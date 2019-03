Die wilden Weine sind in Zürich angekommen

Beizen mit Naturweinen

Gamper Bar

Dienerstr. 75 8004 Zürich

Die letztes Jahr eröffnete Dépendance des gleichnamigen Restaurants tischt biologische Weine auf; darunter viele Naturweine. Jeweils am 1. Freitag im Monat findet hier der Anlass Concours du Vins Libre statt, wo man seine sensorischen Fähigkeiten in Bezug auf unbehandelte Weine unter Beweis stellen kann.

smith and de Luma

Grubenstr. 27 8045 Zürich

Das der Weinhandlung Smith & Smith angeschlossene Steakhouse ist ein guter Ort für all jene, die sich gleichermassen für klassische Weine und für Vins Naturels begeistern lassen: Auf der Karte gibt es über 50 Positionen, und im Restaurant finden sogar Naturwein-Masterclasses statt.

metzg

Langstr. 31 8004 Zürich

Vergangenen Herbst hat Marlene Halter ihr

Restaurant mit regionaler Küche mit einem grossen Naturweinangebot erweitert. Die über 60 verschiedenen Sorten lassen sich über die Gasse kaufen und sind bezüglich ihrer Stilistik eingeteilt, was für Naturwein-Anfänger hilfreich ist. So gibt es «klassische», «eher wilde» und «wilde» Naturweine.

weinpunkt

Stadthausstr. 53 8400 Winterthur

Auch wer sich nicht für Naturweine interessiert, sollte dieser hübsch eingerichteten Bar und Weinhandlung einen Besuch abstatten: Es gibt hier Käse- und Trockenfleischplättchen und am Wochenende kleine Menüs. Die umfangreiche Getränkekarte führt über 100 handwerklich hergestellte Weine naturnaher Winzer.

Jakob

Hauptplatz 11 8640 Rapperswil-Jona

Das mit 16 «Gault Millau»-Punkten und einem

«Michelin»-Stern ausgezeichnete Jakob ist eines der wenigen Lokale der Spitzengastronomie,

das auf Naturweine setzt – was gut zu Markus Burkhards konsequenter Terroir-Küche mit Gemüse vom eigenen Bauern passt.

kin

Meinrad-Lienert-Str. 1 8003 Zürich

Wie das Artisan, das Rosi oder das Maison Manesse gehört das Kin zu einer Gruppe jüngerer Beizen mit Avantgarde-Küche, wo Naturweine ganz selbstverständlich zum Essen serviert werden. Jede

Flasche wird mit Verkostungsnotizen auf der

Restaurant-Website prominent vorgestellt.

bauernschänke

Rindermarkt 24 8001 Zürich

Hinter der Bauernschänke stehen mit Nenad

Mlinarevic, Valentin Diem oder Patrick Schindler

bewährte Gastronomen, die bereits vor Jahren in gemeinsamen Pop-up-Restaurants auf Naturwein gesetzt haben. So ist es selbstverständlich, dass sie auch in ihrem Altstadtrestaurant auf unbehandelte Weine setzen.