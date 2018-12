Ein Halleluja in der Beiz

Weinkisten, gefüllt mit Arrangements aus Weihnachtskugeln und Ästen; Sterne aus alten Zapfen, Ton in Ton mit dem Interieur: Die Weihnachtsdeko der Accademia del Gusto nahe dem Helvetiaplatz ist selbst gemacht – wie auch die Pasta, die in unserem Lieblingsitaliener auf den Tisch kommt.

Pamela, die Schwester und rechte Hand von Mariana Piscopo, die mit ihrem Mann Stefano seit zehn Jahren die Accademia führt, hat die Deko gebastelt. Schliesslich muss der mit 14 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichnete Familienbetrieb nicht nur in der Adventszeit, sondern auch an Weihnachten etwas hermachen: Erstmals ist das Restaurant vom 25. bis am 28. Dezember geöffnet, und zwar nicht nur abends, sondern auch mittags. «Bei uns ist alles Family Business, und Weihnachten ist Familie. Ob wir jetzt bei uns zu Hause oder im Restaurant sind, macht keinen grossen Unterschied», sagt Stefano Piscopo. Mariana hofft, dass es ihm die Gäste gleichtun. «Wir haben viele Stammkunden, die keine Weihnachtsferien haben und es schätzen, wenn im Quartier etwas offen ist.»

«Wir setzen auf A-la-carte-Speisen und Tagesempfehlungen»Mariana Piscopo

Beizen, die in Zürich in der Altjahreswoche offen sind, sind – abgesehen von Hotelrestaurants – eher die Ausnahme: An jenen Tagen machen die meisten ihr wohlverdientes Brüggli. Kommt dazu, dass die Feiertage den letzten und ultimativen Rückzugsort für die Familienfeier im trauten Heim ­darstellen. Warum also nicht mal dieses gesellige Erlebnis in jenen Zürcher Betrieben, die nicht ­pausieren, ausprobieren? Das bereits ausgebuchte Muggenbühl oder das Bürgli etwa, beide in Wollishofen und während der Weihnachtstage durchgehend geöffnet, haben sich über die Jahre eine treue Kundschaft aufgebaut, die jeweils an Weihnachten einkehrt.

Flucht vom Stress der Weihnachtszeit

Vor allem Paare oder Familien, die gerade Verwandtschaftsbesuch haben und nach der stressigen Vorweihnachtszeit nicht kochen mögen, schätzten einen neutralen Ort zum Feiern, erzählt Regula Gloor vom Bürgli. «So können sie sich über die Weihnachtstage verwöhnen lassen, ohne stundenlang in der Küche stehen zu müssen.» Im Bürgli begleitet live gespielte Pianomusik das Dinner am 24. Dezember. Andere Restaurants setzen auf ein traditionelles Weihnachtsmenü. So wartet im Kunsthausrestaurant an Heiligabend ein Fondue-chinoise-Buffet und tags darauf ein Brunch.

In der Accademia ist kein spezielles Menü geplant. «Unsere Gäste mögen das nicht», sagt Mariana Piscopo. So hätten sie einmal ein Valentinstag-Dinner angeboten, das nicht angekommen sei. «Wir setzen auf A-la-carte-Speisen und Tagesempfehlungen», sagt die Wirtin. Die Küche der Accademia ist auch so festlich genug. Etwa die Agnolotti (23/31 Fr.), die täglich auf der kücheneigenen Pastamaschine produziert werden. Die hauchdünnen, piemontesischen Teigtaschen, die mit Kalbfleisch gefüllt und an einer grossartigen Barolosauce serviert werden, passen jedenfalls bestens zum Weihnachtsfest.

Fehlen nur noch die Gäste: Tisch in der Accademia. Hinten: Pamelas als Dekorationen. Bild: Dominique Meienberg

Genauso wie das Riesentortellone mit Trüffelricotta und rohem Eigelb, das mit schwarzer Trüffel garniert ist (32 Fr.). Zu weiteren Klassikern zählen Jakobsmuscheln auf Erbsencreme (24 Fr.), ein mariniertes Thunfischtatar (25 Fr.) sowie ein Rindsfilets (50 Fr.), Kalbskoteletts (ab 60 Fr.) oder Wolfsbarschfilets (48 Fr.), die Stefano Piscopo jeweils auf dem restauranteigenen Holzkohlegrill zubereitet. Ein wahres Pièce de Résistance ist die Torta Saint Honoré, eigentlich eine französische Spezialität auf Basis handgemachter Profiteroles. Die Torte, die wie alle anderen Süssigkeiten in der hauseigenen Pasticceria entsteht, kommt seit der Epoche auf den Tisch, als das Restaurant noch Accademia Piccoli hiess: In den 1920er-Jahren vom Ehepaar Panardo-Piccoli gegründet, war das Lokal schon früh ein Flaggschiff der italienischen Küche.

Eine Zeichnung von Fellini

Mit dem Ehepaar Piscopo – sie ist gebürtige Argentinierin und in der Schweiz aufgewachsen, er gebürtiger Italiener aus der Nähe von Lecce – geht die Geschichte weiter. Die Piscopos haben nicht nur zwei kleine Töchter und beide am 20. September Geburtstag, sie sind nächstes Jahr auch 20 Jahre zusammen. Beim Gespräch, bei dem sie sich immer wieder ergänzen und manchmal auch ein wenig aufziehen, spürt man, dass ihre Beziehung trotz einem strengen Alltag zwischen Beiz und Familie intakt ist.



2008 hat das Paar die Accademia ohne grösseres finanzielles Polster übernommen und in kurzer Zeit zu einem der besten Italiener der Stadt gemacht. Trotz einiger optischer Neuerungen atmet das Lokal mit seinen zwei Gaststuben, den alten Holztäferwänden und einer Zeichnung von Federico Fellini, der hier einst gegessen hat, Geschichte. «Ciao, come va, che volete mangiare», fragt das Wirtepaar die Gäste. Die Deutschschweizer mögen es, Italienisch angesprochen zu werden.

Seit bald 20 Jahren liiert: Accademia-Gastgeber Stefano und Mariana Piscopo. Bild: Dominique Meienberg

Trotz des gehobenen Ambiente – die schwarz gekleideten, italienischen Camerieri mischen den Salat vor den Augen der Gäste in einer tiefen Silberschüssel oder hobeln die weisse Trüffel mit weissen Handschuhen über die Teigwaren – fühlt man sich hier sofort zu Hause.

Die Piscopos werden nach der weihnächtlichen Arbeitswoche direttissima in Stefanos Heimat Apulien reisen. Und sich dort selbstverständlich in einem Restaurant verwöhnen lassen. Das Ristorante Fanny in Stefanos Heimatort Cutrofiano ist ihre bewährte Adresse. (Züritipp)