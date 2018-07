Diese Schlecksachen machten uns glücklich

Ein Badibesuch ohne Schlange stehen am Kiosk? In der Kindheit unmöglich. Ohne das "Chrömle" von Schleckwaren nach dem Sprung vom Fünfmeter machte das Ganze nur halb so viel Spass. Nicht zuletzt lernten wir dank ihnen rechnen und sparen: Zwei Zehnerli reichten für eine Zunge, drei für ein Gummifröschli. Eigentlich ein Wunder, dass sämtliche Schlecksachen im diesem zucker- und kalorienlosen Gesundheitswahn bis heute überlebt haben. Höchste Zeit, sie zu würdigen.



Umfrage Welches war Ihre liebste Süssigkeit als Kind? Cola-Fröschli

Saure Zungen

Tiki

Carambar

Schleckmuscheln

Double Dip

Gummifröschli

Kaugummi aus der Tube

Fizzers

Suure Mocke

Pez

Esspapier

Abstimmen Cola-Fröschli 10% Saure Zungen 23.3% Tiki 13.3% Carambar 6.7% Schleckmuscheln 3.3% Double Dip 10% Gummifröschli 6.7% Kaugummi aus der Tube 3.3% Fizzers 6.7% Suure Mocke 3.3% Pez 13.3% Esspapier 0% 30 Stimmen



(Züritipp)