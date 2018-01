Ein Altar fürs Fleisch

Noch mehr Steaks

Fünf weitere Empfehlungen

Aura



Unter dem rund 800 Grad heissen Spezialgrill erhält das Fleisch in weniger als einer Minute die ideale Kruste, ehe es bei geringerer Hitze fertig gegart wird. Prunkstück auf der Karte ist das kanadische Tomahawk, ein Ribeye mit langem Knochen.



Bleicherweg 5, 8001 Zürich

www.aura-zurich.ch





George



Wer bestes Schweizer Beef möchte, isst sein Steak hier. Die grossen Cuts kommen allesamt von Holzen-Fleisch in Ennetbürgen am Südhang des Bürgenstocks und reifen im restauranteigenen Dry-Aging-Raum.



Sihlstr. 50, 8001 Zürich

www.george-grill.ch



Gran sasso



Noch immer eines der charmantesten Lokale der Stadt. Der Holzkohlegrill steht mitten im Gastraum, man kann zusehen, wie das eigene Steak vor sich hinbrutzelt.



Aegertenstr. 2, 8003 Zürich

www.gran-sasso.ch





Gaucho



Der Name sagt es schon: In der stimmungsvollen Beiz im Kreis 4 stammt das Fleisch aus Argentinien. Zubereitet werden die Black-Angus-Steaks stilecht auf dem Holzkohlegrill.



Nietengasse 18, 8004 Zürich

www.gaucho.ch





Bärengasse



In noblem Ambiente gibts Bio-Rindfleisch von Dieter Meiers Ranch Ojo de Agua in Argentinien. Als mit der Niedergarmethode zubereitetes Roastbeef vom Wagen und als Filet oder Entrecôte vom Grill.



Bahnhofstr. 25, 8001 Zürich

www.restaurant-baerengasse.ch





Smith and de Luma



Der Schaffhauser Fleischveredler Luma liefert ausgewähltes Beef aus aller Welt in sein Joint Venture mit dem Weinhändler Smith and Smith im Binzquartier. Natürlich auch Stücke, die mit dem Luma-Edelschimmelpilz behandelt wurden.



Grubenstr. 27, 8045 Zürich

www.smithanddeluma.ch