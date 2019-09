Eine Woche dem Biergenuss frönen

Die Schweiz hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Bierparadies entwickelt: Nirgendwo ist die Dichte an Brauereien höher. Davon zeugen auch immer mehr Bierfestivals. Das bisher längste und neuste, organisiert vom Getränke­lieferanten Intercomestibles, startet am Wochenende und dauert eine Woche.

Zahlreiche Gastronomiebetriebe konnten dabei als Gastgeber für fast 40 verschiedene Events gewonnen werden. In der Beiz zum Gaul gibt es am 4.10. eine Blinddegustation von Billig- und Craftbieren, die Bar 63 serviert durchgehend Bier-Cocktails; die Brewdaz und das Bierlab laden am 28.9. zum Tag der offenen Tür. Auch diverse Restaurants sorgen für bierselige Stimmung.

Am 2.10. verwandelt sich die Wirtschaft im Franz in eine Spelunke mit Chansons und feinstem Craft-Schankwasser des Brausyndikats. Das Southern-BBQ-Restaurant Brisket im Kreis 5 serviert am gleichen Abend ein Dinner, das auf die Biere von Dr. Brauwolf aus der Binz abgestimmt ist.

Ebenfalls in der Binz, im Hauptquartier von Intercomestibles, findet am 5.10. mit dem Craft Beer Festival das «Grande Finale» der Beer Week statt. Top-Brauereien aus dem Ausland wie Evil Twin (USA) und ein Dutzend Schweizer Produzenten präsentieren ihr Schaffen. Ein Festivalshop, Speisen und Musik runden das Craft-Beer-Happening ab.

Züri Beer Week

Ab Sa 28.9. bis Sa 5.10.

Diverse Orte

www. zueribeerweek.ch

Das Craft Beer Festival findet

am Sa 5.10. an der Binzstr. 23 statt