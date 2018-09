Ein Koch wie aus einer anderen Zeit

Er ist ein Bär von einem Mann, mit knapp zwei Metern ein Hüne und trägt stets schwarz: Ludovic Pitrel, mit 15 «Gault Millau»-Punkten ausgezeichneter Chef de ­Cuisine im ­Restaurant des Hotel Florhof, ist eine im­posante Erscheinung. So haben wir uns als Kind die ­Küchenchefs vorgestellt, lange bevor tätowierte, Turnschuh tragende Starköche die Medien dominierten.

Seit zweieinhalb Jahren wirkt der 49-Jährige in einem der schönsten Restaurants der Stadt, das sich in den barocken Gassen oberhalb des Hir­schengrabens versteckt, und wo man sich wie im Frankreich des 18. Jahrhunderts fühlt. Pitrel passt als Franzose bestens in diese Gegend. «Ich bin sogar ein Ch’ti», sagt der herzliche Typ, der nahe der belgischen Grenze geboren ist – in der Nähe, wo die Erfolgskomödie «Bienvenu chez les Ch’tis» spielte, und dank der das gleichnamige nord­französische Dialekt berühmt wurde.

«Ich wollte nur eins: Koch werden»Ludovic Pitrel

Später zog Pitrels Familie nach Paris, ins Zentrum der französischen Gastronomie. «Ich wollte nur eins: Koch werden», sagt Pitrel. «Die Ferien verbrachte ich mit Kochkursen, damit sich die Zeit bis zur Lehre, die ich mit 14 beginnen konnte, verkürzt.» Seine Wander­jahre führten ihn dann nach Zürich, wo er blieb und in Hotel-Restaurants wie dem Opéra oder dem Eden Au Lac arbeitete.

Im Florhof, in seiner Küche mit Blick auf das Kopfsteinpflaster, ist Pitrel mehr zu Hause denn je. Denn im kleinen Lokal kann er sich voll ausleben. Der Koch, der eine marktfrische, aufwendige, aber nicht überspannte Küche pflegt, mag Fische, die er gerne mit vegetarischen Kreationen wie einer Favebohnenvinaigrette kombiniert. Auch seine Passion für Olivenöle, die er sogar in Desserts integriert, ist offensichtlich.

Seinem ­Anspruch, saisonale Produkte wie Tomaten in mehreren ­Varianten, etwa als Consommé, Kompott oder Flocken zu verarbeiten, bleibt er genauso treu, wie seine sättigenden «Pièces de Résistance», die immer wieder auf der Karte auftauchen. Zu diesen gehört ein Œuf parfait; ein perfekt gegartes Ei mit sämigem Parmesanschaum und Sepiastreuseln, oder eine Entenleberterrine mit Erdbeergelée und Madeleines.

Dass diese, wie auch die mit Himbeersorbet gefüllten Pralinés selbst gemacht sind, verdankt Pitrel seinem Dessertchef Brian Chiesa. Ein Pâtissier sei ein Luxus an einem Ort mit nur 30 Sitzplätzen, sagt Pitrel. «Dafür bin ich dankbar.» (Züritipp)