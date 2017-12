Die fatale Völlerei unterm Tannenbaum

Zu Weihnachten tut sich ein Graben auf. Weit breiter und tiefer als der Röstigraben, verläuft er durchs ganze Land. Es ist der Graben zwischen kulinarischen Romantikern und Realisten. Zwischen denen, die statt der Gans auch einen ganzen Vogel Strauss in den Ofen schieben würden, wenn das Tradition wäre, und jenen, die Würstchen mit Brot für das beste Festtagsmenü halten, weil sie das Inferno der Feierlichkeiten und Verwandtenbesuche nicht noch stressiger machen möchten.

Bei Licht betrachtet, gibt es überhaupt keinen Grund, sich den opfervollen Kampf mit der Weihnachtsgans anzutun. Die riesenhaften Viecher, nicht selten unter schauerlichen Bedingungen im Osten des Kontinents gezüchtet, verspritzen den Backofen mit Fett und hüllen auch mit modernsten Dampfabzügen ausgerüstete Küchen mit einem Qualm ein, der Pyromanen nervös mit den Füssen trommeln lässt.

Überflüssig zu erwähnen, dass die Gans mit fast tödlicher Sicherheit zäh oder trocken ist, wenn man sie mit der hierfür viel zu schwächlichen Geflügelschere zu zerteilen versucht. Liegen die zwangsläufig unschönen Fleischfetzen dann auf dem Teller, brauchts Unmengen von Sauce, um sie in einen essbaren Zustand zu versetzen. Wobei Sauce hier ein ziemlicher Euphemismus ist: In den meisten Fällen handelt es sich um ein heterogenes Gebastel aus fettigem Bratsatz, Wein und Kräutern.

Im Verbund mit den Beilagen (Butterspätzli, Kartoffelklösse, Semmelknödel!), den schon weit vor dem Abendessen weggeputzten Guetsli, den Schoggitannenzapfen vom Baum und dem Dessert (Lebkuchenmousse, Zimtparfait mit Rotweinzwetschgen, Baba au rhum, Fruchtsalat mit Kirsch, Datteln und getrockneten Feigen!) entsteht im Magen ein explosives Gemisch. Man meint, wie der bedauernswerte Mister Creosote in Monty Pythons «Meaning of Life» explodieren zu müssen.

Die Rache der massakrierten Gans

Derweil türmt sich um einen das schmutzige Geschirr. Von der Bratschale mit eingekrustetem Fett bis zur Fruchtsalatschüssel, an deren Rändern jene Dattelstücke kleben, die es nicht geschafft haben, sich in jemandes Zahnzwischenräume zu schmuggeln. Die Kinder – wenn vorhanden und nicht ebenfalls vom schweren Essen niedergedrückt – lassen aneinander den Ärger über enttäuschende oder nicht funktionstüchtige Geschenke aus.

Die besondere Rache der massakrierten Gans ist es, dass ihr Geruch nach dem Braten über die gesamten Festtage hinweg und weit darüber hinaus in der Wohnung festhängt. Dem ist nur durch ständiges Aufreissen der Fenster einigermassen beizukommen. Mögliche Folgen: Die ganze Familie erkältet sich, oder der Weihnachtsbaum fängt an zu brennen, weil ein Windstoss das Feuer von den Kerzen auf die Äste lenkt.

All das wäre kein Thema, liesse man am Abend des 24. Dezember einfach ein paar Würstchen ins siedende Wasser gleiten, um sie zehn Minuten später in aller Ruhe auf dem Sofa mit etwas Senf und Brot zu verzehren. Aber eben: Das würde Krieg mit den Gänsebratenromantikern bedeuten. Wirklich weise ist drum, wer Entenbrust als Festmenü vorschlägt. Sie ist ein Kompromiss, mit dem beide Seiten ihr Gesicht wahren können. Und vielleicht geben die Romantiker zu später Stunde sogar zu, dass ihnen die zarte, saftige Brust mit der knusprigen Haupt viel besser geschmeckt hat als das ihnen zuvor unverzichtbar scheinende Gänsevieh. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)