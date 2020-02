Die grosse Japan-Tavolata

Leo’s Bistro, Ässstube, Trattoria am Stauffacher – im Lokal mit den Sprossenfenstern wechseln alle zwei, drei Jahre die Betreiber. Wir wagen die Prognose, dass die neuen Gastgeber lange bleiben: Mit George Kazantzis und Dan Shu haben im Januar zwei Gastronomen mit einer treuen Fangemeinde die Location bezogen. Vor zwei Jahren hat das Duo ein temporäres Grillrestaurant betrieben; Dan Shu war unter anderem Chefkoch im The Bite im Kreis 4 und hat eine Karriere in Gourmetrestaurants in den USA hinter sich.



Gaijin Izakaya, das neuste Baby, ist nach zwei japanischen Ausdrücken benannt: Izakaya steht für Kneipe und den umkomplizierten Charakter der Beiz, Gaijin für Ausländer – eine Anspielung auf Dan Shu, ein Kanadier mit chinesischen Wurzeln.



Gut eingespieltes Team



Erstaunlich, wie gut das Team kurz nach der Eröffnung eingespielt ist: Das Essen wird flott serviert, Hahnenwasser kommt ungefragt auf den Tisch. Schade, gibt es keine Bar, wo die Gäste auf ihren Tisch warten können – sie bleiben mitten im Raum stehen.



Der Speisekarte mit 20 Gerichten merkt man an, dass sie von einem multikulturellen Chef stammt. Die Machart ist japanisch, und so werden viele Gerichte auf dem Yakitori-Grill gegart. Wie der wunderbar rauchige Broccoli mit Knoblauchöl (12. 50 Fr.) oder das Schweinefleisch mit Miso und einer eingedickten Tare-Sauce aus Soja, Sake und Gewürzen.



Mayonnaise, die süchtig macht



Doch viele Gerichte stammen aus dem persönlichen Erinnerungsschatz von Dan Shu. Etwa der mit Garnelen und Guacamole gefüllte, geschmacklich etwas weniger intensive Taco (9 Fr.), den der Koch früher in Kanada zubereitet hat, oder Toby’s Cheesecake.^Das Dessert ist nach einem ehemaligen Souschef von Dan Shu benannt und wird direkt aus der Pfanne serviert. Einen sündigeren Cake haben wir nie gegessen.



Für den süchtig machenden «Yummy-Effekt» sorgen auch der grosszügige Einsatz von Knoblauch sowie die hausgemachte Mayonnaise, die zu fast jedem Teller gereicht wird. Etwa zu den frittierten Pilzen, die mit einer «Five Spice»-Gewürzmischung abgeschmeckt sind.



Nicht entgehen lassen sollte man sich die Schmorgerichte. Die Rindsbacken (45 Fr.), die 18 Stunden Garzeit hinter sich haben, sind so zart, dass sie noch auf den Stäbchen zerfallen. Und die Kruste des Pork Belly (35 Fr.) auf dem Nachbartisch sieht so perfekt aus, dass wir es bereuen, keinen Hunger mehr zu haben.



Gaijin Izakaya

Birmensdorferstr. 5

8004 Zürich

Tel. 044 482 22 00

Öffnungszeiten Di–Sa 18–24 Uhr

Die Gerichte kosten 6–45 Franken

Ab März ist ein Omakase-Menü für 60 Franken geplant

www.gaijin-izakaya.ch