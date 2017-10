Diese Pizza ist fast perfekt

48 Stunden lang darf der Pizzateig im Molino ruhen, ehe er als dünner Fladen in den Ofen geschoben wird. Das Ergebnis lässt sich sehen: Der Teig ist nicht nur sehr knusprig, sondern auch aussergewöhnlich luftig. Und so sind die Pizzas hier ein fast vollkommenes Vergnügen. Nur ein kleines bisschen weniger Mozzarella würden wir uns auf der mit Oregano und ein paar frischen Basilikumblättchen verfeinerten Margherita wünschen. Mit 16.50 Franken ist die Basisvariante für Zürcher Verhältnisse zudem wirklich günstig.

Deutlich luxuriöser – und kostspieliger sind die Selezione-Moline-Pizzas, etwa die O Mare Mio (33 Fr.) mit Meeresfrüchten, Riesencrevetten, Burrata und Oregano oder die Sophia Loren (30?Fr.) mit Büffelmozzarella, Rucola, Bresaola, Parmesansplittern, Cherrytomaten, Mozzarelline, Olivenöl und Oregano.

Freude haben wir auch an der Insalata caprese (klein 17 Fr./gross 20 Fr.). Die Tomaten sind aromatisch, die Bufala frisch und cremig. Für 3 Franken extra gibts statt Mozzarella Burrata. Die Minestrone (11 Fr./14 Fr.) ist ein wenig gar tomatig, ansonsten aber tadellos und dank der Penne darin überaus sättigend.

Der Sauce für die Scaloppine al Limone (40 Fr.) hätten wir mehr Butter gegönnt. Sie ist doch recht sauer, was aber immer noch deutlich besser ist als die an den meisten Orten servierte Rahmsauce mit ein paar verschüchterten Zitronenspritzern. Grossen Applaus gibts für die zarten und hübsch angebräunten Kalbsschnitzel und den körnigen, schlotzigen Risotto. Dieser ist besser als in so manchem viel teurerem Lokal. Zähneknirschend werfen wir unser Vorurteil, dass man in einem Kettenbetrieb wie dem Molino nicht richtig gut essen könne, endgültig über Bord.

Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren erhalten für 10 Franken entweder Pizza oder Penne inklusive einer Kugel Glace nach Wahl mit Smarties, Hahnenwasser oder Sirup und eine kleine Überraschung. Deshalb und wegen der unkomplizierten Atmosphäre im lichtdurchfluteten Lokal sind auffallend viele Familien hier zu Gast. Die Dessertkarte ist ziemlich konservativ geraten, dafür ist der Service freundlich und speditiv. Wenn die Strassen- und Gleisarbeiten rund um den Stauffacher abgeschlossen sind, wirds auch draussen auf der Terrasse wieder friedlicher.

Molino Stauffacher, Stauffacherstrasse 31, 8004 Zürich. www.molino.ch (Zueritipp)