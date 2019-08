Die besten Sommerbars

Zum frischen Max



Neues in Oerlikon: Zum frischen Max. Bild: zvg



Es geht was in Oerlikon: Auf dem Max-Frisch-Platz steht seit einigen Wochen ein Tipizelt. Es ist das Sommergartenrestaurant Zum frischen Max. Neben einer grossen Auswahl an Sommerdrinks (vom Giselle Sprizz über den Watermelon Fresh bis zum Tropical Max) gibt es auch zahlreiche Mule-Variationen, Ciders und Weine. Zum Essen gibt es den Max Burger (mit oder ohne Fleisch), Wiedikerli und verschiedene Grillbeilagen. Und: Ab und zu machen Foodtrucks Halt auf dem Platz.



Max-Frisch-Platz 25a

Täglich bei guter Witterung

Bis Oktober

zumfrischenmax.ch



The Nest



Immer mehr Zürcher Hotels bauen ihre Dachterrassen zu Bars oder Lounges aus. Neu im Club ist auch das Hotel Storchen, das ab dem 1. August mit dem "The Nest" Gäste auf den sechsten Stock des über 600-jährigen Hauses lockt. Neben einer Aussicht über die Altstadt wartet ein Verpflegungsangebot aus sommerlichen Gerichten wie Lachs Ceviche oder einem Hotdog im Heunest, sowie und eine anständige Cocktail-, Wein- oder Softgetränkeauswahl.

Täglich bei guter Witterung von 15-22 Uhr



Hotel Storchen

Weinplatz 2

www.storchen.ch

Widder Bar Summer Lounge



Erst kürzlich ist uns bei einer Shoppingtour durch die Altstadt diese Stadt-Oase des Widder-Hotels aufgefallen. Wenige Laufschritte von der Bahnhofstrasse entfernt, kann man im schattigen, begrünten Innenhof des historischen Hauses einen Kaffee trinken oder sich mit Kleinigkeiten aus Tino Staubs Küche verwöhnen lassen. Unter anderem gibt es Bento Boxen oder Salate.

Rennweg 7

Jeweils bei schönem Wetter von Di. bis Sa. von 11.30-14 und von 18-22 Uhr geöffnet.

www.widderhotel.com



Summergarte



Der im Zeughaushof-Areal versteckte Summergarte geht manchmal etwas unter. Dabei ist die Bar und Beiz der Clube Social-Macher einer der schönsten Orte der Stadt und einer der wenigen, wo es nie eng wird. Die Plätze des unkomplizierten Lokals befinden sich teilweise auf der Wiese, wo man wie in Marokko am Boden auf Teppichen sitzt. Zum Essen gibts Fischplatten, Würste oder Burger.

Stadtoase: der Summergarte im Innenhof des Zeughauses. Bild: zvg



Im Zeughaushof

Täglich bei guter Witterung

www.summergarte.ch



Milieu



Mitten im Zürcher Milieu befindet sich diese neue Bar mit Pflanzen, Bistrottischenund einem Blick auf einen Gemeinschaftsgarten. Hinter dem Zaun geniesst man nicht nur kühle Cocktails (unser Sommerdrink 2019: Rosé Wermut mit Tonic und Limette!), sondern kann auch bestens das bunte Treiben beobachten. Neben einer kleinen, feinen Drinkkarte gibt es auch eine Auswahl an Barfood, etwa Burger (auch als vegane Version erhältlich), Lobster Rolls und an Bagnat, ein südfranzösischer Take-Way-Klassiker.



Brauerstr. 30a

www.milieuzuerich.ch



Coole Drinks im doppelten Sinn: der Rosaceo des Milieus. Quelle: Instagram/milieu_zuerich

Pool Bar



Das Hotel Helvetia beim Stauffacher betreibt bei der Sihl eine Bar im Miami-Vice-Stil. Die Sitzbänke sind mit Schwimmbadplättli eingefasst, die Stühle hummerrot. Es gibt Margaritas, Pisco Sour oder Drinks in Tiki-Bechern. Auch Cocktails ohne Hochprozentiges gibts: Beim säuerlichen «Fluffy Rose» (12 Fr.) mit Eiweisschaum, Ginger Ale, Zitrone und Rosensirup merken wirnicht einmal, dass er keinen Alkohol enthält. Die Auswahl an Barsnacks ist gross .



Hotel Helvetia

Stauffacherquai 3

hotel-helvetia.ch/poolbar



Riva Zurigo



Bereits zum zweiten Mal gastiert die Bar unterhalb der Wipkinger Pizzeria San Gennaro, die die Gäste auch mit Pizzen versorgt. Am Abend, wenn die Sonne langsam untergeht und die Limmat glitzert, ist dieser Ort gleich oberhalb des Flusses perfekt für einen kühlen, süffigen Negroni, der Spezialität der Bar.



Hönggerstrasse 43

Bei guter Witterung täglich ab 17 Uhr

Tel. 044 271 06 46



Lauschige Bar an der Limmat: Riva Zurigo. Quelle: Instagram/riva_zurigo

Biergarten Reithalle



Zürich ist nicht gerade ein Biergarten-Mekka. Umso schöner, stellt das Restaurant Reithalle seit genau 30 Jahren den grössten Biergarten der Innenstadt. Auch dieser geht oft vergessen, weil er sich hinter der Gessnerallee versteckt. Im Innenhof eines ehemaligen Pferdestalls wird man von einem professionellen Team bedient, das bierselige Gruppen gewohnt ist. Kulinarisch gehts um die ganze Welt; neben Bier gibt es auch eine grosse Auswahl an Rotweinen. Achtung: In sehr hohen Absatzschuhen ist man hier fehl am Platz; das historische Kopfsteinpflaster hat schon manche Dame zum Stürcheln gebracht!

Gessnerallee 8

www.restaurant-reithalle.ch