclette, Fondue und Weine.



Bürkliplatz

Bis 18.12.

www.zsg.ch



Chez Vrony, Widder Hotel



Vronys Bergrestaurant in Zermatt ist Kult. Bis im Februar gibt es in Zürich ein Pop-Up, das sich im verwinkelten Haus des Hotel Widder versteckt. Unter anderem wartet ein Champagner-Käse, der eigens für das temporäre Restaurant kreiert wurde.



Bis 14.2.19

Rennweg 7

www.widderhotel.com



Walliser Hüttenstimmung in Zürich: Chez Vrony im Widder. Quelle: Instagram/chez_vrony

Chalet Züriberg



Ein knisterndes Kamin und eine traumhafte Aussicht über Zürich warten im schönsten Fondue-Stübli der Stadt. Der Käse stammt vom Hof Guldenberg in Embrach, und wer es nachher nicht nach Hause schafft, kann gleich im Hotel Sorell Zürichberg übernachten.



Orellistr. 21

www.chalet-zueriberg.ch



Fonduestube Wiehnachtsdorf

Die Stube auf dem Sechseläutenplatz ist ein beliebter After-Work-Treffpunkt.



Bis 23.12. www.wienachtsdorf.ch/essen

Chalet au Lac



Wer sich noch nie in den traumhaften Garten des Fünfsternehotels Baur au Lac getraut hat, hat jetzt die Möglichkeit dazu: Im Chalet warten Fondue, Raclette und australisches Rindsfilet.



Talstr. 1

Bis 30.12.

www.bauraulac.ch



Fondue Palast



Kein Chalet, sondern ein ganzer Palast steht im Innenhof des Landesmuseums im Rahmen des Lichterzirkus Illuminarium.



Landesmuseum

Bis 30.12.

www.illuminarium.ch



(Züritipp)